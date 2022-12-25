Dặn lòng ghi nhớ lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con cái

Theo lời Phật dạy , cha mẹ làm được những điều dưới đây sẽ tích được rất nhiều phúc đức cho con cái, không chỉ là tấm gương sáng để chúng học hỏi mà còn là tiền đề tạo dựng một tương lai rộng mở, tươi sáng cho bảo bối bé nhỏ của mình.

Sinh ra một đứa trẻ và nuôi nấng chúng trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội là cả một quá trình gian nan, vất vả, đòi hỏi sự cố gắng của cả cha và mẹ. Bởi đấng sinh thành luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con cái.

Chính bởi vậy, ngay từ bây giờ, bậc làm cha mẹ nên sống “từ, bi, hỉ xả”, nhân hậu, đối xử tốt với mọi người như chính bản thân mình. Có như vậy, đời đời kiếp kiếp sau, không chỉ bản thân được ăn quả ngọt, mà con cháu cũng được hưởng phúc từ những việc thiện mà mình làm.

Quy luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Khi bạn làm việc thiện, bạn sẽ gặt được những trái ngọt, làm điều ác gặt trái đắng là điều đương nhiên.

Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, khi nảy sinh tà tâm, đối xử với người khác bằng thái độ gian xảo, ác độc, thì hậu quả không chỉ bản thân người làm cha mẹ phải gánh chịu mà còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của con cái. Nên nhớ rằng, lúc nào cũng chăm chăm ý định làm hại người khác thì người ta chỉ chịu 3 phần,còn 7 phần là dành cho chính bạn đấy.

Tu nhân tích đức chính là yếu tố phong thủy quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, giúp cải thiện vận mệnh theo chiều hướng tốt. Đừng tự hủy hoại bản thân và tương của thế hệ sau bởi một phút ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

2. Điều thứ 2: Cha mẹ cần biết tu khẩu để làm tấm gương cho con

Ông cha ta vẫn hay có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, để nói lên tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói đối với mỗi người. Cha mẹ không biết tu khẩu, không dạy con cái ăn nói đúng mực, chúng sẽ trở lên hỗn náo, ngỗ ngược, càng lớn càng khó dạy bảo.

Ác quả của “khẩu nghiệp”, bạn đã thấu chưa?

Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất cho việc tu hành.

Khẩu nghiệp là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo.

Khẩu nghiệp là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất cho việc tu hành.

Khẩu nghiệp là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo.

Khẩu nghiệp là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc vãng sanh.

Khẩu nghiệp khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng.

Khẩu nghiệp khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh.

Khẩu nghiệp khiến chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống này cũng vậy, nếu mong muốn mọi việc theo ý mình, ta phải học cách nhẫn nhịn, biết cân bằng giữa trái tim và lý trí, lúc nào cũng để trái tim dẫn đường thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết cả. Vì thế, nên biết giữ chừng mực trong mọi chuyện.

Ngay cả khi đối đầu với kẻ thù, ta phải để cho tâm thanh tịnh, nhẫn nhịn và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Hùng hổ lao vào mắng nhiếc, chửi bới đối phương chỉ làm mất hình tượng của bạn thôi. Càng cho đi bao nhiêu, càng nhẫn nhịn bao nhiêu, ta lại càng nhận được về bấy nhiêu. Kết quả tốt sẽ đến với những cống hiến xứng đáng.

Lời Phật dạy về khẩu nghiệp - ghi nhớ và tránh ngay kẻo lỡ, ác khẩu chính là một trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu). Những lời nói thiện cảm có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại, lời nói độc mồm độc miệng sẽ khiến người khác chịu tổn thương, đôi khi lại là con dao hai lưỡi, khiến bản thân người nói phải ăn năn hối hận cả cuộc đời.

Vì thế, bậc làm cha mẹ nên biết tu khẩu thường xuyên, tránh những lời nói thiếu thiện cảm để làm gương cho con cái noi theo.

Ảnh minh họa: Internet

3. Điều thứ ba: Cha mẹ nên biết kiềm chế cơn giận

Cuộc sống xô bồ, bon chen khiến chúng ta có những áp lực riêng, dồn nén lâu ngày dễ làm con người nổi giận. Khi tức giận, ta khó kiểm soát được bản thân, sẽ dễ có những hành vi không đúng mực.

Lúc ấy, hãy luôn nhớ lời Phật dạy rằng: tức giận chính là hình thức kinh doanh lỗ nhất trên thế gian này. Khi chúng ta không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình thì hậu quả không mong muốn sẽ thuộc về chính mình.

Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, cha mẹ tức giận với con cái vô hình chung sẽ gây tổn thương tinh thần cho những đứa trẻ và tạo ra khoảng cách với chúng. Khi tức giận cha mẹ có thể sẽ "giận cá chém thớt", nói và hành động không hay vì lúc đó cơn giận đang kiểm soát bản thân.

Điều này gây hậu quả nghiêm trọng vì "cả giận mất khôn", lời nói khi tức giận sẽ rất nặng nề, khi đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ với con cái. Đọc thêm: Lời Phật dạy về cách báo hiếu mỗi ngày, phận làm con đừng nên bỏ lỡ

Những lúc ấy, cha mẹ nên biết kiếm chế và im lặng khi tức giận là một sự khôn ngoan. Im lặng khi tức giận sẽ giúp cah mẹ tránh nói những điều không hay gây bất hòa với con cái. Đợi đến khi nguôi giận hãy suy nghĩ một cách thấu đáo và giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt nhất.