Xót mẹ ăn Tết một mình, tôi đưa con về quê ngoại, ai ngờ chồng một mực phản đối, đòi ly hôn ngay lập tức

Trong tất cả mọi việc, chồng và tôi luôn trái ngược quan điểm bởi vậy tôi thường phải nhịn để cho trong ấm ngoài êm. Nếu chỉ có vậy, chắc tôi cũng không phải đau đớn nhiều.Trước khi cưới, chồng tôi đã mua đất làm nhà nên anh xem mình đã xong nghĩa vụ. Bởi mọi chi tiêu sinh hoạt đều do tôi tự lo lấy còn chồng chỉ trả tiền điện và nước. Tính chồng gia trưởng hay áp đặt suy nghĩ và luôn mặc định mình đúng.

Tôi lấy chồng hơn 10 năm, ở cách nhà ba mẹ gần 100km. Chồng hơn tôi 15 tuổi, làm chuyên viên cho cơ quan nhà nước với mức lương cơ bản. Tôi làm nhân viên văn thư ở trường học nhưng phải bán thêm áo quần online để tăng thu nhập. Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc do bất đồng quan điểm, không có sự sẻ chia trong gia đình.

Suốt 10 năm lấy chồng, tôi chưa được phép về nhà ba mẹ ăn tết. Nếu muốn đi, tôi phải tự về trước hay sau tết và lần nào cũng kèm thái độ hằn học khó chịu của anh. Mỗi lần tết đến, vợ chồng tôi lại gây gổ nhau chuyện về ngoại.

Đằng này, suốt thời gian chung sống, anh còn đôi ba lần ngoại tình. Đã có lần tôi bắt quả tang, nhưng anh ra sức bảo vệ nhân tình, thậm chí còn đánh cả vợ. Vì thương con gái nên tôi cố tha thứ vượt qua hết lần này đến lần khác.

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Anh nhất định không về và cũng không muốn vợ con ăn tết nhà ngoại dù chỉ một hai ngày. Trong khi đó, nhà tôi chỉ có hai chị em gái, năm nào ba mẹ cũng lủi thủi ăn tết một mìn

Những năm trước, tôi luôn nín nhịn vì không muốn đầu năm gia đình xào xáo. Nhưng tết năm ngoái, ba tôi bị ốm nặng. Sau khi lo toan xong mọi việc trong nhà, tôi quyết định mùng hai đưa con về quê ăn tết cùng ba mẹ ở quê một tuần mặc cho chồng không đồng ý.

Tôi ở quê chưa được ba ngày, anh gọi tôi về bảo ký đơn ly hôn vì anh không thể chấp nhận được việc tôi tự ý về bên ngoại như thế. Hành động đó của anh như giọt nước tràn ly, tình cảm vợ chồng với bao đau đớn tủi nhục đã không còn, tôi chấp nhận ly hôn.

Ngay ngày hôm sau, tôi đưa con về nhà để ký đơn. Sau đó, chồng có níu kéo nhưng tôi thấy quá mệt mỏi. Tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân một cách dứt khoát. Tôi không thể vì một người không xứng đáng, không trân trọng mình mà cả đời từ bỏ gia đình ruột thịt của mình.

Anh đồng ý để tôi đi với điều kiện không được chia tài sản. Hai mẹ con dắt díu ra khỏi nhà vào ngày mùng 6 tết khi mọi người vui vẻ chuẩn bị trở lại làm việc sau kỳ nghỉ dài. Tôi hầu như không đem theo gì ngoài quần áo và sách vở của con.

Tôi tìm thuê nhà trọ và tiếp tục làm việc để nuôi con. Vốn dĩ, anh không hỗ trợ gì trong thời gian chung sống nên tôi đã quen với việc tự kiếm tiền để trang trải. Nhờ có người thân, bạn bè giúp đỡ, mẹ con tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Sau đó, tôi xin chuyển được việc về gần nhà ba mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con vui vẻ bên ông bà ngoại. Tết năm nay, tôi rất vui khi được tự tay chuẩn bị đón tết cùng ba mẹ. Nhớ lại những năm trước, nghe đến tết lòng lại buồn hắt hiu vì nghĩ đến ba mẹ lủi thủi mà mình không về được. Có lẽ, lần đầu tiên sau 10 năm lấy chồng, tôi mới thấy mình thích tết và cảm giác ấm áp sum họp của ngày xuân.