Xin tiền chồng đi 'trùng tu nhan sắc' nhưng bị nhà chồng xỉ nhục, chứng kiến cảnh tượng đó, chồng liền làm một hành động khiến tôi sững người

Tâm sự 12/12/2022 10:15

Không ngờ chồng lại làm chuyện đó...

U sung sướng quá các mẹ ạ, vừa được chồng cho hẳn trăm củ đi "đập mặt làm lại". Nói thật thì U cũng không xấu, nhưng bé giờ hay bị mọi người trêu là mũi tẹt nên cũng hơi tự ti. Đẻ 2 đứa xong U quyết định sẽ "trùng tu nhan sắc" một thể, sau khi tham khảo khắp mọi nơi hỏi ý kiến bạn bè thì hạng mục đầu tiên U chọn chính là sửa mũi.

Xin tiền chồng đi 'trùng tu nhan sắc' nhưng bị nhà chồng xỉ nhục, chứng kiến cảnh tượng đó, chồng liền làm một hành động khiến tôi sững người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau 5 năm lấy chồng thì cuộc sống của U cũng ổn, không giàu có đại gia nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Ông xã thì tốt bụng hiền lành, chiều vợ con hết nấc, làm gì cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên. U đi làm lương tháng bao nhiêu cứ xài, còn lại chồng cho thêm 10 triệu và 5 triệu gửi mẹ chồng lo sinh hoạt phí. Nuôi 2 đứa con nhỏ cùng lúc mà U chẳng phải lo nghĩ nhiều, lũ bạn thân suốt ngày ghen tị vì thấy U cứ nhẹ nhàng thảnh thơi như không.

Đợt 20/10 được chồng tặng bộ mỹ phẩm mới, U đánh thử mấy nhát thì cô em chồng bĩu môi chê "mũi chị tẹt ngang bôi tốn cả phấn". Tính U vô tư nên nghe tai này lọt sang tai kia, nhưng đêm nằm nghĩ ngợi lại thấy nó nói đúng, nếu cái mũi cao thêm một chút thì mặt U sẽ cân đối hơn rất nhiều.

Hôm sau U nhắn tin hỏi vài chị em đã từng làm mũi để tham khảo ý kiến, họ đều khuyên U đi nâng ngay vì làm xong ai cũng xinh đẹp vô cùng. Ngắm ảnh chị em gửi cho xem thấy ai cũng lột xác ngoạn mục, U chốt luôn là phải đi sửa mũi sớm, đến lúc ổn định mặt thì đón Tết là vừa. Nhắn tin dò hỏi chồng chuyện nâng mũi, anh gật đầu ủng hộ luôn khiến U có thêm động lực đi dao kéo.

U liên hệ với một bệnh viện thẩm mỹ lớn khá uy tín, đến tận nơi nghe tư vấn bác sĩ để chọn dáng mũi với gói tiền phù hợp. Bác sĩ bảo U nên nâng nhẹ và thu gọn cánh mũi, lấy sụn sườn nghe hơi ghê nên U chọn dùng sụn tai để độn mũi, chi phí khoảng 50 triệu cũng hợp lý với khả năng. Ảnh phác họa mặt sau khi nâng mũi trông khá tây, U nhìn phát ưng luôn, dù đau đến mấy thì quả này U cũng phải đầu tư cho đẹp như hoa hậu!

Tối hôm qua lúc ăn cơm xong cả nhà ngồi xem phim, U vừa gọt hoa quả vừa gạ chồng xin 30 triệu đóng tiền nâng mũi. Mẹ với em gái chồng nghe thấy liền mỉa mai U là đứa ăn bám, nói U muốn thẩm mỹ thì tự bỏ tiền ra mà làm, hơn 30 tuổi rồi còn vòi vĩnh chồng như bồ nhí bắt đại gia bao nuôi v.v... Chê bai U chưa đủ, 2 mẹ con họ còn lôi mấy vụ án chết người do dao kéo, bóng gió rằng "chưa kịp đẹp đã chết sớm". U nghe mà giận tím cả mặt, nhưng chưa kịp phản bác gì thì ông xã đã cầm cái cốc đập mạnh xuống bàn nói giọng đầy nghiêm nghị.

- Mẹ với U nói chuyện kiểu gì đấy? Không tử tế được thì cũng không nên độc mồm như thế. Vợ con muốn làm đẹp thì có gì sai đâu? Cô ấy vất vả đẻ 2 đứa con, bụng rạn đen sì chằng chịt, hi sinh mấy năm trời để nuôi con chăm chồng, muốn đi nâng cái mũi cho đẹp mà cũng chê bai nặng lời, người ngoài nghe thấy lại tưởng chửi quân thù. Vợ con xin tiền chồng thì làm sao, cô ấy có xin hàng xóm hay xin thằng nào vớ vẩn ở ngoài đâu? Con có tiền thì con cho, con cũng ủng hộ vợ đi làm đẹp, cô ấy xinh thì con mới là thằng được khen chứ mất cái gì đâu. Con không chê vợ ăn bám thì thôi ai dám mắng cô ấy thế?

Xin tiền chồng đi 'trùng tu nhan sắc' nhưng bị nhà chồng xỉ nhục, chứng kiến cảnh tượng đó, chồng liền làm một hành động khiến tôi sững người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nói xong một tràng chồng U còn tuyên bố cho vợ hẳn trăm triệu, dư thì U cứ lấy mà mua váy áo dép guốc. U ngại quá phải kéo chồng đi lên phòng, nhưng anh bực tức bảo U ngồi yên đó rồi rút điện thoại chuyển khoản đúng 100 triệu sang tài khoản vợ. Mẹ chồng lầm bầm chửi con trai dốt nát, đội vợ lên đầu nọ kia, U nghe mà vừa vui vừa sợ. Được chồng bênh cũng thích đấy, nhưng sau quả này chắc mẹ chồng với em chồng càng ghét U hơn!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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