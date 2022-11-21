Yêu thầm nữ thần hai năm, đến khi tỏ tình thì em cũng tự nguyện cởi đồ, dưới ánh sáng le lói tôi phát hoảng với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời

Tâm sự 21/11/2022 22:53

Biết được sự thật về nữ thần trong lòng, tôi càng yêu em hơn. Là một người đàn ông tôi, che chở cho em là trách nhiệm của tôi.

Tâm là nữ thần trong công ty chúng tôi. Cô ấy sở hữu vóc dáng cao ráo thon thả, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn vừa nụ cười tươi duyên dáng. Chẳng những vậy cô ấy lại chăm chỉ có năng lực, được chị sếp rất yêu quý.

Vậy nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn trai của Tâm. Cánh đàn ông thì nghĩ chắc hẳn cô ấy kín tiếng, chứ tầm cỡ Tâm phải yêu công tử nhà giàu hay những người đàn ông tuổi trẻ tài cao. Hạng nhân viên quèn như chúng tôi đều không dám với tới Tâm.

Tôi không biết các nam đồng nghiệp khác khi bàn tán về Tâm chỉ bao hàm sự ngưỡng mộ hay có tình cảm thật lòng sâu đậm hay không. Còn tôi thì đã tương tư Tâm hai năm nay rồi. Tôi biết hết về những thói quen, sở thích của cô ấy, giờ giấc Tâm đi làm, những công việc mà Tâm đảm nhiệm, buổi trưa cô ấy thích ăn gì… Tôi để ý từng cử chỉ nhỏ của Tâm, nhiều khi ngồi một mình nhớ đến cô ấy lại bất giác lại mỉm cười hạnh phúc.

Yêu thầm nữ thần hai năm, đến khi tỏ tình thì em cũng tự nguyện cởi đồ, dưới ánh sáng le lói tôi phát hoảng với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi cũng nghĩ như mọi người là Tâm có bạn trai rồi, chẳng qua cô ấy vẫn giấu. Song trong hai năm qua, tôi để ý đến Tâm thì nhận ra dường như cô ấy vẫn đang độc thân. Tâm không có dấu hiệu gì của một người phụ nữ đang có bạn trai cả, cảm giác của tôi chắc hẳn không sai.

Hai năm qua, dù trong lòng yêu cô ấy sâu đậm nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ là một người đồng nghiệp trong sáng vô tư. Cảm giác đó thật sự vô cùng khổ sở. Gần đây tôi đánh bạo hỏi Tâm đang có bạn trai hay không. Có lẻ Tâm đã coi tôi là một người bạn nên cô ấy tâm sự thật rằng mấy năm nay thậm chí không yêu ai, chỉ chú ý đến sự nghiệp.

Trái tim tôi đập thình thịch khi biết Tâm không có bạn trai. Có lẽ đây là cơ hội của tôi. Vì mối tình tương tư 2 năm trời, tôi quyết định tỏ tình với Tâm, nếu cô ấy từ chối cũng coi như không còn gì luyến tiếc nữa.

Tối hôm đó, tôi mời Tâm đi ăn tối ở một quán ăn yên tĩnh và lãng mạn. Và tôi đã lấy dũng khí tỏ tình với cô ấy. Tôi nơm nớp lo sợ rồi vỡ òa hạnh phúc khi Tâm mỉm cười bảo rằng cô ấy cũng rất quý mến tôi. Nếu có thể Tâm thật sự muốn cho chúng tôi một cơ hội tìm hiểu nhau. Không thể tưởng tượng được may mắn lớn đến thế lại rơi xuống mình.

Khi tôi đưa Tâm về, cô ấy mời tôi vào nhà uống nước. Tôi không nghĩ ngợi gì đâu vì chúng tôi vừa mới xác nhận quan hệ tối nay, cô ấy là nữ thần trong lòng, dù có các vàng thì tôi cũng không dám mạo muội. Mà tôi cũng tin Tâm chỉ mời mình vào uống nước thông thường, cô ấy không phải là mẫu phụ nữ dễ dãi như vậy.

Song lại một lần nữa mọi chuyện diễn ra nằm ngoài dự đoán của tôi. Tâm khóa trái cửa, trong ánh mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của tôi, cô ấy bắt đầu cởi trang phục trên người. Cho đến khi chỉ còn lại bộ đồ lót, lúc này nhìn thân thể của Tâm tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Trên người cô ấy chằng chịt rất nhiều vết sẹo to nhỏ xấu xí.

Yêu thầm nữ thần hai năm, đến khi tỏ tình thì em cũng tự nguyện cởi đồ, dưới ánh sáng le lói tôi phát hoảng với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bình thường mọi người chỉ nhìn thấy dáng người thon thả của Tâm cùng khuôn mặt ưa nhìn, mà không biết rằng ẩn sâu bên trong lớp quần áo lại là cảnh tượng này.

- Hồi nhỏ do bất cẩn nên em bị bỏng rất nặng. Dù đã chữa trị và tiến hành thẩm mỹ nhưng cũng không thể giải quyết được triệt để. Anh có để ý thấy là em thường xuyên mặc quần áo dài tay, rất ít khi mặc đồ lộ cơ thể không? Anh có còn thích một người phụ nữ như thế này không?

Nghĩ đến những đau đớn và tủi thân Tâm phải chịu, tôi thương cô ấy vô cùng. Sau sự thất thố ban đầu, tôi đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nhặt quần áo lên giúp cô ấy mặc lại rồi ôm Tâm vào lòng. "Em vẫn rất đẹp, ít nhất là trong mắt anh", tôi thủ thỉ với Tâm như vậy.

Khi mọi người trong công ty biết tôi và Tâm trở thành một đôi, ai cũng tròn mắt kinh ngạc, vừa chúc mừng tôi vừa hỏi bí quyết để cưa cẩm nữ thần. Chỉ có tôi biết trên đời này không có nữ thần nào cả. Nữ thần cũng sẽ có tì vết, mà tôi thì cũng không yêu nữ thần, tôi chỉ yêu một người phụ nữ bình thường có cả ưu khuyết điểm mà thôi.

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