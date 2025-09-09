Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 09/09/2025 22:24

Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của chị gái. Đặc biệt là ảnh rể khiến tôi rất tin tưởng. Cả hai quen nhau từ thời đi học, sau này kết hôn thì vẫn vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, anh rể luôn yêu chiều chị gái tôi.

Tôi lấy chồng được 3 năm, chúng tôi vẫn ở nhà trọ vì chưa đủ tiền để mua nhà. Vài tháng trước, tôi và chồng chuyển đến một khu trọ mới. Ở đây, tôi quen biết chị hàng xóm tên là Hoa. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi biết được chồng của chị Hoa thường xuyên đi vắng, chị một mình nuôi con vất vả. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thương cảm cho hoàn cảnh của chị đơn chiếc không chồng bên cạnh.

Chị hàng xóm là người hiền lành, tìm việc nhẹ nhàng làm ở nhà để có thời gian nuôi con trai nhỏ. Nhưng tôi thấy mẹ con chị sống rất đầy đủ, có vẻ như chồng chị lo toan không thiếu gì. Tôi nghe chị kể chồng chị rất ít khi về nhà, thậm chí có khi về chỉ ở lại một đêm rồi sáng đã đi. Vì thế tôi chưa lần nào thấy mặt chồng của chị hàng xóm.

 

Cho đến một hôm tôi bất ngờ khi thấy mặt chồng của chị Hoa, tôi tay chân run rẩy, choáng váng không tin vào mắt mình.

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của chị gái. Đặc biệt là ảnh rể khiến tôi rất tin tưởng. Cả hai quen nhau từ thời đi học, sau này kết hôn thì vẫn vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, anh rể luôn yêu chiều chị gái tôi.

Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngặt nỗi, chị gái tôi không thể sinh con. Nhưng anh rể vẫn không ly hôn, một mực muốn sống cùng chị. Suốt 7 năm là vợ chồng, tôi chưa từng thấy anh bỏ bê, vô tâm với vợ. Thấy tình cảm của hai người sâu đậm như thế, hai bên gia đình cũng chẳng gay gắt nữa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh rể chẳng cần con cái là vì anh ta đã có nhân tình bên ngoài sinh con cho mình.

Anh rể nói không đành lòng bỏ chị, dù sao anh vẫn yêu thương chị. Nhưng anh vẫn muốn có con cái để vừa lòng bố mẹ. Vì thế anh đành phải ra ngoài tìm nhân tình sinh con cho mình.

Anh ta còn không thấy hổ thẹn nói với tôi rằng hãy giữ bí mật giúp mình, vì sau cùng người chịu nhiều đau khổ nhất là chị gái của tôi. Anh ta nói chị gái tôi chỉ có thể lấy chồng là anh ta, nếu giờ ly hôn thì chị chẳng còn gì.

Tôi giận tái mặt trước người anh rể tệ bạc, trơ trẽn trước mặt. Nhưng dù vậy tôi vẫn biết anh rể mong muốn có con cũng không sai, chỉ thấy thương cho chị gái tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, im lặng nhắm mắt cho qua, hay là thà để chị tôi đau một lần mà đối diện với sự thật bị lừa dối?

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Sau khi ly hôn chồng, tôi dọn đi bắt đầu cuộc sống mới. Dù còn yêu chồng nhưng tôi vẫn trách giận anh, còn nghĩ sẽ không để anh và gia đình chồng gặp được con tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Tâm sự 56 phút trước
Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Xót thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Sau ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Vợ đau đẻ một ngày một đêm, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói một câu chấn động

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Chồng mất mới 3 tháng chị dâu đã tái giá, biết được lý do tôi ngậm ngùi dúi vào tay chị ấy 50 triệu rồi ra về

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Chồng bất ngờ đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt