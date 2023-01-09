Vừa nhìn thấy hai tờ xét nghiệm ADN vợ giấu, tôi choáng váng trước sự thật hết lần này đến lần khác em hằn học với chị hàng xóm

Tôi và vợ lên đại học mới quen nhau. Ban đầu cả hai đều cực kỳ không ưa nhau, cứ gặp nhau là lại đấu khẩu. Vợ tôi sinh ra trong một gia đình bài bản và khá có điều kiện, trong khi tôi thì ngược lại hoàn toàn. Có điều cô ấy sống rất hết lòng với bạn bè hàng xóm nên ai cũng quý. Chẳng hiểu sao, với tôi cô ấy lại gay gắt như vậy.

Tôi đánh liều gõ cửa, vợ tôi bước ra, mặt tái nhợt, tay thì ôm bụng kêu đau đớn. Tôi vội vàng gọi taxi đưa cô ấy đi viện. Vợ tôi lần đó bị mổ ruột thừa, may mà tới kịp thời. Mấy ngày sau đó, một mình tôi chăm sóc cô ấy. Sau đợt ấy chúng tôi trở thành một cặp.

Mối quan hệ của chúng tôi cứ kéo dài như thế cho đến một hôm. Bữa đó cả xóm trọ đều về quê hết, vợ tôi xin ở lại làm thêm nên không được nghỉ. Tôi cũng vậy. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng khóc rên rỉ, trong lòng cũng có phần sởn da gà nhưng nghe kỹ thì đó là tiếng kêu đau của người thật chứ không phải ma mị nào. Tôi mở cửa ngó ra thì thấy tiếng kêu đó phát ra từ phòng của vợ.

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Ra trường vì vợ tôi có bầu nên chúng tôi cưới luôn. 3 năm sau đó, chúng tôi đã có đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống cũng không khó khăn vì công việc của 2 vợ chồng khá ổn định. Vợ tôi cũng tỏ ra là một người phụ nữ rất đảm đang nhưng có một điều là cô ấy rất hay ghen và đa nghi. Tôi đi đâu làm gì cô ấy cũng phải giám sát, hỏi tôi thậm chí yêu cầu tôi đưa hết các tài khoản mạng xã hội để cô ấy dùng.

Nhiều lúc tôi cũng rất mệt mỏi vì tính ghen thái quá của vợ, tôi cũng hạn chế hết mức có thể các mối quan hệ khác giới nhưng vợ vẫn không hài lòng. Bao nhiêu lần cãi nhau cũng chỉ vì như thế. Cách đây 2 năm, có một cô hàng xóm góa chồng chuyển đến gần nhà tôi. Lúc đó cô ta đang mang bầu được mấy tháng.

Thấy tội nên tôi bảo với vợ và hàng xóm hỗ trợ cô ta một phần. Vợ tôi bề ngoài tỏ vẻ vui vẻ nhưng tôi thừa hiểu bên trong lòng cô ấy nghĩ gì. Nhưng tôi nghĩ, cây ngay không sợ chết đứng, huống hồ chưa bao giờ tôi có ý định phản bội vợ cho đến một ngày.

Hôm ấy vợ đưa các con ra ngoài chơi, có tiếng kẻng đổ rác nên tôi dọn rác. Tự nhiên tôi phát hiện ra 2 tờ giấy vò nát trong sọt rác phòng ngủ hai vợ chồng. Tò mò mở ra xem, tôi chết đứng thấy đó là 2 tờ giấy xét nghiệm ADN, 1 cái là của tôi và 1 cái là của đứa con của chị hàng xóm.

Chúng có kết quả hoàn toàn khác nhau. Tôi thực tình không hiểu vợ tôi nghĩ gì mà làm như vậy. Vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi việc ghen thái quá. Tôi không biết nên nói làm sao giải thích thế nào cho vợ hiểu nữa, xin cho tôi lời khuyên với...