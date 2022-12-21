Dù TỐT bụng đến đâu khi gặp phải 4 điều sau đừng nhượng bộ: Sống ở đời đừng HIỀN quá kẻo tiểu nhân hãm hại!

Lòng tốt rất đáng quý, nhưng khi đặt sai người sai chỗ thì đó là sự ngu ngốc. Tử tế một cách mù quáng thì không những không giúp được người khác mà còn khuyến khích nhiều khuynh hướng không lành mạnh phát triển lên. Trong việc cư xử với người khác, đôi khi bạn càng cho nhiều thì người khác càng ít biết ơn và họ càng trở nên tham lam hơn, họ nghĩ lòng tốt của bạn cho đi là điều hiển nhiên và không thèm xem trọng. Mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng căng thẳng hơn, đóng góp của bạn sẽ không được tôn trọng.

Chúng ta luôn được khuyên nhủ là phải sống lương thiện, tốt bụng, tuy nhiên nếu lòng tốt không có sự cân xứng và nguyên tắc, rất dễ khiến con người trở nên “yếu đuối”.

Khi chúng ta đối xử với thế giới một cách hung bạo, thế giới đột nhiên trở nên dịu dàng. Lòng tốt cũng có nguyên tắc và điểm mấu chốt. Hãy biết cách từ chối, bảo vệ bản thân và đừng chuốc thêm họa vào thân vì quá tốt bụng.

Khi mọi người sống với nhau trong xã hội này cần tử tế, nhưng cũng cần sự sắc sảo và công bằng. Một người dù tốt đến đâu nhưng khi gặp phải kẻ không biết điều thì không thể dễ dàng nhượng bộ, nếu không sẽ rất dễ bị bắt nạt. Đặc biệt mối quan hệ bạn bè buộc phải xây dựng trên một cơ sở bình đẳng lẫn nhau về kinh tế, địa vị, tư tưởng… Chỉ có bình đẳng mới có thể tiếp tục lâu dài. Nhiều lúc bạn cố gắng để lòng mình bình thản như nước, nhìn nhận mọi việc một cách bình thường nhất. Nhưng sẽ có lúc bạn sáng mắt ra thấy mình quá ngây thơ. Càng tốt bụng càng dễ bị người khác lợi dụng. Hữu cầu tất ứng chẳng qua chỉ biến mình thành kẻ gánh trách nhiệm. Đừng để người khác lợi dụng một cách ngu ngốc. Lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác. Có một số thứ thực sự rất giả dối. Cũng đừng dành tình cảm cho ai một cái dễ dàng. Bởi có những lúc, càng hy sinh nhiều, càng dễ bị tổn thương. Bản chất của con người vốn không đủ thuần túy, ai cũng có khuyết điểm ít nhiều. Đứng trước sự cám dỗ, người ta sẽ dần dần lộ rõ bản chất. Những người có mưu đồ xấu thường rất khó đoán. Lời Phật dạy về cách sống tử tế nói rằng xã hội hiểm ác, lòng người thâm sâu, bạn đừng để người khác lợi dụng sự lương thiện và lòng tốt của mình, đừng để lòng tốt đặt không đúng chỗ hại bạn cả đời.

Ai cũng có quyền từ chối, đừng làm người xấu. Việc xù những "chiếc gai" trên cơ thể bạn đúng lúc sẽ xua đuổi những kẻ đen tối và xấu xa, để lại nhiều người bạn xứng đáng với nỗ lực của bạn. Một người thực sự trưởng thành sẽ không chọn nhượng bộ bất cứ điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

2. Gặp kẻ vu khống mình, hãy chống trả

Trên đường đời, chúng ta nên giữ tấm lòng nhân ái, nhưng đừng để dành lòng nhân ái trao cho nhầm người. Nếu người khác luôn tiêu thụ lòng tốt của bạn một cách vô lương tâm, thì bạn nên học cách đánh trả.

Lòng tốt nếu dùng không đúng chỗ chính là sự đồng lõa.

