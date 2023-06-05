Vùng kín sẽ có những thay đổi gì nếu bạn nhịn 'ân ái' trong thời gian dài?

Tâm sự 05/06/2023 07:29

'Chuyện giường chiếu' mang lại nhiều lợi cho sức khỏe, thế nhưng có nhiều chị em đưa ra thắc mắc, rằng nếu không quan hệ trong một thời gian dài, liệu vùng kín có thay đổi gì không?

Theo Cosmopolitan, quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp cơ thể giảm đau, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng, khả năng ghi nhớ,... Vậy nếu bạn "nhịn yêu" trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng gì đến "cô bé"?

Dưới đây là những tình trạng mà vùng kín có thể phải đối mặt khi thiếu quan hệ tình dục quá lâu.

Đau khi quan hệ

Nữ giới có thể gặp phải tình trạng đau âm đạo sau khi bắt đầu quan hệ lại sau một khoảng thời gian dài.

Vùng kín sẽ có những thay đổi gì nếu bạn nhịn 'ân ái' trong thời gian dài? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Bretty Worly, chuyên gia y khoa tại phòng mạch Đại học Y Wexner, Mỹ cho biết, khi các “cuộc yêu” diễn ra đều đặn, chúng sẽ co giãn và dẻo dai hơn bình thường.

Do vậy, sau một thời gian dài không quan hệ, “cô bé” sẽ bị đau do các nhóm cơ vùng chậu không kịp thích nghi trở lại với các hoạt động cường độ cao.

Để tránh những cơn đau xảy đến trong quá trình giao hợp, bạn có thể gia tăng thời lượng màn dạo đầu hoặc sử dụng chất bôi trơn để “cuộc yêu” diễn ra dễ dàng hơn.

Co cơ âm đạo

Hầu hết các rắc rối xảy ra khi quan hệ như khó xâm nhập, khô âm đạo,… có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các chất bôi trơn, kích thích tình dục thông qua màn dạo đầu. Tuy nhiên, hiện tượng co cứng cơ âm đạo rất khó để khắc phục khiến dương vật phải đầu hàng trước “nhiệm vụ”.

Vùng kín sẽ có những thay đổi gì nếu bạn nhịn 'ân ái' trong thời gian dài? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Holly Richmond, nhà nghiên cứu tình dục tại Viện nghiên cứu Sức khỏe và Sinh sản Handley, Pháp chia sẻ, hiện tượng co cơ âm đạo rất dễ xảy ra sau những chấn thương tâm lý ở nữ giơi như bạo lực tình dục, lạm dụng tình dục, hiếp dâm hoặc rất lâu không quan hệ.

Ở một số trường hợp cá biệt, tình trạng này có thể xuất hiện tự nhiên, không có nguyên nhân cụ thể.

Do vậy, nếu bạn gặp phải tình trạng trên hãy đến gặp các chuyên gia y khoa để nhận được sự tư vấn điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, các bài tập trị liệu tình dục nhẹ nhàng cho vùng xương chậu cũng có thể cải thiện tình trạng, tăng cường độ dẻo dai cho các nhóm cơ này.

Suy giảm ham muốn

Nếu tình dục bỗng biến mất trong thời gian dài, cơ thể của bạn cũng sẽ không còn “nhớ nhung” chúng nữa. Nữ giới sẽ cảm thấy mất đi ham muốn tình dục trước những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm từ đối phương.

Nhà tâm lý học Chayland Arwin, chuyên gia tư vấn sức khỏe tại Bệnh viện Y khoa Trung Ương Pháp cho biết, chìa khóa để khơi gợi ham muốn nhanh nhất là thủ dâm. Không có gì hiệu quả hơn việc tự bạn cảm nhận và kích thích đúng vị trí để khơi dậy khoái cảm.

Những nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, những người thường xuyên thủ dâm sẽ dễ dàng thăng hoa hơn khi ân ái.

Vùng kín sẽ có những thay đổi gì nếu bạn nhịn 'ân ái' trong thời gian dài? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Teo âm đạo

Lượng estrogen sẽ tỉ lệ nghịch với tuổi tác của nữ giới, gây suy giảm ham muốn tình dục. Phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh thường “lười yêu” vì estrogen có xu hướng giảm xuống dưới mức kiểm soát. Việc suy giảm nội tiết tố nữ trong cơ thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc “cô bé”.

Lúc này, thành âm đạo sẽ trở nên mỏng, khô hơn. Điều này đồng nghĩa với việc vùng kín dễ dàng bị tổn thương khi quan hệ. Do vậy, duy trì tần suất quan hệ đều đặn trong giai đoạn này cũng là cách để giữ các cơ vùng kín luôn linh hoạt, dẻo dai.

Vùng kín sẽ có những thay đổi gì nếu bạn nhịn 'ân ái' trong thời gian dài? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Háo hức chuẩn bị 'động phòng' đêm tân hôn, khi chiếc váy cưới tụt xuống, cơ thể của vợ lộ ra làm tôi bàng hoàng, tay chân bủn rủn

Háo hức chuẩn bị 'động phòng' đêm tân hôn, khi chiếc váy cưới tụt xuống, cơ thể của vợ lộ ra làm tôi bàng hoàng, tay chân bủn rủn

Tôi không ngại chuyện giữ gìn trước đêm tân hôn, vì tôi thật lòng yêu thương vợ nên tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy. Rồi chúng tôi lấy nhau, chính thức hoàn toàn thuộc về nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí mật phòng the

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 43 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 45 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 5 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 15 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 2 giờ 15 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng