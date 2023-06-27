Con trai ngày nào cũng đưa bồ vào nhà nghỉ ân ái đến tối mịt mới về, mẹ 'xăn tay áo' đòi lại công đạo cho con dâu khiến ả tiểu tam sợ xanh mặt

Tâm sự Eva 27/06/2023 10:53

Mẹ chồng người ta thấy con trai ngoại tình thì bênh chằm chặp, tìm cách che đậy hoặc đổ lỗi cho con dâu, mẹ chồng tôi thì nhiệt tình xung phong đi đánh ghen giúp tôi.

Tôi may mắn có được mẹ chồng thương yêu, thông cảm và thấu hiểu cho mình, đối xử công bằng giữa con dâu và con trai, nhưng cũng vì thế mà đang lâm vào cảnh khó xử. Cách đây vài tuần, chồng tôi đã ngoại tình. Khi biết được điều đó, tôi đã sốc muốn chết, sau đó dứt khoát đòi ly hôn. Tôi làm lớn, không nghe bất kì lời giải thích nào, nằng nặc bước ra khỏi nhà chồng, tự mình thuê phòng trọ để ở. 

Con trai ngày nào cũng đưa bồ vào nhà nghỉ ân ái đến tối mịt mới về, mẹ 'xăn tay áo' đòi lại công đạo cho con dâu khiến ả tiểu tam sợ xanh mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình chồng một mực bênh vực tôi, thậm chí còn rất “dữ dội”. Hai cụ mắng chồng tôi không ra gì, cô em gái chồng cũng đay nghiến anh không ít. Có lẽ một phần họ giận thật, phần khác muốn làm dịu lòng tôi, để tôi đừng ly hôn. Mẹ và em chồng còn nguyền rủa nhân tình của anh ấy, bảo với tôi rằng nếu tôi muốn, họ sẽ đến cho cô ta một trận để mà sợ rồi bỏ của chạy lấy người. Dĩ nhiên tôi ngăn lại. Tôi nói rằng, vấn đề là ở chồng tôi, khủng bố người phụ nữ kia không có ích gì, không phải cô ta thì cũng là người khác, đuổi được cô ta rồi cũng có người khác. Mà chuyện đánh ghen với tôi cũng không phải là chuyện hay ho, cái chính là tôi không còn lòng tin vào chồng nữa. 

Không ngờ, nghe tôi nói xong, em chồng thở dài : ‘Thực ra em và mẹ đã đi đánh ghen giúp chị rồi. Tôi phát hoảng, tưởng cô ấy nói đùa, nhưng rồi mẹ chồng cũng gật đầu. Hóa ra vì bất bình cho tôi, vì muốn cứu vãn hôn nhân cho con trai, họ đã đến công ty cô gái kia làm ầm lên, sỉ nhục, lăng mạ cô ta, nhưng lại với danh nghĩa đại diện cho “người bị hại” là tôi.

Thực lòng tôi cảm thấy rất khó xử,  ở công ty ấy có bao nhiêu người tôi quen biết, họ sẽ nghĩ gì về tôi, khi lâu nay hình ảnh tôi thể hiện hoàn toàn khác? Nhưng rồi nghĩ lại, tôi lại tự nhủ lòng, thôi kệ, người hiểu mình thì cuối cùng cũng sẽ hiểu mình, còn lại không quan trọng, chuyện mang tiếng mang tăm có là gì với nỗi đau tan nát gia đình chứ.

Con trai ngày nào cũng đưa bồ vào nhà nghỉ ân ái đến tối mịt mới về, mẹ 'xăn tay áo' đòi lại công đạo cho con dâu khiến ả tiểu tam sợ xanh mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường mang dấu hiệu này: 

Thay đổi về ngoại hình

Nếu chồng từ một người lôi thôi, chẳng bao giờ để ý đến cái áo sơ mi màu gì, bỗng nhiên chỉn chu, là lượt, thắt cà vạt mỗi sáng; hay từ một ông chồng bụng phệ, thích nằm một chỗ bỗng chăm tập thể thao với ước mong có cơ bụng 6 múi... chị em hãy cảnh giác. Vì đây là dấu hiệu điển hình và đặc trưng của người đàn ông đang có mối tình "ngoài luồng" đấy.

Sở thích bỗng đổi thay

Là một fan hâm mộ của nhạc rock, nhưng qua một đêm, chàng bỗng phát cuồng vì những bản nhạc jazz lãng mạn, trữ tình. Này nhé, chúng ta đã qua rồi cái tuổi đôi mươi bồng bột với những sở thích thay đổi chóng vánh trong một đêm. Rõ là có một ai đó, chắc chắn hơn, một cô nhân tình bé bỏng nào đó yêu nhạc jazz. Chồng bạn và người ấy hẳn cùng nhau thưởng thức những tình khúc này và giờ đây, chàng muốn nghe lại những bài hát ấy để nhớ về những lúc ở bên "người ấy".

Bỗng dưng rất cần không gian riêng tư

“Anh bận lắm, nhiều việc phải bàn giao, lắm thứ phải báo cáo, cần yên tĩnh, em trông con nhé” – Chàng nói vậy, đóng cửa phòng và cắm mặt vào máy tính. Rất có thể là công việc, nhưng cũng rất có thể là chồng bạn đang bận rộn chát với một cô nàng nào đó. Thêm vào những dấu hiệu như đi sớm, về muộn, ở nhà có điện thoại là phải lảng ra chỗ khác để nghe… thì rõ ràng mọi thứ không còn là công việc nữa rồi.

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