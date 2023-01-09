Đêm tân hôn với vợ hotgirl nóng bỏng, sáng tỉnh dậy, tôi rệu rã run lẩy bẩy bước ra khỏi nhà, biết chuyện ai nấy cũng cười tủm tỉm mà tôi đỏ mặt

Vậy là xong đêm tân hôn lãng mạn với vợ đẹp. Phải rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi có cuộc sống như thế, đúng là...

27 tuổi, đang làm kỹ sư văn phòng. Tôi có vẻ ngoài cũng khá bình thường nhưng từ bé đến lớn tôi rất nhát đặc biệt là đứng trước con gái. Bởi thế mà suốt gần 30 năm qua tôi không có lấy một mảnh tình vắt vai nào. Bạn bè toàn trêu tôi có vấn đề, bố mẹ thì giục lên giục xuống thậm chí còn bảo tôi "năm nay không dẫn bạn gái về nhà thì đi đâu thì đi". Nhiều khi tôi cũng nghĩ, hay là mình có vấn đề gì thật, tôi cũng có thích một vài cô nhưng rồi chỉ thích và bỏ đó, chẳng tán tỉnh gì. Hoặc có cô tôi mới đi chơi một hôm thì cắt đứt liên lạc với tôi sạch sẽ chỉ với 1 lý do "anh quá nhạt nhẽo".

Vậy là tôi độc thân từ bấy đến nay. Chỉ cắm đầu làm việc, tan làm không đi nhậu thì tôi nán lại chơi vài ván game rồi về nhà đọc sách hoặc ngủ. Có vẻ nhàm chán quá không. Cho đến khi tôi gặp em. Ảnh minh họa: Internet Em xinh đẹp, nóng bỏng là thực tập sinh ở công ty tôi. Em là người chủ động tán tỉnh tôi. Hồi đầu tôi cũng sợ lắm nhưng bạn bè kích bác nên tôi cũng đồng ý đi chơi, run rủi thế nào chúng tôi lại yêu nhau. Nhưng quãng thời gian yêu, tôi phát hiện ra em cũng có vài lần gợi ý tôi chuyện đó, phần vì ngại, phần vì tôi chưa từng làm chuyện đó bao giờ nên tôi tìm đủ lý do từ chối.

Rồi em hối tôi chuyện kết hôn, gia đình tôi cũng giục quá mà tôi thấy em cũng có nhiều điểm hợp với tôi vậy là đồng ý. Đêm tân hôn, tôi nhìn vợ sexy mà trong lòng cũng nóng lên đôi phần song vẫn không dám làm gì vợ. Cô ấy gọi tôi lại gần giường "thế anh không định tân hôn à". Ảnh minh họa: Internet Tôi lúng túng "ừ thì hay là thôi, mai nhé, nay anh mệt quá". Vợ tôi gào lên "anh có phải đàn ông không, hay anh bị gay thật". Nói xong vợ tôi cứ thế lột tuốt tuồn tuột làm tôi nóng hết cả người. Thôi thì đến đâu thì đến, cứ lao vào làm đại vậy. Ban đầu có hơi ngượng ngùng nhưng càng về sau lại càng thấy thích, tôi và vợ vật lộn với nhau tận 4h sáng. Hôm sau, vì công ty có việc gấp nên tôi phải tới xử lý. Bước chân ra khỏi giường mà tôi cảm giác 2 chân đứng không vững nổi nữa, vừa đi vừa lết, thân thể mệt tã tời. Đến công ty, ai nhìn cũng cười trêu tôi "lấy vợ xinh có khác, thích nhá, vậy là không phải gay rồi". Tôi cũng chỉ biết cười gượng cho qua. Đêm tân hôn và những đêm sau nữa, tôi cũng đã biết cách gần gũi vợ hơn, thành thử lại cực hợp cạ với em. Đúng là..

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-voi-vo-hotgirl-nong-bong-sang-tinh-day-toi-reu-ra-run-lay-bay-buoc-ra-khoi-nha-biet-chuyen-ai-nay-cung-cuoi-tum-tim-ma-toi-o-mat-544357.html