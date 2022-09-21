Mới cưới nhau được 1 tháng, tôi té ngửa khi phát hiện bí mật động trời của người chồng đầu ấp tay gối

Mình năm nay 28 tuổi. Vừa mới cưới chồng được hơn tháng sau gần 9 năm quen nhau.

Nói làm sao nhỉ. Mình không biết bắt đầu kể từ đâu.

Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất tồi tệ đối với mình. Cả bầu trời sập xuống khi biết được một sự khá đau lòng: Chồng mình ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Suốt những năm tháng thanh xuân ấy mình một lòng một dạ chung thuỷ dù bọn mình yêu xa đến tận gần 5 năm. 2 năm ở Việt Nam và 3 năm tiếp theo mình đi Nhật, anh ấy ở nhà.

Mình đã từng đọc ở đâu đó về những chuyện ngoại tình, mình hay bàn luận về nó. Nhưng thật sự không ngờ ngày hôm nay mình chính là nhân vật chính của những câu chuyện đó.

Đầu năm 2018 mình bay sang Nhật, và đầu 2021 mình về luôn.

Anh ấy diễn rất giỏi. Giỏi đến nỗi cắm sừng mình từ 2019 đến bây giờ mình mới phát hiện.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà phải không?

Sao lại có thể như vậy chứ. Ăn nằm với cô gái ấy nhưng vẫn nhắn tin nhớ thương mình. Rồi đến lúc cưới mình về rồi, nằm bên cạnh mình nhưng vẫn có thể nhắn tin nhớ nhung cô ấy. Đời hài quá phải không. Giá như mình phát hiện sớm hơn thì có lẽ cách đây một tháng sẽ chẳng có cái đám cưới nào cả.

Mình có quy tắc riêng của mình. Có hai thứ mình không dùng chung đó là đàn ông và đồ mặc trong. Hai thứ không thể tha thứ đó chính là ngoại tình và vũ phu.

Thời gian mình sống và làm việc tại Nhật không ít người tán mình nhưng mình vẫn luôn giữ khoảng cách và từ chối. Còn riêng anh ấy, anh ấy chủ động làm quen cô gái ấy bằng một cái nick giả. Bản năng thì có đấy nhưng bản lĩnh không có.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày mình trở về nước, mình mang trên đầu cặp sừng to chà bá lửa, nhưng nó vô hình mình không thấy được. Mình đã quyết định li hôn sau 9 năm thanh xuân và 1 tháng cưới nhau. Mình sốc lắm nhưng vẫn phải chấp nhận và vượt qua thôi.

Ngày hôm nay mình thật sự rất đau lòng !

Theo NEU Confession

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-cuoi-nhau-duoc-1-thang-toi-te-ngua-khi-phat-hien-bi-mat-dong-troi-cua-nguoi-chong-dau-ap-tay-goi-505316.html