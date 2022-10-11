Coi thường vợ nhân tình chỉ là cô bán cá, ả bồ quay clip ân ái gửi để trêu tức, ngờ đâu 5 phút sau nhận ngay bài học "sợ đến già"

Tâm sự Eva 11/10/2022 11:45

Nga nhận được clip đó, cô như phát điên nhưng biết trước chồng có bố nên cô cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc đó, mẹ chồng đi vào thấy sắc mặt con dâu là lạ liền hỏi:

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nga tuy là 1 cô bán cá nhưng tính tình hiền lành, chăm chỉ, mặt mũi sáng sủa, việc gì cũng biết làm, vậy nên cô mới được lòng nhà chồng như vậy. Thế nhưng, dạo gần đây chồng cô bắt đầu chê người vợ hay bốc lên mùi tanh của cá. Tối đó, Nga vừa ôm thì Hùng đẩy vợ ra:

- Em tắm chưa mà sao vẫn thấy tanh tanh thế?

Nga ngượng ngùng không nói gì. Nhưng sau đó cô mới biết Hùng thay đổi như vậy là vì có bồ mới bên ngoài chứ không phải do người cô bốc mùi gì cả.

Đó là 1 cô đồng nghiệp của Hùng, cô ta tuy không xinh đẹp nhưng ăn mặc sexy, lại có đôi mắt gợi tình. Từ đầu, cô vẫn thầm thích Hùng nhưng anh không để ý, giờ thì anh lại bị cô ta quyến rũ.

Hôm đó, sau khi 2 người ân ái cô bồ liền đứng lên lấy chiếc điện thoại đã đặt ở 1 góc từ nãy giờ để xem lại clip vừa quay rồi cô ta nhấn gửi clip cho vợ anh sau đó cười sằng sặc.

Coi thường vợ nhân tình chỉ là cô bán cá, ả bồ quay clip ân ái gửi để trêu tức, ngờ đâu 5 phút sau nhận ngay bài học 'sợ đến già' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nga nhận được clip đó, cô như phát điên nhưng biết trước chồng có bố nên cô cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc đó, mẹ chồng đi vào thấy sắc mặt con dâu là lạ liền hỏi:

- Có chuyện gì thế con?

Nga đưa clip cho mẹ rồi nói:

- Đây mẹ tự xem đi, con trai mẹ đã làm ra chuyện như thế này đây. Mẹ lấy lại công bằng cho con!

Mẹ chồng vừa xem được vài giây thì sốc tận óc liền nắm tay con dâu:

- Dẫn mẹ đến nhà nó, để mẹ dạy cho ả đàn bà lăng loan phá hại gia đình người khác đó!

Đến nơi, Nga đạp cửa xông vào, vừa thấy chồng và bồ mẹ Hùng liền lao vào cho bồ của con trai 1 cái tát trời giáng, thấy vậy Hùng chạy ra can mẹ nhưng Nga kéo chồng:

- Cô ta còn dám quay clip gửi cho tôi à?

Mẹ Hùng liền tát luôn con trai. Hùng trợn mắt nhìn mẹ và vợ không nói được câu nào.

Nga liền dơ điện thoại lên nói với cô bồ:

- Tôi vừa gửi clip này cho lão người yêu già của cô rồi, chờ xem lão xử lý cô thế nào. Chẳng phải lão cung phụng tiền cho cô sao? 

Nói rồi, Nga kéo mẹ chồng về còn để lại cặp đôi tội lỗi ê chề hoảng hốt.

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Trong khi bác sĩ cấp cứu cho người yêu bên trong thì Hùng và mẹ anh ở ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả. Ngờ đâu, bác sĩ bước ra với vẻ mặt rầu rầu, Hùng chạy vội đến:

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Từ khóa:   gia đình hôn nhân chuyện gia đình

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