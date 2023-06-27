Ly hôn 2 năm, mẹ chồng bỗng tìm đến nhà cho cháu cặp bánh nướng, tôi bẻ một miếng mà giật mình đến sững người vì thứ giấu bên trong

Tâm sự Eva 27/06/2023 10:50

Hành động của bà khiến tôi vô cùng bất ngờ, xen lẫn hoang mang chẳng thể tả.

Tôi lấy chồng thật mãn nguyện. Chúng tôi có cưới hỏi đàng hoàng, đôi bên mãn nguyện. Cả hai có thu nhập ổn định, có chỗ ở tử tế… Hơn tất cả, chúng tôi đã có một bé trai kháu khỉnh thừa hưởng trọn nét đẹp của cả bố mẹ. 

Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Tôi phát hiện anh ngoại tình. Tiểu tam khôn gai khác chính là mối tình đầu của anh. Cả hai không ngại dắt díu nhau vào nhà nghỉ giữa ban ngày. Tôi ly hôn, dắt con đi trong nước mắt nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân vì đã sớm nhận ra bản nặt đạo đức giả của anh ta.

Ly hôn 2 năm, mẹ chồng bỗng tìm đến nhà cho cháu cặp bánh nướng, tôi bẻ một miếng mà giật mình đến sững người vì thứ giấu bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi tự hứa không bao giờ tôi bước chân về đó nữa. Nhưng mẹ chồng cũ không 1 lời trách móc. Mỗi lần cháu sang bà đều cho quà mang về. Thỉnh thoảng bà còn nhét mấy triệu tiền mặt rồi gọi điện dặn tôi mua quần áo, giày dép cho cháu đi học.

Biết bố mẹ chồng cũ vẫn tốt với mình nhưng tôi hận chồng, ghét lây sang cả ông bà. Nếu chồng tôi không phản bội thì đâu đến nỗi phải kết thúc cuộc hôn nhân bằng tờ đơn ly hôn, gia đình đâu tan đàn xẻ nghé như vậy.

 

Hôm trước ông lại đón cháu sang chơi. Lúc về thấy bà gói ghém 2 cặp bánh nướng và bánh dẻo bà tự làm. Con trai tỏ vẻ nguy hiểm bảo:

“Bà nội dặn trong bánh có thứ rất quan trọng. Mẹ phải ăn không được cho ai đấy”.

Bình thường đồ mẹ chồng cũ gửi đến tôi không muốn đụng vào, nhưng thấy con nói rất bí hiểm nên tôi cũng lấy dao cắt bánh cho nó vui. Con dao bỗng bị chạm phải vật gì cứng cứng, tôi cầm bánh bẻ ra xem thì giật mình vì bên trong có một miếng vàng. Con trai reo lên:

“Con bảo mà, bà nội với con giấu bí mật để tặng mẹ đấy”.

Tôi cắt hết cả 2 cặp bánh ra xem, bên trong đều có một miếng vàng 2 chỉ giống y chang nhau. Ngạc nhiên quá tôi liền gọi mẹ chồng hỏi thì bà bảo:

“Bố mẹ mua cho con mấy chỉ vàng. Đưa thẳng thì con không nhận nên cu Bo nghĩ ra cách nhét vào nhân bánh cho mẹ nó bất ngờ đấy. Con cất đi để dành nhỡ khi cần đến”.

Ly hôn 2 năm, mẹ chồng bỗng tìm đến nhà cho cháu cặp bánh nướng, tôi bẻ một miếng mà giật mình đến sững người vì thứ giấu bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết tấm lòng của bố mẹ chồng cũ, tôi cảm động ứa nước mắt. Vừa rồi tôi còn biết ông bà đã lập di chúc, để lại căn nhà đang ở cho cháu trai. Cũng phải thôi giờ có mỗi thằng đích tôn, không cho nó thì cho ai. Tôi với chồng không còn duyên nợ, nhưng con trai vẫn là máu mủ bên đó. Nó được hưởng tài sản của đằng nội mình cũng mừng.

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