Trước đây, tôi đã nghe một câu chuyện cổ tích về con nai 9 màu: Con nai có bộ lông 9 màu hiếm phải ở ẩn vì sợ bị săn, nhưng có một hôm nó nhìn thấy một người sắp chết đuối, trong lúc nguy cấp, nai 9 màu đã tự làm lộ tung tích và chọn cách cứu người đó.

Anh ấy cảm ơn con nai bằng mọi cách có thể, và thề sẽ không nói cho ai biết con nai đang ở đâu.

Tuy nhiên, khi trở lại cuộc sống đời thường, anh nghe tin nhà vua ban thưởng rất lớn cho việc bắt được nai 9 màu và muốn dùng da của con nai 9 màu để may quần áo cho công chúa.

Anh ta đã quên lời thề của mình và phản bội con nai chỉ vì tiền, nói ra tung tích của con nai để nó bị bắt còn mình đi nhận tiền thưởng của nhà vua.

Khi nai chín màu bị bắt, anh ta nói với nhà vua rằng anh ta đã bỏ chính nghĩa vì lợi nhuận và không giữ lời hứa của mình. Anh ta xấu hổ đến nỗi khiến nhà vua quyết định trừng phạt anh ta nghiêm khắc và ngừng bắt con nai 9 màu tốt bụng.

Trên đường đời, nếu gặp phải người vu khống, tính xấu, cố ý làm tổn thương mình, hãy biết cách chống trả. Nếu không thì người ta sẽ tiếp tục làm tổn thương bạn trong tương lai.

Lòng tốt của bạn phải đi kèm sự sắc bén, nếu không nó bằng không. Đánh trả đúng cách có thể bảo vệ chính mình và dạy người khác biết cách trân trọng bạn.

Cách để không bị bắt nạt khi phát hiện có kẻ vu khống mình chính là dằn mặt đối phương. Tuy nhiên, người tinh tế sẽ không dằn mặt theo cách nói thẳng với kẻ địch.

Bạn có thể đến gặp đối phương, tâm sự với họ và mô tả một số chi tiết khiến hắn phải giật mình. Đây là một cách “nhắc khéo” để đối phương phải giật mình đôi chút.

Nếu không nghe theo thì nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật khi sự việc quá nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn.

Người hiền quá thì dễ bị ăn hiếp, hiền quá hóa ngốc, đừng để bản thân biến thành kẻ nhu nhược, ở hiền gặp lành nhưng nếu gặp ác thì đứng lên mà chống lại.

Ảnh minh họa: Internet

3. Gặp kẻ đạo đức giả đừng nhường nhịn

Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn. Bạn cũng sẽ gặp những người luôn trông cậy vào bạn, bắt nạt bạn, vượt quá giới hạn của bạn và làm tổn thương bạn vì tham lam và ích kỷ.

Trên đường đời muôn vàn áp lực, nhiều người ôm lòng tin đối xử tốt với người khác, không ngừng chấp nhận các khuyết điểm, bỏ qua lỗi lầm của người khác để được sống yên ổn.

Nhiều người vì quá tốt bụng nên hay sợ làm tổn thương những người xung quanh dù họ có thừa năng lực để hãm hại, hạ gục người khác.

Tuy nhiên, luôn có một số kẻ độc ác trên thế giới này nghĩ rằng bạn yếu đuối và lừa dối, thấy hiền là tới bắt nạt.

Mang mặt nạ đạo đức giả, họ dường như có mối quan hệ rất thân thiết với bạn, nhưng họ lại vắt kiệt và bóc lột thời gian và sức lực của bạn từng chút một.

Nếu bạn nhượng bộ hết lần này đến lần khác, họ sẽ lợi dụng bạn nhiều lần và không còn quan tâm đến cảm xúc của bạn nữa.

Đặc biệt, trước những người có bản chất tham lam, cho và cho một cách mù quáng sẽ càng khiến cho lòng ham muốn của họ phình to hơn nữa.

