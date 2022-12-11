Bắt gặp chị dâu 'cặp kè' với người đàn ông lạ, tôi quyết định kể với mẹ chồng thì bà bất ngờ làm một chuyện tôi không ngờ tới

Biết chồng không thích nghe chuyện này nên tôi quyết định tâm sự với mẹ chồng, để rồi bà làm một chuyện khiến tôi không ngờ tới...

Mới bước sang năm thứ hai của hôn nhân mà tôi đã thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ lấy chồng sẽ an nhàn hưởng thụ không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi lấy chồng được khoảng 2 tháng, anh trai chồng và người vợ đầu tiên lục đục mâu thuẫn. Đúng là lòng người thay đổi nhanh thật, tôi còn nhớ ngày cưới của mình, hai anh chị vẫn vui vẻ bình thường. Thế mà 2 tháng sau đã rục rịch dẫn nhau ra tòa. Ảnh minh họa: Internet Sau khi ly dị không lâu, anh trai chồng lấy người phụ nữ khác chính là chị dâu hiện tại. Người chị dâu này rất khác so với vợ cả của anh trai chồng. Nếu như vợ cả là hình mẫu đảm đang tháo vát, nhẫn nhục chịu đựng thì chị dâu mới này cực kỳ sành điệu, có vẻ hiểu biết nhiều vấn đề xã hội. Tuy không quá giỏi giang chuyện nội trợ bếp núc song vẫn khiến người đối diện thấy dễ chịu bởi thần thái, vẻ ngoài trẻ trung. Chồng tôi bảo "Nhìn chị ta như vậy thảo nào anh trai mình nhẫn tâm ngoại tình và bỏ vợ bằng được".

Tôi thật lòng cũng không muốn bận tâm và bới móc quá nhiều chuyện của gia đình người khác. Tuy nhiên, trong lòng tôi có một chút dè chừng. Bởi lẽ tôi hiểu trong nhà chỉ có 2 anh em trai, tôi và chị ta là chị em dâu, ít nhiều cũng sẽ va chạm, để rồi sinh ra mâu thuẫn với cái kiểu cá tính thế kia. Tự nhận thấy bản thân mình có cá tính và lòng tự trọng, tôi nghĩ mình và chị dâu rất khó thân thiết được. Chồng tôi thì sống đơn giản hơn, anh ấy tốt bụng và thường xuyên muốn mối quan hệ của hai nhà thêm bền chặt. Có đồ gì ngon, đồ gì quý sau mỗi chuyến công tác, chồng tôi cũng bảo vợ mang sang cho nhà anh chị. Tôi nghe lời anh và làm theo, thấy hai anh chị cũng đón nhận. Vậy mà chị dâu chẳng bao giờ thấy đối đáp chu đáo. Cứ hễ tôi mà nói sang nhà anh chị tổ chức tiệc ăn uống thì chị dâu lại từ chối rồi bảo ra ngoài hàng cho tiện. Thậm chí, chị dâu rất hay khoe khoang trên MXH, ấy thế mà chẳng mấy khi thấy bảo tặng các em cái này cái kia. Thôi thì tôi cũng chẳng tính toán gì cả, sống ích kỷ thì không ai muốn chơi cùng.

Thời gian dần trôi, cả tôi và nhà chị dâu đều chưa có tin vui về con cái, dù bố mẹ chồng cũng giục giã đẻ sớm để ông bà có cháu bế. Con riêng của anh trai chồng thì được mẹ nuôi, thấy bảo mỗi tháng phải chu cấp 5 triệu đồng. Mọi việc nhìn chung chưa ổn định, suôn sẻ như ý muốn thì mới đây tôi biết một sự thật rúng động. Tất cả bắt nguồn từ khi tôi vô tình thấy chị dâu tay trong tay với người đàn ông lạ trên phố. Chả là tôi có hẹn với mấy đứa bạn đi uống cafe sau thời gian dài giãn cách. Lúc ngồi ở quán tầng 2 nhìn xuống đường, tôi thấy chị dâu khoác tay ai đó và đi dạo trên vỉa hè. Quả thực tôi không nhìn lầm được vì mới vài giờ trước thấy chị dâu đăng ảnh lên Facebook mặc đúng trang phục này. Thậm chí, tôi còn cố gắng đuổi theo ở cự ly an toàn để xác minh. Đúng rồi, đó là người đàn ông lạ, không phải anh trai chồng. Chuyện này làm tôi thấy trăn trở trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tâm sự với mẹ chồng. Bởi chồng tôi thì không thích nói mấy thứ này, kể với anh cũng bằng thừa. Khi hỏi mẹ "Mẹ có thấy chị dâu với anh cả hạnh phúc không?" thì mẹ chồng lập tức đáp: "Con biết chuyện gì rồi nên mới hỏi mẹ vậy đúng không?". Tôi đành khai thật thì mẹ chồng cũng thở dài và kể: "Ừ, chắc anh trai chồng của con lại sắp bỏ vợ rồi. Tin này mẹ đã biết nhưng chưa nói cho mọi người. Người phụ nữ ấy quá tham lam, ích kỷ. Bố mẹ cả đời tích góp được căn chung cư, dự tính là cho thằng út. Còn nhà bố mẹ đang ở thì cho anh trai cả. Mẹ mới nói cho anh cả thôi, thế mà chị dâu kia tỏ thái độ, kêu là bố mẹ thiên vị, rồi kể lể sống thiếu thốn này nọ. Cái loại chỉ nghĩ đến tiền ấy thì tiếp tục đi ngoại tình với người giàu hơn rồi. Mẹ khuyên con trai mẹ sớm bỏ đi, chứ nhà này không chấp nhận nổi". Ảnh minh họa Thì ra, tất cả là vì chị dâu tham lam vô độ không có điểm dừng. Tôi đã hiểu rõ sự tình. Thật lòng tôi còn thầm cảm ơn bố mẹ chồng luôn nghĩ cho chúng tôi, đối xử rất công bằng. Bây giờ tôi chỉ mong chị dâu sớm đi ra khỏi ngôi nhà này để trả lại sự bình yên. Cũng mong anh trai chồng tỉnh táo và gặp được đúng người tốt...

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