Vui vẻ sau 'tình một đêm', tôi mừng rơn nghĩ mình chuẩn bị làm phu nhân sếp tổng nhưng không ngờ anh lại thì thầm điều này

Tâm sự 08/09/2023 13:55

Tôi đã từng xem anh như một người đàn ông đáng được tôn trọng. Bởi xét đến cách anh làm việc và cả đối nhân xử thế, tôi và các đồng nghiệp đều thán phục.

Từ một thư ký lúc nào cũng trong trạng thái làm việc tốt và luôn tự tin. Bây giờ, tôi đang cảm thấy hoang mang vô cùng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được làm thư ký tổng giám đốc cho một công ty khởi nghiệp. Những ngày đầu làm thư ký, tôi còn nhiều bỡ ngỡ và chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Chính sếp đã dìu dắt và đào tạo tôi, anh cũng tạo điều kiện cho tôi được làm việc một cách thoải mái nhất.

Tôi đã từng xem anh như một người đàn ông đáng được tôn trọng. Bởi xét đến cách anh làm việc và cả đối nhân xử thế, tôi và các đồng nghiệp đều thán phục.

Đàn ông 30 tuổi, độc thân, có trong tay một công ty và cuộc sống đáng mơ ước, anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều người con gái. Tất nhiên, tôi cũng nằm trong số ấy. Hơn nữa lâu nay, anh chưa bao giờ nói mình có người yêu cho tôi và mọi người biết. Vì thế tôi vẫn nghĩ mình còn có cơ hội.

Thật đáng buồn và xấu hổ cho tôi. Đợt vừa rồi, chúng tôi đã đi công tác ở Nha Trang. Sau bữa tối với đối tác, chúng tôi ký được hợp đồng nên cả hai đã thấy rất vui. Anh mời tôi đi uống rượu ăn mừng. Khi cả hai đều ngà say, chúng tôi rủ nhau ra biển hóng gió.

Vui vẻ sau 'tình một đêm', tôi mừng rơn nghĩ mình chuẩn bị làm phu nhân sếp tổng nhưng không ngờ anh lại thì thầm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy đây là thời cơ tốt, khi trở về khách sạn, tôi đã lấy hết dũng khí tỏ tình. Và chuyện gì đến cũng đã đến, đêm ấy chúng tôi qua đêm cùng nhau trong khách sạn. Anh không trực tiếp nhận lời tỏ tình của tôi, nhưng việc chúng tôi đã có quan hệ thể xác, đối với tôi chính là ngầm đồng ý.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi cứ ngỡ đời mình sẽ bước sang trang khác. Nhưng sếp vẫn lạnh nhạt nói tôi về phòng, thậm chí anh còn biện minh cho việc xảy ra vào tối hôm trước. Tôi rất buồn và không thể ngờ anh lại thay đổi như vậy. Đúng là tối đó chúng tôi có uống rượu. Nhưng khi tôi tỏ tình, anh vẫn tỉnh táo và ở bên tôi cả đêm cơ mà?

Sau chuyến công tác, tôi dè chừng hơn với sếp. Nhưng sốc hơn là vừa qua đêm với tôi được vài ngày, anh đã gửi thiệp mời cho cả công ty. Giây phút nhận thiệp mời, tôi như chết lặng, hình tượng người đàn ông hoàn hảo ấy cũng tan biến.

Bây giờ mỗi ngày đi làm, tôi cảm thấy nặng nề khi phải đối diện sếp. Cũng không dưới 3 lần, tôi có ý định xin nghỉ việc. Nhưng đúng vào thời kỳ khó xin việc, tôi sợ nếu nghỉ sẽ không còn cơ hội ở chỗ khác. Tôi nên nhắm mắt làm thêm vài tháng hay xin nghỉ để thoải mái lương tâm đây?

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