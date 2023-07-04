Em họ của chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, tôi vui vẻ đồng ý ngay, đến một ngày choáng váng khi nghe tiếng thở hừng hực cùng âm thanh mờ ám mỗi đêm

Tâm sự Eva 04/07/2023 06:09

Tôi và Trí yêu nhau gần hai năm thì quyết định đổ chức đám cưới. Hai bên gia đình cũng đồng ý, hối thúc chúng tôi mau chóng về một nhà. Ông bà còn góp tiền cho chúng tôi một căn nhà nhỏ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chúng tôi lấy nhau thì đã có đủ điều kiện để sinh con.

Tôi thấy Trí dạo này có nhiều biểu hiện lạ, có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Khi nghe tôi hỏi, anh nói rằng lần gần đây anh về quê, họ hàng nhờ vả anh giúp đỡ một cô em họ. Cô ấy từ quê lên thành phố lần đầu, chưa tìm được nhà trọ. Trí hỏi ý kiến tôi rằng tôi có đồng ý để cô em họ này lên ở cùng mình khoảng nửa tháng không?

Tôi thấy cũng bất tiện nhưng tính tôi cũng dễ động lòng trước người có hoàn cảnh khó khăn. Huống hồ, đó còn là họ hàng của chồng tương lai. Tôi nghĩ cũng chỉ nửa tháng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Khoảng 3 hôm sau, Thúy chuyển đến nhà tôi. Trông cô ấy xinh xắn lại thật thà nên tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng tôi lại thấy lạ, Trí muốn giúp đỡ cô em họ này thì có nghĩa là họ khá thân thiết với nhau. Vậy sao những lần tôi về quê Trí chơi, tôi chưa từng thấy cô ấy?

Em họ của chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, tôi vui vẻ đồng ý ngay, đến một ngày choáng váng khi nghe tiếng thở hừng hực cùng âm thanh mờ ám mỗi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, Trí và Thúy hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chắc do quan hệ giữa hai người như thế. Đến một hôm, chồng tôi báo sẽ về nhà trễ, nói tôi đừng đợi anh. Hôm đó tôi cũng mệt nên lên giường sớm. Nửa đêm, tôi bất ngờ thức giấc rồi đi ra ngoài. Đi gần đến phòng của Thúy, tôi sững người nghe tiếng động nhạy cảm phát ra, nhỏ rồi lớn dần. Nhưng vì cửa khóa, tôi không thể biết bên trong có gì.

Đến đêm thứ hai, tôi vẫn nghe thấy tiếng động đó phát ra từ phòng của Thúy. Khi tôi gõ cửa hỏi có chuyện gì thì một lúc sau Thúy mới lên tiếng rằng em đó là âm thanh em đang chơi game. Tôi thấy rất kì lạ nhưng vẫn đi về phòng ngủ. Nhưng khi tôi đi về quay, tôi phát hiện vì sao giày của Trí lại để trước phòng của Thúy? Rõ ràng anh nói hôm nay tăng ca mà?

Đến đêm thứ ba, tôi giả vờ đi ngủ sớm nhưng len lén mở hé cửa để xem tình hình bên ngoài. Gần 10 giờ, tôi chết lặng khi thấy Trí rón rén về nhà rồi đi thẳng vào phòng của Thúy. Tôi đợi một hồi lâu không thấy anh ra thì hùng hổ chạy đến đập cửa liên tục. Phải mất một lúc thì Thúy mới mở cửa, tôi xông thẳng vào phòng tìm kiếm rồi lôi Trí ra từ trong tủ quần áo.

Em họ của chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, tôi vui vẻ đồng ý ngay, đến một ngày choáng váng khi nghe tiếng thở hừng hực cùng âm thanh mờ ám mỗi đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trí thú thật với tôi rằng Thúy là bạn gái cũ của anh. Thấy cô ấy không có nơi ở nên anh mềm lòng để cô ấy sống cùng chúng tôi. Sau đó, hai người tình cũ không rủ cũng tới, quấn lấy nhau.

Tôi quyết định hủy hôn với Trí, dù anh có xin tôi tha thứ. Tôi quá thất vọng và tổn thương, bị lừa dối cay đắng như thế là đủ rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm Trí thì sao có thể cùng anh trở thành vợ chồng được nữa?

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