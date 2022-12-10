Thấy tôi chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, chồng rủ tôi đi ăn hàng quán, đang hào hứng thì chồng lỡ miệng nói một câu lộ bí mật 'ăn vụng' ở bên ngoài

K vốn dĩ không phải người phụ nữ tinh tế, ngược lại K thô kệch từ tính cách đến ngoại hình, ăn to nói lớn, vớt vát được cái mặt cũng gọi là không xấu. Nhà K ngày bé ở ngõ chợ, mẹ cũng buôn bán kinh doanh, thế nên K nổi tiếng là đứa bướng lì khó bảo, toàn thích chơi mấy trò nghịch ngợm của lũ con trai. Lớn lên K đằm hơn một tí, nhưng lại ít nói và cục, không vừa ý chuyện gì là K cáu cả thế giới. Bố mẹ suốt ngày lắc đầu bảo loại "đầu gấu" như K thì ma nó thèm yêu.

Lâu nay K đọc vô số chuyện ngoại tình trên mạng, xem hàng nghìn clip đánh ghen, phát hiện bằng chứng "ăn vụng" nọ kia nhưng chưa bao giờ K nghĩ rằng có ngày mình sẽ bắt quả tang chồng phản bội chỉ bằng một câu do chính mồm anh ta nói ra. Bởi vậy mới nói, đàn ông trăm khéo nghìn khôn, bị cướp mất hồn thì cũng dở ngốc dở ngây! Cái kim trong bọc kiểu gì chẳng lòi ra, không muốn bị vợ biết thì đừng có cặp bồ!

Lấy chồng xong tự dưng K cũng đổi nết, ngoan hiền hơn hẳn dù chẳng ai dạy dỗ bắt nạt gì. Bố mẹ chồng siêu dễ tính, ông xã thì chiều chuộng suốt ngày đưa K đi ăn đi chơi. Vợ chồng K mở một tiệm bán giày với đồ thể thao trên phố, doanh thu hàng tháng cũng ổn, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Ấy vậy mà ông chồng hiện tại lại khiến K xiêu lòng, anh cũng mê con "đầu gấu" này như điếu đổ và sau 2 năm quen nhau ở quán trà đá đầu đường, chúng K dắt tay nhau lên phường đăng ký kết hôn. Một chiếc rạp tím hường dựng lên với nhạc nhẽo rầm rộ, K mặc váy cô dâu cười tít mắt trong sự ngỡ ngàng của cả xóm chợ.

Mang bầu đứa đầu tiên được 2 tháng K vẫn không hay biết gì, cứ đi lại huỳnh huỵch như trâu đầm. Thấy nôn ọe nhiều quá K còn bảo chồng chở đi viện, tưởng ngộ độc do ăn thập cẩm linh tinh. Ngờ đâu bác sĩ mắng cho một trận, bảo có bầu rồi lo về nhà dưỡng thai đi. Thế là từ một con chạy nhảy như ngựa, K bị cả 2 bên gia đình bắt nằm nhà, đi nhẹ nói khẽ cười duyên cho em bé trong bụng được an toàn.

Suốt thời kỳ bầu bí K chỉ thèm ngủ, ngủ nhiều đến nỗi đờ đẫn cả người ra. Đợt ấy chồng K toàn đi vắng, lúc nào tỉnh dậy cũng không thấy chồng đâu. Hỏi đi đâu thì anh bảo bận trông cửa hàng, vợ sắp đẻ con nên chồng phải chăm chỉ kiếm tiền hơn. Nghe thấy xuôi tai nên K cũng mặc kệ, chỉ nằm ăn với ngủ chờ đến ngày "vỡ chum".

Sinh xong được 2 hôm K đã đi lại ầm ầm, làm đủ thứ việc nhà như chưa từng đi đẻ. Chồng quan tâm K gấp đôi ngày trước, hay mua đồ bổ dưỡng về cho K ăn. Nhưng có một điều lạ là anh tự dưng xuống đất nằm, bảo nằm giường sợ đè lên con và tuyên bố kiêng nhịn cho tới khi con cứng cáp chút. Ờ thì K cũng không có nhu cầu cao cho lắm, hồi bầu bí cũng kiêng 9 tháng rồi, giờ kiêng thêm nửa năm nữa cũng không sao.

Cơ mà K cũng ngây thơ thật sự, chồng K vốn to khỏe thế kia làm sao mà nhịn được chuyện giường chiếu! Bữa K nói đùa chồng là để vợ giúp "giải tỏa" bằng tay, nhưng anh vội xua đi và nói mình rất ổn, không muốn đụng chạm gì. Đáng lẽ ra K phải thấy nghi ngờ từ lúc đó, nhưng K cứ hồn nhiên mãi cho tới tận lúc chồng buột mồm nhầm lẫn K với bồ nhí vào sáng nay.

Hôm nay trời hanh khô rét mướt, tự dưng chồng bảo thèm bún ốc nên rủ K đi ăn. Cho con bú xong K gửi nhờ ông bà trông hộ, 2 đứa lái xe hí hửng chở nhau đến một quán mới toanh. Nhìn bát bún đầy đặn nóng hổi, K gắp luôn một miếng to bỏ vào mồm ăn cho đã. Công nhận ngon thật, vừa dạo đầu xuýt xoa xong thì chồng khều chân K khen:

- Bún đây vẫn ngon nhỉ, y hệt như mấy lần trước mình ăn.

K gật gù cười tít, nhưng 5 giây sau bỗng dưng đứng hình vì thấy có gì đó sai sai. Đập đôi đũa xuống bàn, K nhìn thẳng mặt chồng hỏi vặn:

- Này, hôm nay là lần đầu tiên anh đưa em tới đây ăn, ở đâu ra mà mấy lần trước? Anh đi ăn với ai, với con nào? Nói?

Chồng K lắp bắp sợ quá phun cả bún ra ngoài, xua tay giải thích rằng chồng nói nhầm. Hay đấy, nhưng K không tin là nhầm lẫn trơn mồm như vậy được. Nhặt cái điện thoại trên bàn lên, K bắt chồng nhập pass mở khóa, tay anh run như cầy sấy là K biết có biến rồi! Y như rằng, lục lọi hết các ứng dụng nhắn tin thì K đã thấy đoạn chat cực mùi mẫn trên Viber.

Ảnh minh họa

Không nói nửa lời, K cầm luôn bát bún ụp thẳng lên đầu chồng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Anh ta chở bồ tới đây xong rồi nhầm với vợ được cũng tài, rồi cái mồm hại chết cái thân tự khai ra chuyện lén đi ăn với gái. Loại phản bội vợ con sau lưng thì nhục mặt giữa đường cũng đáng!