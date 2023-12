Nhớ lời Đức Phật dạy bảo: Người mà bạn GHÉT kiếp này sẽ không bao giờ GẶP lại bạn trong kiếp sau

Đức Phật nói, có người, có việc, đạt được hay không đều là do duyên phận, không cần thở dài, không cần oán trách, chỉ cần tâm bình tĩnh thì mọi sự ồn ào mệt mỏi, lo âu có thể biến thành tình yêu lớn của cuộc sống. Có những thứ được định sẵn là sẽ không bao giờ ở bên bạn, dù bạn có cố chấp thế nào thì cuối cùng cũng sẽ rời bỏ bạn, có những người chỉ có thể là người qua đường trong cuộc đời bạn. Không thuộc về mình thì từ bỏ đi, muốn nắm tất cả thì cuối cùng cũng chỉ nắm được cái "không". Đừng để những ham muốn vô tận chôn vùi niềm vui và hạnh phúc ban đầu. Những gì mọi người thấy và gặp đều đã được an bài từ lâu, và mọi thứ đều do số phận. Duyên sinh diệt, nghiệp tụ rồi diệt, vạn vật đều là ý trời. Đời người có hạn, cái gì được rồi cũng sẽ mất, luôn luôn có một câu trả lời cho tất cả mọi sự việc. Thay vì lo lắng, tại sao không để nó như vậy. Cái gọi là mãi mãi, cái gọi là một lần, không thể chạm tới chính là vĩnh viễn, không thể quên chính là một lần. Đôi khi chúng ta sẽ không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại, không có khoảng dừng để tiếp tục. Nếu bạn bỏ lỡ hiện tại, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội cho lần sau, chỉ khi bạn coi thường được và mất, bạn mới có thể an nhàn hưởng lạc. Khi duyên phận đến, chúng ta không nắm bắt tốt thì duyên phận có tốt đến đâu cũng sẽ bỏ lỡ, đừng bao giờ nghĩ rằng duyên phận sẽ đợi bạn, duyên phận của bất kỳ ai cũng được duy trì bởi sự trân trọng lẫn nhau, nếu không thì nhân duyên sẽ tan biến. Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

3. Càng cưỡng cầu càng thêm khổ

Tĩnh tại từ tâm, chớ truy cầu bên ngoài, càng cưỡng cầu càng thêm khổ.

Hãy buông bỏ những muộn phiền của quá khứ, đừng lo lắng về tương lai, đừng bám víu vào hiện tại thì trái tim bạn sẽ bình yên.

Trong lòng không đố kị người khác, không tham, không tự ái, không sân si, bất cứ lúc nào cũng giữ được sự tĩnh lặng đó trong lòng, đây mới là cao thượng!

Lời Phật dạy rằng ở đời không tranh là từ, không tranh là trí, không nghe là thanh tịnh, không thấy là tự tại, không tham là bố thí, bỏ ác là làm lành, sửa lỗi là sám hối, giữ phép là giữ giới, tha là giải thoát, bằng lòng là buông bỏ, làm lợi cho người là tự lợi.

Những gì ta đã nói, những gì ta đã làm, con đường ta đã đi, những người ta đã gặp, mỗi hiện tại đều là ký ức trong tương lai của ta. Không cần nhớ về ngày hôm qua, không cần hy vọng vào ngày mai, chỉ cần sống mỗi ngày một cách nghiêm túc không hổ thẹn với bản thân, với xã hội là được.

Nói những gì bạn có thể nói, làm những gì bạn có thể làm, đi trên con đường bạn nên đi và gặp gỡ những người bạn muốn gặp.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy giữ đôi chân của bạn trên mặt đất, đừng bỏ qua, đừng lãng phí thời gian của bản thân, nếu có duyên nhưng không gặp được cũng đừng cưỡng ép, hãy tuân theo số phận, giữ tâm trạng tốt thì bạn sẽ có phong thái đẹp nhất ngay cả khi trái tim bạn tan nát.

Cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều người, có người rõ ràng đã ở bên nhau rất lâu, quan hệ rất tốt, nhưng sau một thời gian, hai người không liên lạc với nhau nhưng vẫn không nhớ nhung nhiều.

Nhưng còn một số người thì sao? Mặc dù thời gian bạn và người ấy ở bên nhau rất ngắn, nhưng bạn có cảm giác như cả 2 đã từng gặp nhau ở đâu đó, có cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đó là biểu hiện của duyên phận sâu đậm.

