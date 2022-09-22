Yêu nhau 9 năm nhưng em vẫn chọn quay lưng vì một lý do "khó nói" của những người đàn ông như tôi

Chân thành thôi có lẽ vẫn chưa bao giờ là đủ.

Yêu nhau 9 năm, 4 năm đại học và 5 năm sau khi ra trường, vượt qua những ngày tháng khó khăn sinh viên, những ngày mới ra trường, đi làm, cuộc sống sau khi ra trường cũng rất khác, không còn thoải mái như lúc còn sinh viên nữa, cũng có rất nhiều cám dỗ nhưng chúng mình vẫn ở bên nhau 5 năm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 năm ấy, cả 2 cùng cố gắng, cũng đặt mục tiêu mua nhà, mua xe sớm, đầu tư nhưng không phải mục tiêu nào cũng dễ dàng hoàn thành, còn chưa kể vướng dịch thì chúng mình đã chia tay, lý do chia tay người yêu mình nói rằng:

- 9 năm là quãng thời gian dài, em cũng ko đợi anh thành công được nữa, em xin lỗi, em biết đã làm mất thời gian của anh nhưng trong tình yêu thì chân thành thôi là chưa đủ, chúng ta cần lo cho bản thân, cho cuộc sống, cho gia đình sau này. Chúng ta đã trưởng thành và biết rõ chúng ta cần gì. Em tin, sau này anh sẽ tìm đc cô gái phù hợp với anh hơn em…

Và cứ thế, 2 đứa chia tay nhau như vậy, lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu ai nhưng 3 tháng sau, thấy cô ấy có ngưởi yêu mới, người này hơn mình 2 tuổi, công ăn việc làm nhà cửa ổn định, làm trong Quân đội nhưng làm trên Bộ, cơ quan nào thì mình không rõ, nhà cửa, xe cộ cũng đầy đủ hết rồi…Lúc ấy, mình mới hiểu ra rằng cô ấy cần gì.

Bẵng đi 1 thời gian, đến giờ thì tính ra 2 người chưa yêu đc nổi 1 năm nhưng tháng tới đây, 2 người ấy về chung 1 nhà. Không mời mình, tất nhiên nhưng mình biết vì chúng mình có rất nhiều bạn chung, mà hình như là cũng có bầu rồi thì phải.

Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ buồn thật đấy mọi người, không phải mình là thằng thất bại, cũng ko phải mình quá nghèo hay gì cả, chỉ là mình chưa thể chạm tới những gì cô ấy muốn. 9 năm yêu nhau để rồi chia tay, cô ấy đi yêu và lấy 1 người trong vòng chưa đầy 1 năm.

Theo NEU Confession

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeu-nhau-9-nam-nhung-em-van-chon-quay-lung-vi-mot-ly-do-kho-noi-cua-nhung-nguoi-dan-ong-nhu-toi-505734.html