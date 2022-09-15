Mình vào đây làm từ năm ngoái, còn em thì mới vào làm được 3 tháng, khi ấy em đang có người yêu, mình thích em nhưng vì em có người yêu nên mình không ngỏ lời, mình cũng chưa yêu ai bao giờ nên nghĩ sẽ không bao giờ tán được người kiểu có người yêu.

Cách đây 2 tháng, em chia tay người yêu, mình thấy em buồn nên nhân cơ hội ấy, thừa nước đục thả câu, mình đã tán em.

Sau chỉ hơn 1 tháng, có lẽ vì buồn cũng vì sự thật thà, chất phác của mình mà em: "Thôi em sẽ mở lòng thêm 1 lần nữa, em nghĩ anh mới chính là người đàn ông em cần tìm!"

Yêu nhau đến bây giờ:

+ Tăng em bộ mỹ phẩm 1tr2

+ 1 thỏi son 450k

+ 1 đôi giày 650k

+ 1 chiếc túi 3750k.

…

Chưa kể tiền ăn uống, đi chơi, dạo phố, đi xem phim,…v…v…loanh quanh cũng 10 triệu .Mình thấy em ăn uống rất sang, mình nghĩ tình phí như vậy là chuyện bình thường.

Mình kể ra không phải tính toán, ý mình là chỉ yêu 3 tuần thôi nhưng vì mối tình đầu mình rất trân trọng, rất chiều và chúng mình cũng chỉ mới nắm tay, đến nắm tay mình còn phải xin phép vì thật sự mình chưa yêu ai bao giờ, mình sợ tự dưng nắm tay họ hiểu lầm ý mình.

Để rồi cách đây 4 ngày, em nói chia tay mình, mình hỏi lý do tại sao thì em nói mình không muốn nghe đâu, mình vẫn tò mò hỏi bằng được thì em quát mình bảo:

"Em đã không muốn nói rồi! Em có bầu với người yêu cũ."

Mình hỏi có bao lâu thì em ko nói, em chỉ khai là mặc dù yêu mình, chia tay người yêu cũ rồi nhưng trong thời gian yêu mình thì em vẫn qua lại với người yêu cũ, em xin lỗi vì mình chỉ là người thay thế mỗi khi em cảm thấy buồn.

Mối tình đầu kéo dài tận 3 tuần, xong còn bị cắm sừng, rồi em có bầu với người yêu cũ để rồi chia tay.

Mình cảm thấy rất nhói trong tim, suy sụp mọi cảm xúc, trong đầu cứ nghĩ mãi, có lẽ mình cần một thời gian dài để quên đi chuyện này.

Hẹn hò thời bão giá: Tình yêu hay tiền bạc quan trọng hơn? Lạm phát khiến những bữa tối lãng mạn dần trở nên đắt đỏ hơn. Điều này làm nhiều người phải cân nhắc lại việc tìm kiếm nửa kia để hẹn hò và chi tiêu cho tình yêu sao cho hợp lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-la-moi-tinh-dau-ma-toi-yeu-nhat-de-roi-em-noi-mot-bat-ngo-khien-toi-chet-dieng-nguoi-503128.html