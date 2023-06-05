Dưới đây là những tình trạng mà vùng kín có thể phải đối mặt khi thiếu quan hệ tình dục quá lâu.

Theo Cosmopolitan, quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp cơ thể giảm đau, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng, khả năng ghi nhớ,... Vậy nếu bạn "nhịn yêu" trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng gì đến "cô bé"?

Tiến sĩ Bretty Worly, chuyên gia y khoa tại phòng mạch Đại học Y Wexner, Mỹ cho biết, khi các “cuộc yêu” diễn ra đều đặn, chúng sẽ co giãn và dẻo dai hơn bình thường.

Nữ giới có thể gặp phải tình trạng đau âm đạo sau khi bắt đầu quan hệ lại sau một khoảng thời gian dài.

Do vậy, sau một thời gian dài không quan hệ, “cô bé” sẽ bị đau do các nhóm cơ vùng chậu không kịp thích nghi trở lại với các hoạt động cường độ cao.

Để tránh những cơn đau xảy đến trong quá trình giao hợp, bạn có thể gia tăng thời lượng màn dạo đầu hoặc sử dụng chất bôi trơn để “cuộc yêu” diễn ra dễ dàng hơn.

Co cơ âm đạo

Hầu hết các rắc rối xảy ra khi quan hệ như khó xâm nhập, khô âm đạo,… có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các chất bôi trơn, kích thích tình dục thông qua màn dạo đầu. Tuy nhiên, hiện tượng co cứng cơ âm đạo rất khó để khắc phục khiến dương vật phải đầu hàng trước “nhiệm vụ”.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Holly Richmond, nhà nghiên cứu tình dục tại Viện nghiên cứu Sức khỏe và Sinh sản Handley, Pháp chia sẻ, hiện tượng co cơ âm đạo rất dễ xảy ra sau những chấn thương tâm lý ở nữ giơi như bạo lực tình dục, lạm dụng tình dục, hiếp dâm hoặc rất lâu không quan hệ.

Ở một số trường hợp cá biệt, tình trạng này có thể xuất hiện tự nhiên, không có nguyên nhân cụ thể.

Do vậy, nếu bạn gặp phải tình trạng trên hãy đến gặp các chuyên gia y khoa để nhận được sự tư vấn điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, các bài tập trị liệu tình dục nhẹ nhàng cho vùng xương chậu cũng có thể cải thiện tình trạng, tăng cường độ dẻo dai cho các nhóm cơ này.

Suy giảm ham muốn

Nếu tình dục bỗng biến mất trong thời gian dài, cơ thể của bạn cũng sẽ không còn “nhớ nhung” chúng nữa. Nữ giới sẽ cảm thấy mất đi ham muốn tình dục trước những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm từ đối phương.

Nhà tâm lý học Chayland Arwin, chuyên gia tư vấn sức khỏe tại Bệnh viện Y khoa Trung Ương Pháp cho biết, chìa khóa để khơi gợi ham muốn nhanh nhất là thủ dâm. Không có gì hiệu quả hơn việc tự bạn cảm nhận và kích thích đúng vị trí để khơi dậy khoái cảm.

Những nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, những người thường xuyên thủ dâm sẽ dễ dàng thăng hoa hơn khi ân ái.

Ảnh minh họa: Internet

Teo âm đạo

Lượng estrogen sẽ tỉ lệ nghịch với tuổi tác của nữ giới, gây suy giảm ham muốn tình dục. Phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh thường “lười yêu” vì estrogen có xu hướng giảm xuống dưới mức kiểm soát. Việc suy giảm nội tiết tố nữ trong cơ thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc “cô bé”.

Lúc này, thành âm đạo sẽ trở nên mỏng, khô hơn. Điều này đồng nghĩa với việc vùng kín dễ dàng bị tổn thương khi quan hệ. Do vậy, duy trì tần suất quan hệ đều đặn trong giai đoạn này cũng là cách để giữ các cơ vùng kín luôn linh hoạt, dẻo dai.