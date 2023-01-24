Vừa gặp bạn trai trên mạng đã đồng ý lên giường, ngày tôi phát hiện mình có thai cũng là lúc anh ta 'bốc hơi' như chưa từng tồn tại

Sau khi yêu đương qua mạng với một người được thời gian dài, tôi quyết định gặp anh ấy ngoài đời. Và cũng trong đêm đó, chúng tôi đã lên giường cùng nhau.

Em thuộc người không xinh, ít nói, không có nhiều bạn bè. Em năm nay 19 tuổi, em đang trông cháu cho chị em. Năm lớp 12 em đã trót dại với một người đã có vợ cùng xã. Mãi về sau em mấy biết anh ta đã có vợ, rồi sau đó em có thai và đã đi phá. Gia đình em bị mang mang tiếng về em, chửa hoang, còn em thì rất muốn trả thù người đó, vì đã làm em tổn thương. Vì anh ta mà em đã lụy tình rất nhiều. Em nhục nhã khi vợ anh ta phát hiện ra. Em đã cố quên người đó và rồi em đã làm được khi mà em quen một người mới qua mạng. Chính anh ấy đã giúp em quên đi đau khổ của cuộc tình trước.

Ảnh minh họa: Internet Bây giờ nghĩ lại sao em quá ngu ngốc vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Thật sự em hối hận không kịp nữa rồi. Từ năm ngoái tới bây giờ em đã quen một người con trai trên mạng. Anh ấy 24 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên đó em trót dại với người đó và giờ em đã phát hiện em có thai với người đó.

Em đã thông báo với anh ấy vào buổi tối hôm đó, khi mà em biết mình có thai. Em nói với anh ấy qua mạng. Lúc đó, anh ấy chat lại là sẽ cưới em dù em chưa có công việc gì đi chăng nữa. Nhưng ngày hôm sau, khi em điện thoại thì anh ấy không nghe máy. Khi nghe anh ấy cũng chỉ vừa thấy giọng em là tắt đi. Nhưng rồi hôm sau em gọi điện cho người đó thì người đó không nghe máy và lúc người đó nghe máy thì em a lô thì người đó nghe xem giọng ai rồi tắt máy đi. Giờ em không có cách nào để liên lạc với anh khi mà anh thay số điện thoại, chặn em trên mạng không cho liên lạc. Thật sự em không biết phải làm thế nào nữa, em rất sợ em lại làm mang tiếng đến nhà em, làm cho bố mẹ thêm buồn về em. Em rất sợ em lại mang tiếng là chửa hoang, mà giờ em trông cháu cho chị em, em cũng chẳng có tiền để giải quyết và em cũng chẳng dám nói em đã trót dại lần nữa. Mà em cũng sợ nếu giải quyết sau này sẽ vô sinh vì năm ngoái em cũng đã hút thai. Và đây cũng là lần cuối, em sẽ không bao giờ tin đàn ông nữa, kể cả trên mạng hay thực tế đều đểu như nhau.

Chồng chuyển công tác, tôi ngày đêm buồn bực vì nhớ hơi anh ấy, trong một đêm say tôi đã lầm tưởng sếp là chồng của mình Sau khi chồng tôi bị điều vào Nam công tác, tôi ngày nào cũng buồn bực vì nhớ đến anh. Có lẽ vì lâu không gần gũi đàn ông mà sau khi say tôi đã không làm chủ được mình...

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