Đối với những người muốn tiến bộ, đừng thỏa hiệp, nếu không, điều đó chẳng khác nào "nuôi hổ trong nhà", mang thêm phiền phức cho cuộc sống của bạn.

Khi đối mặt với những người hung hăng, đạo đức giả, hãy bình tĩnh và cho người khác biết điểm mấu chốt và nguyên tắc của bạn, bạn sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn.

Có không ít người cảm thấy chán nản và tự ti khi bị kẻ 2 mặt chơi xấu. Tuy nhiên, đây cũng chính là hiện trạng mà kẻ đâm sau lưng bạn muốn thấy nhất. Đừng để họ ảnh hưởng đến bạn.

Sống và làm việc với tinh thần thoải mái, lạc quan, phớt lờ sự tồn tại của kẻ xấu đó. Đây cũng là thái độ cho thấy “đẳng cấp” của 2 người khác nhau và hắn không đáng để bạn bận tâm.

Ngoài người thân trong gia đình là những người yêu thương bạn vô điều kiện, tất cả các mối quan hệ khác suy cho cùng đều dính dáng đến lợi ích mà thôi, nhớ nhé!

Nếu có kẻ quá tử tế với bạn, giúp đỡ bạn nhiệt tình, hồ hởi, hoặc là họ muốn nhờ vả bạn, hoặc họ là kẻ hai mặt. Bởi chỉ có kẻ giả tạo mới tử tế với bạn trước mặt và đâm bạn sau lưng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Gặp kẻ nợ dai, không trả mà còn vay thêm

Trong hành trình của cuộc đời, không phải ai cũng dễ dàng kiếm được tiền, đồng tiền bằng mồ hôi công sức đâu phải lá mít mà phân phát cho xã hội.

Đằng sau mỗi người đều có một gia đình cần phải chăm lo, mỗi người đều có trách nhiệm và gánh nặng của riêng mình để gánh vác. Để gia đình có cuộc sống tốt hơn, họ phải tiến lên với gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi việc gặp phải những người hỏi vay mượn tiền của bạn. Đối với những người ngay thẳng và chính trực, bạn có thể giúp đỡ họ, cho họ vay tiền. Tuy nhiên, với những người lươn lẹo, có tiếng nợ dai, hãy học cách nói không!

Đặc biệt là đối mặt với người vay tiền hết lần này đến lần khác nhưng chưa từng trả lại lần nào, đối với người như vậy, đừng bao giờ cho họ cơ hội nữa, nếu họ nể mặt bạn, tôn trọng bạn thì họ đã trả tiền cho bạn từ lâu rồi.

Thay vào đó, hãy nói rõ với họ rằng nếu muốn vay lại thì phải hoàn trả số tiền trong thời hạn quy định. Nếu cho vay mà không trả được thì dù có tiền cũng đừng cho người đó vay nữa.

Đối với những người không có liêm sỉ, không biết đền ơn đáp nghĩa, không có khả năng tự trả nợ lại lười nhác, không làm việc chăm chỉ thì bạn hãy cứng rắn hơn và thẳng thắn từ chối họ khi họ hỏi vay tiền. Nếu không, số tiền bạn đã cho vay có thể không bao giờ quay trở lại.

Trên đường đời, những người thực sự quan tâm đến bạn sẽ hỏi mượn tiền bạn và giữ lời hứa trả lại số tiền đó trong thời gian sớm nhất.

Chỉ những người không quan tâm đến bạn mới lợi dụng tình bạn của bạn để tiếp tục vay tiền của bạn và sẽ tiêu tốn tiền của bạn mãi mãi, bạn không nể mình thì mình đừng có nể bạn! Quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ, đừng vì tham lam mà phá tan tiền đồ.

Thay vào đó, hãy biết cách trung thành với ý tưởng của riêng bạn và có thể tuân theo các nguyên tắc của riêng bạn. Giữ một trái tim nhân hậu, nhưng đừng đánh mất chính mình, và đừng để mình sống mà không có điểm mấu chốt, đừng vì cả nể mà đánh mất tình lẫn tiền.