Cứ mỗi lần về đến nhà, chồng đều lao thật nhanh vào nhà tắm rất lâu, nghi ngờ chồng xóa dấu vết ngoại tình, tôi làm ầm lên thì mới biết được lý do thực sự

Tâm sự 12/12/2022 03:31

Không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến như vậy...

Hai tháng nay, chồng C có biểu hiện rất lạ, cứ đi làm về là anh vội vàng lao vào nhà tắm. Có những lúc con lại gần, anh cố tình né tránh và khi đã tắm rửa xong thì lại ôm hôn con cuống quýt như thể để chuộc lỗi vậy.

Cứ mỗi lần về đến nhà, chồng đều lao thật nhanh vào nhà tắm rất lâu, nghi ngờ chồng xóa dấu vết ngoại tình, tôi làm ầm lên thì mới biết được lý do thực sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi trước, tháng nào chồng cũng đưa cho C 60 triệu để chi tiêu và tiết kiệm, vậy mà 2 tháng gần đây, anh không đưa cho C đồng nào. Lúc đầu C nghĩ là công việc của anh gặp khó khăn thu nhập ít đi, không muốn chồng ngại nên C cũng chẳng hỏi chuyện tiền lương.

Ngày hôm qua, C để ý thấy trên mặt chồng có một vết đen, như thể dầu nhớt thì phải. C định lau đi thì chồng gạt tay vợ ra, tỏ ra khó chịu và vội bước vào nhà tắm.

C để ý thấy sữa tắm chồng dùng rất nhanh hết, chẳng hiểu anh tắm kiểu gì mà ở trong đó những 30 phút. Tự nhiên C nghĩ đến việc chồng có người phụ nữ khác và sợ bị phát hiện mùi lạ nên mới vội vã đi tắm để xóa dấu vết.

Không thể nhịn được nữa, khi các con đã ngủ hết, C yêu cầu chồng nói sự thật, đừng lừa dối vợ nữa. C sẵn sàng tha thứ nếu chồng phạm sai lầm nhưng biết sửa đổi.

Chồng một mực khẳng định là không có, đến khi C khóc và thuật lại tất cả những biểu hiện không bình thường của chồng thì anh ấy mới chịu nói sự thật chua chát. Anh bảo bị mất việc mấy tháng rồi, suốt một tháng chồng đi tìm việc khắp nơi nhưng không chỗ nào nhận làm.

Vì cần tiền để nuôi gia đình, chồng chấp nhận học việc ở cửa hàng sửa chữa ô tô. Nghe đến đây C chán nản vô cùng, anh đang là giám đốc điều hành của công ty, lương tháng gần 100 triệu. Giờ thì mất việc, gần 40 tuổi rồi phải đi học nghề sửa chữa ô tô. C đã khóc khuyên anh từ bỏ nghề đó, bởi không hợp với chồng.

C bảo anh nên nghỉ ngơi và đợi khi nào kiếm được chỗ tốt thì làm. Thế nhưng anh lại nói nghề sửa chữa này rất thoải mái, ít chịu áp lực và muốn gắn bó cả quãng đời còn lại với nó.

Cứ mỗi lần về đến nhà, chồng đều lao thật nhanh vào nhà tắm rất lâu, nghi ngờ chồng xóa dấu vết ngoại tình, tôi làm ầm lên thì mới biết được lý do thực sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh còn nói ra ý tưởng sẽ học vài năm, sau đó mở cửa hàng riêng. C không muốn chồng làm nghề này, theo mọi người C phải nói thế nào để anh ấy từ bỏ ý tưởng này đây?

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