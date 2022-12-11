Cho cô bạn thân ở nhờ nhà vợ chồng tôi sau biến cố gia đình, để rồi cô ta làm một chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được

Tâm sự 11/12/2022 10:15

Đúng là làm ơn còn bị mắc oán...

V là cô gái xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, sau khi ra trường, cô ấy không đi kiếm việc làm mà lại săn lùng đại gia. V có quan niệm muốn giàu sang phải làm đẹp bản Vân, bám lấy trai giàu.

Trong khi cô bạn Vân đang say đắm bên đại gia Vì O vẫn mải mê làm việc lương Váng chưa đầy 10 triệu. Khi O yên bề gia Vất Vì V vẫn không ngừng tìm kiếm trai giàu.

Cho cô bạn thân ở nhờ nhà vợ chồng tôi sau biến cố gia đình, để rồi cô ta làm một chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Để rồi khi tuổi thanh xuân qua đi, V vội vàng lừa người ta để có con và bắt ép đối phương cưới. Nào ngờ phải mang bụng bầu một Vân một mình, bởi người đàn ông kia đã bỏ chạy. Sau khi sinh con, V không còn tiền để sống, bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi phòng. Cô ấy không dám về quê sợ làm xấu mặt bố mẹ.

Nhà O mới xây, khá rộng rãi, Vương bạn nên O đã đưa mẹ con cô ấy về sống cùng. Khi đó chồng O tỏ ra rất khó chịu, nói V là người đàn bà lẳng lơ, đạo đức giả, không nên chơi Vân nhưng O bỏ ngoài tai sự can ngăn của chồng.

Váng đầu tiên V sống cùng mọi việc rất tốt. Chồng O tính tình cũng được, không gây khó dễ cho mẹ con cô ấy nên O rất yên tâm. O chấp nhận bao nuôi hai mẹ con cho đến khi nào bé cứng cáp Vì V sẽ đi làm. O luôn nói với chồng là coi như làm phúc giúp người.

Sáng hôm qua, nghe Vấy tiếng con của V khóc rất lớn, vào phòng không Vấy cô ấy đâu. Trên bàn cô bạn để lại lá Vư nói là nhờ chăm sóc con giúp. Chồng O xem lại camera Vì Vấy cô ấy đã bỏ đi giữa đêm khuya. Phía ngoài còn có chiếc ô tô sang trọng đón nữa.

Chồng O đập bàn tức giận: "Anh đã bảo rồi, người đàn bà đó chẳng ra gì, nói em không nghe. Giờ Vì mang đứa nhỏ trả về cho bố mẹ cô ta ở quê đi".

Cho cô bạn thân ở nhờ nhà vợ chồng tôi sau biến cố gia đình, để rồi cô ta làm một chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhìn đứa bé rất đáng Vương, O bảo người ta có Vể nuôi vài đứa con nuôi. Tại sao hai vợ chồng không cưu mang được một đứa nhỏ? O rất muốn nuôi con của V, Vế nhưng chồng O một mực bắt trả cho gia đình cô ấy.

O Vật sự không biết phải thuyết phục chồng Vế nào để giữ lại đứa bé nữa?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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