Cưới hơn 3 năm, chồng vẫn cự tuyệt khi tôi nhắc đến việc sinh con, biết được lý do thật sự khiến tôi 'khóc không thành tiếng'

Tâm sự Eva 29/09/2022 04:26

Nhắc đến việc sinh con, chồng tôi luôn lãng tránh sang chuyện khác. Tôi không thể hiểu nổi, thậm chí là thông cảm với những lý do không chịu sinh con mà anh đưa ra. 

Hơn 3 năm trước, tôi và chồng nên duyên với nhau qua sự mai mối của gia đình. Trước đây, tôi vốn là một người yêu công việc nên chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn sớm. Tôi từng nghĩ chuyện yêu đương chỉ làm ảnh hưởng đến công việc nên chẳng mấy quan tâm đến việc lập gia đình cho đến khi gia đình hối thức.

Chồng tôi là một kỹ sư máy móc, tính tình hiền lành và thật thà, chăm chỉ làm việc. Có lẽ một phần vì tính cách này mà tôi đã quyết định tạo dựng gia đình nhỏ cùng anh. Trong suốt thời gian bên anh, tôi luôn được cưng chiều như nàng công chúa, thậm chí có thể gọi anh theo cách người ta hay dí dỏm là "người chồng quốc dân". Bố mẹ và họ hàng cũng đều ưng bụng khi rước được chàng rể quý.

Cưới hơn 3 năm, chồng vẫn cự tuyệt khi tôi nhắc đến việc sinh con, biết được lý do thật sự khiến tôi 'khóc không thành tiếng' - Ảnh 1
Cưới hơn 3 năm nhưng chồng không muốn có con - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, khi kinh tế gia đình đã ổn định và tôi đã bước sang ngưỡng 30, tôi lại khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Thế nhưng, từ lúc này, tôi mới cảm thấy hôn nhân của mình thật sự rơi vào bế tắc khi chồng thẳng thừng từ chối việc sinh con. Anh nói rằng chỉ muốn hai đứa tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, chưa muốn bị con quấy rầy. Phần nữa anh lại diện lý do chưa sẵn sàng để làm cha, muốn chờ thêm một thời gian nữa. 

Phần vì sợ tuổi cao sinh con khó, phần vì gia đình 2 bên thúc giục nhưng quan trọng hơn hết là chồng tôi không chịu sinh con. Hằng ngày quay cuồng với những suy nghĩ này khiến tôi bị áp lực tâm lý nặng nề. Tôi không thể hiểu nổi, thậm chí là thông cảm với những lý do không chịu sinh con mà anh đưa ra. 

Nhiều tháng qua, cuộc nói chuyện của vợ chồng tôi luôn căng thẳng mỗi khi nhắc đến việc sinh con. Cho đến một ngày, chúng tôi cãi to đến mức tôi quyết định viết đơn ly hôn vì cảm thấy cả 2 không có tiếng nói chung. 

Cưới hơn 3 năm, chồng vẫn cự tuyệt khi tôi nhắc đến việc sinh con, biết được lý do thật sự khiến tôi 'khóc không thành tiếng' - Ảnh 2
Tôi ngã quỵ khi biết được lý do anh từ chối có con - Ảnh minh họa: Internet

Khi cầm lá đơn ly hôn trên tay, chồng tôi hốt hoảng cầu xin tha thứ và hứa hẹn cho anh thêm thời gian. Tôi bực bội quát tháo vào mặt anh, để lại đơn ly hôn trên bàn và ra khỏi phòng. Anh chạy theo níu tôi lại và ngập ngừng muốn giải thích một điều gì đó. Lần này tôi quyết nhẫn nại lần cuối cùng để nếu có ly hôn thì tôi cũng không phải hối tiếc.

Chùng tôi bình tĩnh ngồi đối diện nhau, anh mang ra một tờ kết quả khám bệnh thật sự khiến tôi không cầm được nước mắt. Hóa ra, thời gian qua chồng tôi luôn giả vờ mình chưa muốn có con để bố mẹ và người ngoài không dị nghị bởi anh được chẩn đoán vô sinh. Lúc này, anh mới khóc lóc thú thật, anh không dám nói thật với vợ vì sợ tôi lo lắng. Anh cũng nhẹ nhàng an ủi tôi rằng: "Anh dự định sang năm dồn đủ tiền thì sẽ nói thật với em để vợ chồng mình đến bệnh viện làm thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con". 

Nghe xong câu này, tôi cảm thấy giận dỗi bản thân mình vì đã trách lầm và dằn vặt anh suốt thời gian qua. Tôi đã vô tâm khi không biết tâm tư, trăn trở của anh. Giờ đây mọi hiểu lầm đã được giải tỏa, vợ chồng tôi cầu mong rằng mơ ước có được một thiên thần nhỏ đến với cuộc sống của mình sẽ trở thành sự thật. 

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