Nói duyên phận thì hơi sáo rỗng, thật ra tất cả đều tùy vào việc có trân quý nhau hay không, nếu quý trọng sẽ không hối hận, bởi vì duyên phận có bền lâu hay không là do 2 người quyết định, 1 người không thể quyết định được, mối quan hệ nào muốn lâu bền cũng cần sự cố gắng từ 2 phía.

Cuộc sống là như vậy, bạn càng quan tâm đến một điều gì đó, thì càng có nhiều thứ trong cuộc sống sẽ đến để trêu chọc bạn, giống như số phận đang đùa giỡn với bạn, sự thỏa hiệp trong cuộc sống là để đáp ứng, không phải để tranh giành đúng sai.

Tưởng chừng như bạn sẽ đau khổ nhiều hơn, nhưng thực tế bạn sẽ được nhiều hơn nếu biết buông bỏ. Cuộc sống muôn màu không bao giờ bắt buộc chúng ta phải luôn sống trong một màu sắc, vì vậy mọi người phải biết cách linh hoạt.

4. Duyên khởi duyên sinh

Tất cả mọi sự vật hay hiện tượng, từ vật lý đến tâm lý, không một pháp nào sinh ra hay diệt đi mà thoát ra ngoài quy luật duyên sinh. Thấy được mọi sự trên đời đều do nhân duyên là cái nhìn trí tuệ đầu tiên mà con người cần phải nỗ lực đạt được.

Cuộc đời như một vở kịch, không thể gặp nhau cũng không thể rời xa bằng cách cưỡng ép, nếu đã là định mệnh thì không bao giờ có thể làm trái.

Chúng ta thường cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ điều gì đó, nhưng trên thực tế, những bí ẩn của cuộc sống thường vượt quá mong đợi của bạn, bất kể khi nào, bạn phải tin rằng mọi thứ trên đời này đều là sự sắp đặt tốt nhất, có những việc không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn.

Cuộc sống luôn tồn tại duyên phận, bạn có thể không đạt được những gì bạn cố tình theo đuổi trong cuộc đời mình, sự huy hoàng mà bạn chưa từng gặp sẽ bất ngờ ập đến trong sự thờ ơ và bình tĩnh của bạn.

Chúng ta không ngừng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng khi đêm về nhìn lại, hạnh phúc thực sự ở quanh ta, điều chúng ta cần làm là dừng lại và cảm nhận hạnh phúc này một cách từ từ.

Trong cuộc sống, có quá nhiều thứ bạn muốn theo đuổi, nhưng bạn không biết rằng chỉ khi bạn biết buông bỏ thì bạn mới có thể nhận được điều gì đó, chúng ta càng cần một trạng thái tâm trí như vậy.

Nhờ vào duyên mà người ta được gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, tri kỷ. Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên, mà do nhân duyên với nhau nhiều đời nên mới gặp.

Ảnh minh họa: Internet

Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân quen. Có người vừa mới gặp đã thấy không hợp. Hay tại sao ta không được sinh vào nhà cao sang quyền quý kia mà lại sinh vào nơi nghèo khổ này… chắc chắn đây là những câu hỏi mà con người thường đặt ra.

Khi soi rọi bằng cái nhìn duyên sinh duyên khởi, ta liền hiểu rằng con người do tạo các nhân duyên thiện ác khác nhau nên phải thọ quả như vậy.

Nhận thức được duyên khởi là gì, ta biết được sự hiện hữu của chúng ta trên đời này là hoàn toàn do nhân duyên, do nghiệp lực dẫn dắt, không phải do thần linh hay thượng đế nào tạo ra.

Nhìn thấu nhân gian chẳng qua là thăng trầm, nhìn thấu nhân sinh chẳng qua là vô thường, nhìn thấu tình yêu chẳng qua là hội ngộ.

Cái gì đến tự nhiên sẽ đến, cái gì không đến thì có cầu cũng vô ích, có duyên đừng đẩy đi, không có duyên thì đừng có cầu xin, cái gì đến hãy đón nhận, thuận theo nghiệp quả bởi vạn vật trên đời thuận theo nghiệp, hãy là chính mình, làm việc chăm chỉ và sống không sân si thì sẽ không hối tiếc.