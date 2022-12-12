Đặt chiếc đầm gợi cảm để hâm nóng tình cảm với chồng 'phi công', hàng chưa kịp về thì tôi đã phát hiện một sự thật điếng người

Tâm sự 12/12/2022 05:37

Biết được sự thật, tôi chỉ muốn cắt nát chiếc đầm đó cho xong...

Trong mắt bạn bè, họ hàng xung quanh, ai cũng nghĩ Y sung sướng vì lấy được chồng trẻ đẹp phong độ. Trước đây, gu của Y là các chàng "phi công". Mặc dù từ lúc bắt đầu biết yêu toàn va vấp phải mấy anh đứng tuổi, song khi muốn ổn định, Y lại lựa chọn người ít tuổi hơn. Bố mẹ Y thấy gu của con gái cũng mắng nhiều lần, bảo lấy về thì "mày làm mẹ nó à, rồi suốt ngày lo giữ chồng". Vậy mà bao nhiêu lời khuyên ấy Y đã bỏ ngoài tai, không chịu nghe.

Đặt chiếc đầm gợi cảm để hâm nóng tình cảm với chồng 'phi công', hàng chưa kịp về thì tôi đã phát hiện một sự thật điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Y lấy chồng kém hơn mình 3 tuổi. Mặc dù lấy nhau lúc Y mới 29 tuổi, anh 26 tuổi song trong tay chồng Y đã có rất nhiều thứ mà mấy anh đàn ông đầu 3 phải thèm thuồng: nhà riêng, ô tô xịn, gia cảnh khá giả. May mắn hơn, anh ấy còn là con trai út của một gia đình có 1 chị gái và 1 anh trai. Chồng Y trong nhà được cưng chiều nhất, tất nhiên Y là phận con dâu cũng "hưởng ké".

Lại thêm một điều khiến Y trở thành kiểu phụ nữ đáng ao ước trong mắt mọi người, đó là gia đình nhà chồng chiều chuộng. Bố mẹ chồng chẳng bao giờ bắt Y phải động tay vào mấy việc dọn dẹp, rửa bát trong các bữa ăn chung liên hoan. Tưởng rằng mình cứ sống một cuộc đời yên ả vui vẻ như vậy được mãi, nhưng đúng quả thực lòng người thay đổi quá nhanh.

Sau 2 năm lấy chồng, Y dần nhận ra những vết nứt của hôn nhân xuất hiện. Chúng Y vẫn quan hệ "ân ái" theo một tần suất nhất định, nhưng Y chưa có con, chồng cũng thờ ơ với việc đó. Y có cảm giác như anh không hứng thú gì chuyện sinh con. Bố mẹ chồng cũng chẳng giục giã gì, chỉ có bố mẹ Y là bảo mau đẻ cháu cho ông bà bế. Y thì thấy chồng chưa nóng vội nên vẫn giữ tâm lý hưởng thụ cuộc sống hai người đã.

Nhà chỉ có hai vợ chồng, nhìn nhau suốt cũng thấy nhạt nhẽo, vô vị. Thời gian gần đây, chồng Y còn hay cắt cơm ở nhà để đi nhậu với bạn bè. Thậm chí có tuần 7 ngày, anh ra ngoài ăn tới 5 ngày. Có mỗi mình Y ở nhà toàn phải tự gọi đồ ăn về nhà chứ cũng không muốn nấu.

Nói chuyện với bạn bè mình, Y thấy chúng nó cũng kêu ca chồng dần thờ ơ, tình cảm không còn mặn nồng. Nhưng Y thấy chúng nó khác, chồng vẫn đăng ảnh lên mạng khoe suốt. Đằng này chồng Y còn kiệm lời, chẳng còn âu yếm vuốt ve như xưa.

Bạn bè bảo Y nên hâm nóng tình cảm, dù gì cũng lấy chồng là "phi công", mình lúc nào cũng phải trẻ trung, đừng sống đúng với tuổi thật. Y hí hửng định tút tát lại vẻ ngoài, bắt đầu từ ăn mặc. Lướt trên mạng thấy một chiếc váy rất sexy quyến rũ, Y định đặt nhưng muốn chồng mua cho mình. Phải để anh ấy biết Y đang chuẩn bị lột xác và hào hứng mua cho vợ mới được. Tuy nhiên, khi gửi ảnh cho chồng, anh lại chối đây đẩy. Đúng là đàn ông đã có vợ thật chẳng biết chiều chuộng gì cả... Ngày trước hồi còn yêu nhau, Y thích gì là chồng mua cho bằng được. Mà bây giờ chồng còn nói Y ngoài 30 rồi, nên ăn mặc đứng đắn một chút.

Nghe anh chê thế, Y quyết tâm phải đặt bằng được chiếc váy. Y cũng có tiền nên chẳng việc gì phải rén cả. Vậy mà khi váy chưa về tới nơi, Y đã phát hiện chồng mình cặp bồ. Dòng tin nhắn trong máy chồng, Y vô tình đọc được. Thậm chí, anh còn gửi chiếc ảnh váy Y đưa anh cho kẻ thứ ba kia. Vì ảnh Y chụp màn hình có cả tên shop nên chồng mới biết địa chỉ đặt hàng.

Đặt chiếc đầm gợi cảm để hâm nóng tình cảm với chồng 'phi công', hàng chưa kịp về thì tôi đã phát hiện một sự thật điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chứng kiến bức ảnh đó, Y vỡ òa và nước mắt chảy không ngừng. Y không phải kiểu người dễ kiềm chế nên đã ném thẳng chiếc điện thoại vào người chồng sau khi anh bước ra từ nhà tắm. Hôm đó vợ chồng Y cãi cọ rất lớn, chồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Đến giờ, chúng Y không nói chuyện với nhau được hơn 1 tuần rồi. Y đang tính đi tìm danh tính kẻ thứ ba đó để hỏi cho rõ mọi chuyện. Liệu có khi nào Y phải ly dị không... Quả thực chuyện này quá kinh khủng, Y chẳng dám đối diện...

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