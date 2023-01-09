Về đến nhà chồng cũ, bất ngờ gặp người phụ nữ thân hình tàn tạ, càng nhìn kĩ tôi càng bật phá lên cười vì điều đã nhẩm tính trước

Tâm sự 09/01/2023 07:38

Tiểu tam giờ cũng thành chính thất rồi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là trông cô ta chắc chắn đang có chuyện chẳng vui vẻ với chồng cũ.

Tôi và chồng cũ cùng quê. Hôm vừa rồi biết tôi về quê thăm bố mẹ, bố mẹ chồng cũ đã sang nhà nhờ cầm chút đồ lên cho anh ta. Thú thật tôi chẳng muốn dây dưa dính líu gì tới anh ta song cũng không tiện từ chối vì dù sao đó cũng là ông bà nội của con gái tôi.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên họ nhờ vả sau 3 năm chúng tôi ly hôn, chắc do là không còn cách nào khác.

Từ bến xe về tôi và con ngồi taxi, có tiện đường đi qua nhà chồng cũ.

Gọi điện thông báo được biết anh ta đang ở ngoài nhưng vợ ở nhà, anh ta dặn tôi cứ mang vào nhà giúp. Thôi thế cũng được, tôi không mang vào thì hôm nào anh ta lại phải sang lấy, mà tôi không muốn gặp anh ta chút nào.

Về đến nhà chồng cũ, bất ngờ gặp người phụ nữ thân hình tàn tạ, càng nhìn kĩ tôi càng bật phá lên cười vì điều đã nhẩm tính trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuông cửa reo lên vài tiếng, có một người phụ nữ từ trong nhà vội vã chạy ra. Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi đoán là người giúp việc. Qua bạn bè tôi cũng biết vợ mới của chồng cũ vừa sinh con chưa lâu, chắc hẳn nhà họ thuê osin. Lúc cô ta mở cửa ra ngoài, tôi vẫn còn nghe được tiếng khóc của đứa trẻ ở trong nhà.

Vậy nhưng khi người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối tung, chân đi đôi dép lê cọc lệch ấy lại gần và ngẩng mặt lên nhìn thì tôi phải giật mình. Lúc đó con gái tôi đang ngồi trong taxi còn tôi thì đội mũ, đeo khẩu trang nên hẳn cô ta không nhận ra tôi. Tôi bỏ khẩu trang mỉm cười chào hỏi:

- Đã lâu không gặp, tôi suýt không nhận ra cô đấy, còn tưởng anh ta thuê người giúp việc trông con!

Người đó không ai khác chính là vợ mới của chồng cũ. Cô ta của hiện tại so với cô ta cách đây 3 năm, thời điểm đắc ý vì thăng cấp từ kẻ thứ ba lên chính thất, thật sự khác biệt một trời một vực.

Về đến nhà chồng cũ, bất ngờ gặp người phụ nữ thân hình tàn tạ, càng nhìn kĩ tôi càng bật phá lên cười vì điều đã nhẩm tính trước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làn da khô, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, mái tóc mỏng xơ xác, trang phục cũ sờn, luộm thuộm và sự u sầu, tăm tối bao trùm trên khuôn mặt. Nhìn qua là biết một người phụ nữ không hề được chồng yêu thương, nhất là trong thời kỳ nuôi con nhỏ.

Chồng tôi ngoại tình đòi ly hôn, đúng vào thời điểm con gái tôi mới tròn một tuổi. Lúc đó tôi bị mất việc do mang thai, phải nghỉ ở nhà chăm con. Không có thu nhập, lại xuống sắc vì mang thai, sinh nở, chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ trẻ trung, biết chiều chuộng hơn.

Thói đời đàn ông cặp bồ, bao tiền bạc có thể dâng hết cho bồ nhưng lại keo kiệt bủn xỉn từng đồng với vợ con. Cô ta cứ ngỡ mình là kẻ chiến thắng, sẽ được chồng tôi yêu thương chiều chuộng mãi mãi. Ai mà ngờ mới sau 3 năm cô ta lại đi vào vết xe đổ của tôi chẳng khác chút nào.

Để lại mấy túi đồ và sự ê chề, hổ thẹn của cô ta, tôi trở về nhà mà vẫn không nhịn được phải phá lên cười. Đúng là đàn ông bội bạc thì bản chất mãi mãi không thay đổi. Khi say men tình, anh ta có thể hái trăng hái sao, làm tất cả mọi thứ vì người phụ nữ đó.

Thế nhưng lúc chán chường bởi cô ta xuống sắc và tình phai nhạt thì anh ta có thể giẫm đạp như chiếc giẻ lau và đối xử hà khắc từng xu lẻ, dẫu cho vợ đang mang thai, sinh con.

Những cô nàng muốn cướp vị trí chính thất, nghĩ rằng mình sẽ là ngoại lệ, nghĩ rằng mình sẽ thâu tóm, điều khiển, thay đổi được anh ta thì cuối cùng cũng sẽ trở thành người phụ nữ giống hệt như vợ cũ của anh ta mà thôi!

 

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