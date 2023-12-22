Bồ của chồng muốn chiếm căn chung cư tiền tỷ, vợ nói một câu khiến cô ta vỡ mộng: Sổ đỏ mang tên tôi, đố cô bước vào được!

Tâm sự Eva 22/12/2023 09:31

“Đừng có tìm, tôi cất hết rồi. Sổ đỏ mang tên tôi và nằm trong tay tôi, anh không nhớ à. Anh không thể sang tên được cho ai đâu”.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ, vợ chồng suốt bao năm chung lưng đấu cật, vượt qua mọi khó khăn để làm lụng, tích cóp. Vậy mà khi có của ăn của để một chút thì anh lại có bồ và chỉ nhất nhất nghe lời bồ.

Tính tới thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn 9 năm. Cô con gái đầu đã 8 tuổi và con trai thứ 2 đang học mẫu giáo nhỏ. Cuộc sống gia đình tôi luôn rộn ràng tiếng cười vì con cái ngoan ngoãn, bố mẹ chúng thì luôn thương yêu nhau.

 

Tôi và chồng cưới nhau khi cả hai chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi làm kế toán nên ngoài làm chính cho 1 công ty, tôi nhận nhiều quyết toán thuế về làm để gia tăng thu nhập, nuôi con nhỏ. Còn chồng tôi, anh là dân công trình nên thường đi làm xa. Cứ tuần anh về nhà 1 lần.

Mỗi lần về nhà, anh lúc nào cũng quấn quýt vợ và chăm con rất khéo. Chẳng thế mà 2 đứa con tôi, đứa nào cũng quấn bố không rời. Bất cứ lúc nào ở bên, anh đều nấu cho mẹ con tôi ăn những bữa cơm thật ngon để bù đắp cho những ngày cả nhà xa nhau.

Bồ của chồng muốn chiếm căn chung cư tiền tỷ, vợ nói một câu khiến cô ta vỡ mộng: Sổ đỏ mang tên tôi, đố cô bước vào được! - Ảnh 1

Mới đây, chồng tôi còn dám cả gan dẫn theo một phụ nữ bụng đã lùm lùm về lén ở căn chung cư của vợ chồng đã mua mấy năm trước. Ảnh minh họa.

Cho tới khi con trai thứ 3 của em được 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói nhiều. Thấy con bị chậm nói, tôi lo lắng đưa con đi kiểm tra thì bác sĩ bảo con bị chứng tự kỷ. Chứng này rất nhiều đứa trẻ thành phố mắc. Để chữa cho con trai, tôi đã đưa con đi không biết bao nhiêu trung tâm. Các khoản tiền tiết kiệm dần hết mà con vẫn không khỏi bệnh các mom ạ.

Chính thời điểm này, mỗi lần chồng về nhà bắt đầu có vẻ thờ ơ đến con. Vì chuyện của con trai mà vợ chồng tôi bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Điển hình nhất là cách đây mấy tháng, mâu thuẫn lên đến không thể dung hòa, chúng tôi suýt nữa ra tòa ly hôn vì không thể chịu đựng nhau nổi. Từ hôm đó, giận vợ, chồng tôi cũng bỏ đi công trình 3 tháng không bước chân về.

Mới đây, chồng tôi còn dám cả gan dẫn theo một phụ nữ bụng đã lùm lùm về lén ở căn chung cư của vợ chồng đã mua mấy năm trước. Căn chung cư này đang cho 1 khách thuê. Tôi chẳng ngờ anh lấy lại từ bao giờ và sống cùng cô ta ở đó.

Khi biết tin này, khỏi phải nói tôi sốc thế nào. Thì ra anh có nhân tình nên gây sự với mẹ con tôi. Tôi còn chưa ly hôn mà anh ta dám làm vậy thì đúng là quá trơ trẽn. 

Có những đêm, tôi chỉ biết ôm 2 con vào lòng khóc tủi thân. Còn nhân tình của chồng ngày càng vênh mặt và khiêu khích tôi. Mấy lần, tôi đã yếu mềm muốn đưa con bỏ đi. Song tôi ngẫm lại, nếu giờ tôi bỏ đi thì quá dại.

Hôm kia, tôi vô tình đọc được tin nhắn của cô ta của chồng gửi anh. Cô ta gạ chồng tôi:

“Nếu em sinh ra 1 quý tử cho anh thì anh phải tặng em căn chung cư đang này nhé”

Đọc mà tôi chết lặng. Cô ta đã thực dụng vậy, tôi sẽ chẳng bỏ chồng làm gì. Như vậy cô ta chẳng thể hưởng 1 mét đất nào. Nhưng chồng tôi thì không như vậy, anh lại nghe lời nhân tình về nhà tìm sổ đỏ căn chung cư để mang đi cho cô ta cầm. Cũng may tôi biết được sự việc nên đã chặn trước:

Bồ của chồng muốn chiếm căn chung cư tiền tỷ, vợ nói một câu khiến cô ta vỡ mộng: Sổ đỏ mang tên tôi, đố cô bước vào được! - Ảnh 2

“Tôi còn ở đây thì đố cô ta bước vào được căn nhà ấy”.Ảnh minh họa.

“Đừng có tìm, tôi cất hết rồi. Sổ đỏ mang tên tôi và nằm trong tay tôi, anh không nhớ à. Anh không thể sang tên được cho ai đâu”.

Tôi cũng nói thêm: “Tôi còn ở đây thì đố cô ta bước vào được căn nhà ấy”

Nghe tôi nói chồng tức giận vô cùng. Anh gào rít lên đập phá đồ đạc nhưng tôi hiên ngang dắt 2 con ra khỏi nhà. Tôi sẽ nuôi dạy con thành người, còn người chồng phụ bạc đó, tôi không tiếc làm gì.

Vợ chồng chia tay vì không có con, một ngày nọ 4 đứa trẻ vây quanh và cuộc chạm trán bất ngờ khiến chồng cũ 'đứng hình'

Vợ chồng chia tay vì không có con, một ngày nọ 4 đứa trẻ vây quanh và cuộc chạm trán bất ngờ khiến chồng cũ 'đứng hình'

Anh ta vừa dứt câu, 4 đứa con của tôi chạy đến gọi mẹ khiến anh ta ngớ người. Lúc ấy tôi nắm tay con rời đi. Trước khi bỏ lại anh ta, tôi cười:

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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