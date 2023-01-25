Yêu nhau nhiều năm nhưng chưa từng 'vượt rào', đêm tân hôn vừa tụt váy vợ xuống, tôi ngớ người trước cơ thể thật sự của em

Vì yêu My thật lòng nên tôi đã nhẫn nhịn chờ đợi em. Đến lúc không thể chờ đợi được nữa, tôi quyết định tổ chức đám cưới để hai đứa sớm thuộc về nhau.

Tôi và My yêu nhau được gần một năm nhưng chưa bao giờ em cho tôi vượt rào, lần nào My cũng nói nếu yêu thật lòng thì phải biết giữ gìn cho nhau. Em nói có nhiều người con gái dễ dãi với đàn ông để rồi phải sinh con một mình, sống cảnh mẹ đơn thân cực lắm, em không muốn bước vào vết xe đổ ấy.

Sau nhiều tháng ngày mong đợi, cuối cùng cũng đến đêm tân hôn, chúng tôi sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Tôi muốn để điện sáng một chút để hai người dễ dàng hoạt động nhưng vợ bảo rất ngượng dưới ánh điện nên bắt tắt đi mới chịu cởi đồ. Đến khi chiếc áo cuối cùng của vợ được cởi bỏ tôi liền bật điện sáng trưng để được chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của vợ bấy lâu nay tôi luôn khao khát.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến khi ánh điện sáng lên thì tôi giật bắn mình khi nhìn thấy những hình thù kỳ lạ trên khắp cơ thể của My. Thảo nào mỗi khi ở bên cạnh tôi, trời nóng cũng như lạnh luôn ăn mặc kín đáo và rất sợ mỗi khi tôi động chạm vào da thịt.

Tôi hỏi tại sao vợ không nói sớm để tôi biết, cô ấy bật khóc nói: “Ngày trẻ em ngu dại ăn chơi đua đòi đến nỗi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà và em đã kết bạn với những kẻ xấu. Cứ nghĩ xăm trổ cho đẹp, nào ngờ khi lớn tuổi một chút em thấy sợ cơ thể của mình, từ đó không dám yêu ai.

Đến khi gặp anh, em đã thực sự yêu nên muốn giữ lại anh thuộc về mình nên đã che lấp cơ thể đầy hình xăm của mình. Chính vì thế tìm mọi cách ngăn cản ham muốn của anh. Bây giờ anh đã biết con người thật của em rồi, muốn yêu thì yêu muốn bỏ thì bỏ em không có quyền nữa”.

Nghe vợ nói mà tôi phát điên, tại sao không nói ngay từ đầu để tôi biết đường xoay sở, lại cố tình đợi đến khi cưới rồi mới chiu phanh phui sự thật. Có phải em ấy yêu chán chê rồi bị người tai vùi dập rồi, bây giờ không biết có lấy được chồng nữa không nên mới xuất hiện trước mặt để lừa tôi.

Tôi tức giận đẩy vợ ra, còn mình định khoác áo ra quán uống rượu để xả tức giận, không ngờ My ôm chặt lấy chân tôi mà cầu xin: “Đừng vì những hình xăm mà đối xử tệ bạc với em, chưa chắc những cô gái có thân hình láng mịn đã tốt bằng em. Hãy cho em cơ hội để làm lại cuộc đời, em sẽ là người vợ người mẹ tốt và một cô con dâu hiếu thảo. Đừng bỏ em anh nha”.

Ảnh minh họa: Internet

Những lời hứa hẹn của vợ khiến tôi mềm lòng, tôi quyết định quên đi những hình xăm kia và chấp nhận cho cô ấy một cơ hội để làm người vợ tốt.

Sống với nhau suốt 4 năm, có với nhau hai đứa con rồi, tôi mới thấy thật may mắn đã cho cô ấy một cơ hội nếu không đã để tuột mất người vợ tuyệt vời. Đúng là hình thể bên ngoài con người không thể tạo nên hạnh phúc mà cái cốt lõi là tính cách và bản chất tốt đẹp bên trong người vợ mới mang lại gia đình êm ấm.