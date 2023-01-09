Say đắm cùng tình cũ trong khách sạn, sáng trở về nhà, tôi tá hỏa trước căn nhà vắng tanh kèm tờ giấy đặt trên bàn đã kí sẵn

Tâm sự 09/01/2023 10:00

Vừa trở về nhà, tôi đã phát hiện điều bất thường, điều không muốn nghĩ ấy cũng đã xảy ra khi tôi thấy tờ giấy kí sẵn...

Tôi và Quyết phải lòng nhau khi chúng tôi cùng tham gia một lớp học thêm môn Toán để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp phổ thông trung học.

Quyết đẹp trai, hiền lành và học giỏi, nên những ngày bên Quyết tôi luôn cảm thấy mình là cô gái may mắn khi vừa được Quyết yêu thương, chiều chuộng lại được Quyết dành cho nhiều thời gian giúp tôi củng cố kiến thức để rồi cuối cùng tôi thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế như nguyện vọng của mình. Những buổi rảnh rỗi Quyết từ trường Đại học Bách khoa sang đón tôi, khi thì đi cafe, ăn sáng, lúc cùng nhau ăn tại một quán cơm bụi đầu phố nhưng cả hai đứa đều mãn nguyện với tình yêu đẹp của mình.

Say đắm cùng tình cũ trong khách sạn, sáng trở về nhà, tôi tá hỏa trước căn nhà vắng tanh kèm tờ giấy đặt trên bàn đã kí sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng cái kết sẽ xuôi chèo mát mái bằng một đám cưới hạnh phúc khi tôi và Quyết có việc làm ổn định. Nào ngờ bố mẹ Quyết cương quyết ngăn cản vì họ đã sắp xếp xong cho Quyết một tương lai không phải ai mơ ước cũng có được ở nước ngoài khi anh trai Quyết đang định cư bên đó.

Chia tay Quyết được 2 năm thì tôi nhận lời yêu Quang, Quang hơn tôi 6 tuổi, anh là kĩ sư hóa công nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp có trụ sở gần công ty tôi đang là nhân viên ở đó. Quang không trẻ, không đẹp trai như Quyết nhưng anh cũng hiền hậu, ít lời và bao dung, rộng lượng.

Say đắm cùng tình cũ trong khách sạn, sáng trở về nhà, tôi tá hỏa trước căn nhà vắng tanh kèm tờ giấy đặt trên bàn đã kí sẵn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quyết chỉ ở lại thành phố một ngày, một đêm rồi về quê thăm bố mẹ và bay tiếp sang nước khác để công tác, nên Quyết tha thiết mời tôi dùng bữa cùng anh trong khách sạn sang trọng nhất của thành phố ngay chiều tối hôm đó.

Tôi báo với chồng mình có việc đột xuất của công ty để đến với người yêu cũ. Rượu, hoa tươi, nến và tiếng nhạc du dương đã khiến tôi và Quyết tan chảy trong nhau tại căn phòng của khách sạn. Sáng hôm sau khi tôi và Quyết bịn rịn, âu yếm chia tay nhau ở sảnh của khách sạn thì chạm mặt chồng tôi đến đặt phòng cho khách của sếp...

Quang đưa con gửi về ông bà nội, anh thuê nhà trọ chuyển hết đồ đạc cá nhân ra đó, để lại cho tôi một tờ đơn li hônkí sẵn. Quyết đã về với con cách tôi cả nửa vòng trái đất, không lẽ tôi mất tất cả chỉ vì một đêm dại dột cháy hết mình cùng tình cũ?

 

Cầm loạt phong bì chồng đưa đêm tân hôn, tôi tá hỏa vì biết ‘đổ vỏ’ anh vẫn chấp nhận tổ chức đám cưới linh đình, vậy là tôi cũng chỉ là trò tiêu khiến của anh

Cầm loạt phong bì chồng đưa đêm tân hôn, tôi tá hỏa vì biết ‘đổ vỏ’ anh vẫn chấp nhận tổ chức đám cưới linh đình, vậy là tôi cũng chỉ là trò tiêu khiến của anh

Thấy chồng ngỏ lời yêu thương, tôi lấy làm hạnh phúc, và đám cưới linh đình diễn ra, đúng như tôi mong đợi. Tôi vẫn nghĩ anh chưa biết tôi có thai trước đó.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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