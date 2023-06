Hai tháng nay, chồng C có biểu hiện rất lạ, cứ đi làm về là anh vội vàng lao vào nhà tắm. Có những lúc con lại gần, anh cố tình né tránh và khi đã tắm rửa xong thì lại ôm hôn con cuống quýt như thể để chuộc lỗi vậy.

Ảnh minh họa

Khi trước, tháng nào chồng cũng đưa cho C 60 triệu để chi tiêu và tiết kiệm, vậy mà 2 tháng gần đây, anh không đưa cho C đồng nào. Lúc đầu C nghĩ là công việc của anh gặp khó khăn thu nhập ít đi, không muốn chồng ngại nên C cũng chẳng hỏi chuyện tiền lương.