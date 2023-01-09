Vợ bầu, tôi nghĩ đã thoát được cảnh ‘chăn gối’ ám ảnh, trong đêm tối, cách ‘hành xử’ của cô ấy còn khiến tôi ‘choáng nặng’ hơn

Tâm sự 09/01/2023 16:37

Tôi từ chối nhưng... vợ khóc bù lu bù loa lên vì giận dỗi. Chiều lòng, tôi tiếp tục những ngày ấy, đến tận lúc mang thai con 2 tháng...

Tôi và vợ qua mai mối mới đến với nhau. Lúc đó thấy vợ cũng là một cô gái khá xinh xắn lại còn công ăn việc làm tử tế. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng rất ưng em, sau vài lần nói chuyện, cảm mến em hồn nhiên nên chúng tôi yêu nhau. Được khoảng 4 tháng thì về chung một nhà.

 

Trước khi cưới chúng tôi cũng đã vượt rào nhưng vợ tỏ ra là một cô gái khá e thẹn chuyện đó. Cứ nghĩ bình thường nhưng khi lấy về, ngay đêm tân hôn em 'đòi' làm tôi mệt phờ râu. Sáng hôm sau dậy mà chân không khép nổi. May là chúng tôi ở riêng chứ nếu ở chung với bố mẹ chắc tôi phát điên vì xấu hổ mất.

Không chỉ có mỗi đêm tân hôn mà các đêm sau đó em đều đòi hỏi tôi "chuyện đó", tôi có bảo mệt thì em lại giận dỗi, chỉ cần đáp ứng là em lại vui vẻ ngay. Rồi em còn bắt tôi làm đủ tư thế, đủ mọi khung cảnh. Nhà tôi không ngóc ngách nào là em không đòi thử. Thực sự có những hôm tôi phải giả vờ tăng ca hoặc đi công tác để không phải chiều em. Chứ tôi quá mệt mỏi với việc em suốt ngày "đòi" chuyện ấy.

Vợ bầu, tôi nghĩ đã thoát được cảnh ‘chăn gối’ ám ảnh, trong đêm tối, cách ‘hành xử’ của cô ấy còn khiến tôi ‘choáng nặng’ hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 tháng sau ngày cưới, tôi gầy dộc đi trông thấy, đúng lúc đó thì em báo tin có thai. Tôi như mở cờ trong bụng vì lúc này sẽ tiết chế chuyện ham muốn của em. Nhưng nào ngờ, chỉ sau 2 tháng đầu thư thả, an nhiên tôi lại bước vào cuộc hành xác chiều em không điểm dừng. Thậm chí nhu cầu của em còn nhiều hơn cả trước.

Nếu tôi có viện lý do em nên giữ cho con thì em lại giận, lại khóc lại dọa ảnh hưởng đến con thế nên tôi lại phải chiều em. Không biết trên đời này có gã đàn ông nào như tôi không nhưng tôi rất sợ gần vợ. Ngoài chuyện đó ra thì em khá đảm đang, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng tôi nên nói sao cho vợ hiểu đây. Có ai có cách nào giúp tôi không, vừa lo cho con lại vừa lo cho mình. Đến là khổ...

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