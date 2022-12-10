Thấy tôi chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, chồng rủ tôi đi ăn hàng quán, đang hào hứng thì chồng lỡ miệng nói một câu lộ bí mật 'ăn vụng' ở bên ngoài

Tâm sự 10/12/2022 14:16

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra...

Lâu nay K đọc vô số chuyện ngoại tình trên mạng, xem hàng nghìn clip đánh ghen, phát hiện bằng chứng "ăn vụng" nọ kia nhưng chưa bao giờ K nghĩ rằng có ngày mình sẽ bắt quả tang chồng phản bội chỉ bằng một câu do chính mồm anh ta nói ra. Bởi vậy mới nói, đàn ông trăm khéo nghìn khôn, bị cướp mất hồn thì cũng dở ngốc dở ngây! Cái kim trong bọc kiểu gì chẳng lòi ra, không muốn bị vợ biết thì đừng có cặp bồ!

Thấy tôi chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, chồng rủ tôi đi ăn hàng quán, đang hào hứng thì chồng lỡ miệng nói một câu lộ bí mật 'ăn vụng' ở bên ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa

K vốn dĩ không phải người phụ nữ tinh tế, ngược lại K thô kệch từ tính cách đến ngoại hình, ăn to nói lớn, vớt vát được cái mặt cũng gọi là không xấu. Nhà K ngày bé ở ngõ chợ, mẹ cũng buôn bán kinh doanh, thế nên K nổi tiếng là đứa bướng lì khó bảo, toàn thích chơi mấy trò nghịch ngợm của lũ con trai. Lớn lên K đằm hơn một tí, nhưng lại ít nói và cục, không vừa ý chuyện gì là K cáu cả thế giới. Bố mẹ suốt ngày lắc đầu bảo loại "đầu gấu" như K thì ma nó thèm yêu. 

Ấy vậy mà ông chồng hiện tại lại khiến K xiêu lòng, anh cũng mê con "đầu gấu" này như điếu đổ và sau 2 năm quen nhau ở quán trà đá đầu đường, chúng K dắt tay nhau lên phường đăng ký kết hôn. Một chiếc rạp tím hường dựng lên với nhạc nhẽo rầm rộ, K mặc váy cô dâu cười tít mắt trong sự ngỡ ngàng của cả xóm chợ.

Lấy chồng xong tự dưng K cũng đổi nết, ngoan hiền hơn hẳn dù chẳng ai dạy dỗ bắt nạt gì. Bố mẹ chồng siêu dễ tính, ông xã thì chiều chuộng suốt ngày đưa K đi ăn đi chơi. Vợ chồng K mở một tiệm bán giày với đồ thể thao trên phố, doanh thu hàng tháng cũng ổn, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Mang bầu đứa đầu tiên được 2 tháng K vẫn không hay biết gì, cứ đi lại huỳnh huỵch như trâu đầm. Thấy nôn ọe nhiều quá K còn bảo chồng chở đi viện, tưởng ngộ độc do ăn thập cẩm linh tinh. Ngờ đâu bác sĩ mắng cho một trận, bảo có bầu rồi lo về nhà dưỡng thai đi. Thế là từ một con chạy nhảy như ngựa, K bị cả 2 bên gia đình bắt nằm nhà, đi nhẹ nói khẽ cười duyên cho em bé trong bụng được an toàn.

Suốt thời kỳ bầu bí K chỉ thèm ngủ, ngủ nhiều đến nỗi đờ đẫn cả người ra. Đợt ấy chồng K toàn đi vắng, lúc nào tỉnh dậy cũng không thấy chồng đâu. Hỏi đi đâu thì anh bảo bận trông cửa hàng, vợ sắp đẻ con nên chồng phải chăm chỉ kiếm tiền hơn. Nghe thấy xuôi tai nên K cũng mặc kệ, chỉ nằm ăn với ngủ chờ đến ngày "vỡ chum".

Sinh xong được 2 hôm K đã đi lại ầm ầm, làm đủ thứ việc nhà như chưa từng đi đẻ. Chồng quan tâm K gấp đôi ngày trước, hay mua đồ bổ dưỡng về cho K ăn. Nhưng có một điều lạ là anh tự dưng xuống đất nằm, bảo nằm giường sợ đè lên con và tuyên bố kiêng nhịn cho tới khi con cứng cáp chút. Ờ thì K cũng không có nhu cầu cao cho lắm, hồi bầu bí cũng kiêng 9 tháng rồi, giờ kiêng thêm nửa năm nữa cũng không sao.

Cơ mà K cũng ngây thơ thật sự, chồng K vốn to khỏe thế kia làm sao mà nhịn được chuyện giường chiếu! Bữa K nói đùa chồng là để vợ giúp "giải tỏa" bằng tay, nhưng anh vội xua đi và nói mình rất ổn, không muốn đụng chạm gì. Đáng lẽ ra K phải thấy nghi ngờ từ lúc đó, nhưng K cứ hồn nhiên mãi cho tới tận lúc chồng buột mồm nhầm lẫn K với bồ nhí vào sáng nay.

Hôm nay trời hanh khô rét mướt, tự dưng chồng bảo thèm bún ốc nên rủ K đi ăn. Cho con bú xong K gửi nhờ ông bà trông hộ, 2 đứa lái xe hí hửng chở nhau đến một quán mới toanh. Nhìn bát bún đầy đặn nóng hổi, K gắp luôn một miếng to bỏ vào mồm ăn cho đã. Công nhận ngon thật, vừa dạo đầu xuýt xoa xong thì chồng khều chân K khen:

-  Bún đây vẫn ngon nhỉ, y hệt như mấy lần trước mình ăn.

K gật gù cười tít, nhưng 5 giây sau bỗng dưng đứng hình vì thấy có gì đó sai sai. Đập đôi đũa xuống bàn, K nhìn thẳng mặt chồng hỏi vặn:

- Này, hôm nay là lần đầu tiên anh đưa em tới đây ăn, ở đâu ra mà mấy lần trước? Anh đi ăn với ai, với con nào? Nói?

Chồng K lắp bắp sợ quá phun cả bún ra ngoài, xua tay giải thích rằng chồng nói nhầm. Hay đấy, nhưng K không tin là nhầm lẫn trơn mồm như vậy được. Nhặt cái điện thoại trên bàn lên, K bắt chồng nhập pass mở khóa, tay anh run như cầy sấy là K biết có biến rồi! Y như rằng, lục lọi hết các ứng dụng nhắn tin thì K đã thấy đoạn chat cực mùi mẫn trên Viber.

Thấy tôi chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, chồng rủ tôi đi ăn hàng quán, đang hào hứng thì chồng lỡ miệng nói một câu lộ bí mật 'ăn vụng' ở bên ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Không nói nửa lời, K cầm luôn bát bún ụp thẳng lên đầu chồng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Anh ta chở bồ tới đây xong rồi nhầm với vợ được cũng tài, rồi cái mồm hại chết cái thân tự khai ra chuyện lén đi ăn với gái. Loại phản bội vợ con sau lưng thì nhục mặt giữa đường cũng đáng!

Đang mang thai nên tôi giảm ham muốn 'giường chiếu', chồng đột nhiên làm một việc khiến tôi muốn 'trầm cảm' trước khi sinh

Đang mang thai nên tôi giảm ham muốn 'giường chiếu', chồng đột nhiên làm một việc khiến tôi muốn 'trầm cảm' trước khi sinh

Tôi thương em bé trong bụng mình, đã phải chịu những cảm xúc tiêu cực mà tôi đang dồn nén...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 33 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