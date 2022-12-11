Qua thăm em dâu mới mang thai, vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa cô ta với mẹ chồng, tôi cay sống mũi trước một câu nói của họ

Tâm sự 11/12/2022 03:31

Không ngờ tôi lại bị đối xử như vậy...

Em dâu kém G 3 tuổi, cô ấy mới về nhà này từ hồi đầu năm nay. Tuy năm vừa rồi dịch bệnh liên miên nhưng bố mẹ chồng vẫn đồng ý cho em dâu và em trai chồng dọn ra ở riêng. Bởi nhà em dâu cũng có nền tảng kinh tế vững chắc, hai nhà kết hợp nên đã chọn cho các con một căn mặt đất rộng rãi. Bố mẹ chồng G rõ là chiều con trai út hơn. Có thể bởi một phần vì chồng G làm ra kinh tế khá giả vượt trội.

Qua thăm em dâu mới mang thai, vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa cô ta với mẹ chồng, tôi cay sống mũi trước một câu nói của họ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hàng tháng, lương của chồng G rơi vào khoảng 40-50 triệu đồng, G cũng không hề kém cạnh, kiếm được đâu đó ngàn đô. Quan điểm của G không cũ kỹ, cổ hủ kiểu phụ nữ phải ở nhà nội trợ. Mỗi ngày đi làm cũng là mỗi ngày G được sống vui vẻ hạnh phúc, được trau dồi và bồi đắp bản thân. Những lúc chồng hăng say miệt mài với dự án lớn, G cũng muốn được nhiệt huyết với công việc của mình để hai vợ chồng thêm thông cảm cho nhau và gắn kết.

Quả thực, lần đầu tới nhà em dâu với em trai chồng, G cũng thấy choáng ngợp, đúng là sự thiên vị giữa hai con là thấy rõ. Vợ chồng G vì tiết kiệm và tính toán nên phải ở một căn chung cư bình thường, trong khi nhà cô chú ấy rộng rãi. Thôi thì G cũng chẳng để bụng, sau này với cái đà kinh tế như nhà G sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Tháng 10 vừa rồi, em dâu thông báo với cả nhà là mình mang thai. Vì đang giãn cách nên cô ấy gửi tin nhắn trên group chat của đại gia đình. Khỏi phải nói ai cũng mừng thay, nhất là em trai chồng còn đăng rất nhiều status lên Facebook. Ngay trong hôm em dâu thông báo tin vui, chồng đã ngồi lại nói chuyện với G và động viên.

Anh ấy biết G buồn, vì năm nay G 30 tuổi rồi, cũng lấy chồng 4 năm trời mà chưa có con. Thực ra chồng G tâm lý lắm, anh ấy không bao giờ đặt nặng chuyện con cái. Lúc nào cũng đối xử với G như ngày đầu mới yêu. Chính vì vậy mà bản thân G luôn trong trạng thái bình tĩnh, không có gì phải vội vàng hết.

Lại nói về chuyện em dâu mang thai, G và chồng tính là để hôm nào tình hình dịch bệnh ổn định sẽ sang bên nhà ấy thăm nom. Lúc G cùng chồng sang thì thấy em dâu bụng đã khá to, chắc hai cô chú ấy đợt vừa rồi giấu mọi người, đợi thai kỳ ổn định mới thông báo.

Nhưng tới lần G sang bên nhà em dâu để gửi ít đồ tẩm bổ cho cô ấy thì mới phát hiện ra sự thật bẽ bàng. Hôm đó chỉ có một mình G tới, nghe nói mẹ chồng cũng đang ở trong nhà. Em trai chồng đang rửa xe ngoài sân, thấy G em bảo G cứ để đồ ở bếp rồi lên trên tầng 2 vì mẹ chồng và em dâu đang ngồi nói chuyện ở đó. G làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, mà nhà cũng rộng nên có thể em dâu lẫn mẹ chồng đều không biết G tới.

Đi từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng lên tầng 2, nhưng khi lên tới bậc thềm, G đã tờ mờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em dâu. Mẹ chồng nói "Con có thai sớm thế này bố mẹ cũng được an ủi. Chứ như cái G lấy chồng 4 năm vẫn chả có gì, giục giã chán rồi không buồn nói nữa".

Em dâu còn đáp lại: "Là chị ta vô dụng thôi mẹ ạ, suốt ngày đi làm rồi công việc này công việc nó. Gớm, để tinh tướng ra oai với ai không biết nữa. Mong con sẽ đẻ được con trai vì chồng con cũng thích như vậy".

Nghe xong, lập tức nước mắt G trào ra, sống mũi cay hơn bao giờ hết. G dừng bước, không đi lên bậc thang nữa mà quay xuống ngồi ở phòng khách. Em trai chồng vẫn rửa xe ngoài cổng không biết gì cả. Lát sau, khi mẹ chồng và em dâu xuống nhà mới phát hiện ra G, G đành phải nói dối là mình mới tới cho họ đỡ nghi ngờ. Hai người họ còn nói chuyện như thể thân thiết lắm.

Qua thăm em dâu mới mang thai, vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa cô ta với mẹ chồng, tôi cay sống mũi trước một câu nói của họ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ai mà ngờ được sau lưng con dâu trưởng, cả mẹ chồng và cả em dâu đều dành cho G lời lẽ chua ngoa cay nghiệt tới vậy? Thú thực, sau ngày hôm đó, mọi tình cảm gia đình trong G như sụp đổ. Giờ đây G thấy bản thân mình chỉ cần có nghĩa vụ đối xử tốt và tình cảm với ông xã thôi!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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