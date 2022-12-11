Vừa mới ngất tỉnh dậy thấy chồng ngồi sẵn bên cạnh, anh trầm ngâm tuyên bố một chuyện khiến tôi uất nghẹn

Tâm sự 11/12/2022 05:39

Không hiểu sao tôi lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Phải chăng bây giờ cảm xúc tôi đã chai sạn?

Lấy chồng là con trai độc đinh, là cháu đích tôn của cả dòng tộc quả thật rất áp lực. Không chỉ bao trách nhiệm gánh vác đặt nặng lên vai mà ngay cả chuyện sinh nở cũng phải tính toán kỹ càng. Chồng D năm nay 31 tuổi, D thì cũng vừa bước sau tuổi 30 rồi. Nói chung anh ấy ngày xưa thì hứa hẹn, nói là mình tư duy thoáng, không đặt nặng mấy chuyện nối dõi kể trên nhưng đều là lời nói gió bay. Lấy nhau về, chồng D gia trưởng hơn và thấy anh cũng chẳng còn dịu dàng như lúc quen biết tìm hiểu.

Vừa mới ngất tỉnh dậy thấy chồng ngồi sẵn bên cạnh, anh trầm ngâm tuyên bố một chuyện khiến tôi uất nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong nhà hay có cỗ bàn tiệc liên hoan đại gia đình, D phận dâu trưởng cũng toàn phải quán xuyến, lo tới lo lui chu đáo. May mà trong nhà, mẹ chồng D cũng nhanh nhẹn và tháo vát. Bà ấy hay cùng D cáng đáng mọi việc, thậm chí còn quan tâm xem D có mệt không. So với những người mẹ chồng hắc ám trên phim ảnh thì D thấy mẹ chồng của mình tâm lý, không hà khắc và sống thoải mái. Tuy nhiên bố chồng lại rất giống tính của chồng D, đó là hơi khó tính, thích chỉ đạo, luôn bắt mọi người làm theo ý mình.

D lấy chồng từ năm 26 tuổi, tới giờ đã 4 năm rồi. Tuy nhiên, D lại đẻ 2 con gái. Nói tới đây chắc mọi người sẽ hiểu những lo lắng mà D phải đối diện. Như nhà người ta đẻ 2 con trai hoặc 1 trai 1 gái thì sẽ an tâm không phải trăn trở gì. Đằng này, D vẫn còn phải nghĩ tới việc sinh đứa thứ ba.

Chồng không nói hẳn ra ngoài nhưng D thừa biết những hi vọng luôn dâng trào trong đôi mắt anh. D còn biết được rằng chồng không phải người sinh lý tốt hay giỏi trong chuyện chăn gối, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì quan hệ đều đặn với hi vọng D tiếp tục có tin vui. Bao nhiêu đêm D ngồi nghĩ đến chảy nước mắt, thương cho chính phận mình. Giá kể ngày xưa lường trước được những việc này thì đã chẳng lấy anh để không phải khổ sở, vất vả như bây giờ.

Tới hồi giữa năm vừa rồi, D đã có thêm tin vui, mình lại mang bầu. Sau khi báo cho chồng, chồng D cực kỳ vui mừng, anh cứ tủm tỉm cười suốt cả ngày. Nhưng không hiểu sao lần mang thai thứ 3 này, D chẳng thấy vui vẻ chút nào. Vì các con còn nhỏ, D cũng có nhiều việc phải lo toan nên D gửi các bé cho ông bà ngoại chăm sóc. Mẹ D xót con gái, còn hỏi D mang thai 3 lần thế này có vất vả không. Khi mẹ hỏi như thế, D òa khóc, chỉ có hai mẹ con khóc trong phòng, không ai biết cả. Biết thế nào được, đành phải vậy thôi.

Và rồi không ngờ, mới đây D lại nhận thêm một cú sốc nữa, lần này đến từ chồng mình. Hôm đó D đang làm việc nhà, vo gạo rửa rau thì bỗng thấy choáng. Trong cơn quay cuồng, D vẫn cố gắng để không ngã mạnh xuống sàn ảnh hưởng tới em bé. Dần dần, D thấy mình ngất lịm đi.

Hình như sau đó, chồng D đi làm về và đã đỡ D vào phòng. Thực ra đây không phải lần ngất đầu tiên của D. Hồi sinh 2 bé gái trước, cơ thể D đã thấy mệt mỏi, rệu rã rồi. Lúc tỉnh dậy, thấy chồng ngồi kế bên và có nấu cháo, pha nước cam cho vợ. Thấy sắc mặt của anh có vẻ đang rất lo lắng. D động viên bảo chắc là do trúng gió hoặc tụt huyết áp thôi.

Không ngờ, sau đó chồng D thở dài và bắt đầu hạ giọng:

"Lần này em mang thai lại mệt như 2 lần trước, anh không biết đứa bé sẽ là trai hay gái. Nhưng nếu là gái, em có thể tha thứ cho anh không? Anh thực sự vẫn yêu em và các con, nhưng anh cũng cần một đứa con trai nối dõi. Nếu không thì bố mẹ anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ hàng. Anh biết mình quá đáng và lo xa, nhưng anh vẫn cần nói trước. Thôi em nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng tới con".

Vừa mới ngất tỉnh dậy thấy chồng ngồi sẵn bên cạnh, anh trầm ngâm tuyên bố một chuyện khiến tôi uất nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Lúc chồng dứt lời và đi ra khỏi phòng, không hiểu sao D lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Phải chăng lo lắng tới tột độ nên bây giờ cảm xúc chai lỳ? Tất cả phải chờ vào lúc D sinh em bé này. Thật lòng cuộc hôn nhân này quá mệt mỏi, D đã sai ngay từ đầu rồi...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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