Cầm loạt phong bì chồng đưa đêm tân hôn, tôi tá hỏa vì biết ‘đổ vỏ’ anh vẫn chấp nhận tổ chức đám cưới linh đình, vậy là tôi cũng chỉ là trò tiêu khiến của anh

Tâm sự 09/01/2023 07:52

Thấy chồng ngỏ lời yêu thương, tôi lấy làm hạnh phúc, và đám cưới linh đình diễn ra, đúng như tôi mong đợi. Tôi vẫn nghĩ anh chưa biết tôi có thai trước đó.

 

Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm văn phòng cho một công ty vốn nước ngoài. Mức thu nhập của tôi khá dư giả. Hơn nữa, gia đình tôi cũng có điều kiện nên hầu như về kinh tế tôi chẳng phải lo lắng gì.

Tôi cũng được nhận xét là có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên cũng không ít chàng trai theo đuổi. Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu Hải. Hải là một công tử khét tiếng, ai cũng nói tôi dại vì Hải đào hoa nhưng khi Hải yêu tôi, anh ta vô cùng chiều chuộng. Tôi muốn gì anh ta đều đáp ứng.

Tôi không phải mẫu con gái quá cổ hủ nên khi yêu Hải chúng tôi cũng đã vượt rào. Song trong một lần nhỡ nhàng, tôi đã quên không uống thuốc tránh thai, hậu quả là tôi mang bầu song phải đến tháng thứ 2 tôi mới phát hiện ra. Nghe tin tôi có bầu, Hải phủi trách nhiệm, cắt đứt mọi liên lạc mà không thèm nói với tôi một lời nào.

Cầm loạt phong bì chồng đưa đêm tân hôn, tôi tá hỏa vì biết ‘đổ vỏ’ anh vẫn chấp nhận tổ chức đám cưới linh đình, vậy là tôi cũng chỉ là trò tiêu khiến của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không dám bỏ con nhưng cũng không biết đối diện với gia đình thế nào vì bố mẹ tôi rất trọng sĩ diện. Đúng lúc đó thì Sang đến bên tôi. Thực ra, tôi chơi cùng nhóm Sang từ lâu, Sang cũng tỏ ý tán tôi nhưng vì gia thế Sang cách biệt nên tôi chẳng để tâm đến Sang. Thời gian này, Sang đã ở bên lo lắng động viên tôi rất nhiều. Sang hiền lành, chân thành và chất phác. Cách sống và quan điểm sống của Sang cũng khác hoàn toàn với Hải.

Chính điều đó làm tôi mủi lòng, tôi còn bất ngờ hơn khi Sang ngỏ lời cầu hôn mình. Sợ sau này có vấn đề gì đó, tôi nói hết sự thật với anh nhưng Sang vẫn cùng mẹ chồng đon đả tổ chức đám cưới cho tôi. Phần vì muốn đứa có có danh chính ngôn thuận, phần vì không muốn làm bố mẹ phật lòng, mất mặt tôi đồng ý.

Đám cưới của tôi diễn ra vô cùng linh đình. Nhà tôi có điều kiện nên của hồi môn bố mẹ cho tôi cũng không ít. Tôi vui mừng vì mình đã tìm được người đàn ông xứng đáng cuộc đời mình. Đêm tân hôn, tôi quá mệt mỏi nên tính đi ngủ trước, vì dù sao bầu bí tôi cũng chẳng thể làm được gì.

Cầm loạt phong bì chồng đưa đêm tân hôn, tôi tá hỏa vì biết ‘đổ vỏ’ anh vẫn chấp nhận tổ chức đám cưới linh đình, vậy là tôi cũng chỉ là trò tiêu khiến của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi vừa thiu thiu thì Sang vào. Anh ngồi bên cạnh giường rồi gọi tôi dậy và nói "em không kiểm phong bì à". Tôi bảo "tiền đó em cũng chưa dùng đến nên cứ để đấy, nay em mệt lắm". Sang nhẹ nhàng đưa cho tôi vài tờ hóa đơn. Tôi cầm đọc thì choáng váng vì đó đều là những khoản nợ nần của nhà anh và cả của Sang. Tôi ngạc nhiên "Anh đưa thứ này cho em làm gì, sao nhà anh làm gì nợ lắm thế".

Sang thản nhiên "Vậy chứ em nghĩ tự dưng anh lấy em về mặc dù biết phải "đổ vỏ" à, đâu có thằng đàn ông nào điên như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Những khoản nợ đó chính là việc đầu tiên em đền đáp lại anh khi anh chấp nhận cưới em và con em. Nhà em giàu thế thì số này cũng chả đáng gì. Hơn nữa, tiền em cũng là tiền anh, giờ anh cũng là chồng em, lo lắng cùng chồng là chuyện đương nhiên vợ phải làm".

Tôi há hốc miệng nhìn Sang. Còn chưa kịp hiểu sự tình thì anh đã khua tôi dậy kiểm phong bì. Đúng là trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, hóa ra vì để trả nợ, anh chấp nhận cưới tôi dù biết phải "đổ vỏ" cho thằng khác. Tôi thật quá ngốc ngếch khi tin bọn đàn ông. Nhưng giờ tôi phải làm sao chứ, tôi không muốn ly hôn cũng không muốn mình trở thành cái cây ATM cho nhà anh ta, xin độc giả cho tôi lời khuyên với.

 

Đêm tân hôn, thương chồng làm việc cần mẫn, tôi đem bát đồ ăn lên phòng thì đứng tim trước cảnh tượng chồng làm ‘việc đó’, thái độ dửng dưng lạ thường

Đêm tân hôn, thương chồng làm việc cần mẫn, tôi đem bát đồ ăn lên phòng thì đứng tim trước cảnh tượng chồng làm ‘việc đó’, thái độ dửng dưng lạ thường

Tôi điếng người trước cảnh tượng này nhưng đành im lặng, vờ như chưa thấy rồi từ từ bước ra ngoài. Tương lai tôi đã thấy mịt mù...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 25 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 55 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 10 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng