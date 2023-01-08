Cùng sinh con, mẹ chồng cho tôi 50 triệu, chị dâu cả 20 triệu, đến lúc biết sự thật tôi mới vỡ lẽ

Tâm sự 08/01/2023 21:11

Quả thực là tôi vô cùng đắn đo và phát hiện điều lạ lẫm bên trong, nhưng tôi nào ngờ điều bà tiết lộ.

Hân, năm nay 29 tuổi, kết hôn được 2 năm. Năm rồi vừa sinh được 1 cô con gái đáng yêu. Nhà chồng còn có 1 anh trai, lớn hơn chồng Hân 2 tuổi. Vợ chồng anh trai cũng vừa sinh con năm nay. Con của hai anh em gần như ra đời cùng nhau.

Hân và chồng vốn là bạn cùng lớp Đại học. Vốn dĩ có rất nhiều người theo đuổi Hân nhưng không hiểu sao cô chỉ nhìn trúng mỗi anh. Tất nhiên một phần vì anh có ngoại hình ưa nhìn, nhưng quan trọng là khi ở với anh, cô có cảm giác đặc biệt an toàn.

Khi hai người bàn chuyện kết hôn, chồng Hân nói nhà anh đang chờ giải tỏa đất nhận đền bù, có thể được đền 2 căn tái định cư. Như vậy, hai người không cần phải mua nhà tân hôn mà đợi được đền bù khắc có nhà mới để ở. Gia đình Hân nghĩ thoáng, nếu nhà trai nói như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có nhà riêng cho vợ chồng trẻ ở nên cũng không gay gắt chuyện phải có nhà.

Cùng sinh con, mẹ chồng cho tôi 50 triệu, chị dâu cả 20 triệu, đến lúc biết sự thật tôi mới vỡ lẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy mẹ chồng đi sính lễ 50 triệu và một bộ trang sức, Hân vui vẻ kết hôn. Sau kết hôn, mặc dù sống chung với mẹ chồng nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Hân rất tốt. Mẹ Hân cũng thường dặn con gái rằng phải đối xử tốt với mẹ chồng như mẹ ruột, như vậy cũng không thiệt thòi gì.

Ngay sau kết hôn, Hân có bầu, cùng lúc chị dâu cả cũng mang thai. Ngày dự sinh của gần sáy nhau. Mỗi lần khám thai, hai người đều đi chung, thuận tiện chăm sóc lẫn nhau, cũng hay tâm sự, trao đổi cảm xúc. Mẹ chồng thấy vậy rất vui, nói đây đúng là “Song hỷ lâm môn”.

Lúc mang thai, Hân từng hỏi mẹ chồng rằng bà thích có cháu trai hay cháu gái. Bà nói miễn là cháu bà khỏe mạnh, trai hay gái bà đều thích. Nghe mẹ chồng nói như vậy, Hân cũng thấy đỡ áp lực hơn, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Cùng sinh con, mẹ chồng cho tôi 50 triệu, chị dâu cả 20 triệu, đến lúc biết sự thật tôi mới vỡ lẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian mang thai trôi qua rất nhanh, ngày lâm bồn, Hân sinh được 1 bé gái. Lúc đó Hân cảm thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt lắm, cũng không nhiệt tình như lúc bà nói. Nhưng chồng an ủi Hân, nói cô đừng nghĩ nhiều. 2 tháng sau, chị dâu cả cũng hạ sinh, nhưng là 1 cậu con trai. Lần này sắc mặt mẹ chồng khác hẳn, trông đặc biệt hạnh phúc.

Khi Hân sinh con gái, mẹ chồng cho 50 triệu, nhưng chị dâu cả sinh con trai, bà lại chỉ cho có 20 triệu. Hân cảm thấy điều này rất kỳ lạ. Sau đó cho rằng vì mẹ chồng không muốn mình suy nghĩ nhiều nên cố ý cho nhiều hơn chị dâu, trong lòng Hân tràn đầy lòng biết ơn với bà.

Nhưng vài tháng sau, Hân mới hoàn toàn hiểu được dụng ý của mẹ chồng. Một ngày nọ, Hân lén nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và dâu cả. Mẹ chồng nói vì dâu cả sinh được con trai nên sau khi nhà được đền bù sẽ cho vợ chồng anh chị căn hộ lớn, còn vợ chồng Hân chỉ cần nhà có 1 phòng ngủ là được. Chính vì vậy, lúc Hân sinh con, bà cho nhiều tiền hơn coi như là an ủi. Chị dâu nghe xong vui vẻ vô cùng.

Hân biết thân biết phận, đúng là nuôi con gái thì sẽ không cần nhà lớn như khi có con trai nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Cuối cùng cô nghĩ thay vì dựa vào mẹ chồng, cô hy vọng vợ chồng cô chăm chỉ làm ăn, sẽ tự nỗ lực mà mua lấy một căn nhà của chính mình!

 

Đêm tân hôn, mẹ chồng lao thẳng vào phòng, tiết lộ điều khiến con dâu suy sụp ngất lên ngất xuống

Đêm tân hôn, mẹ chồng lao thẳng vào phòng, tiết lộ điều khiến con dâu suy sụp ngất lên ngất xuống

Tôi còn chưa kịp ngủ thì mẹ chồng xông vào, nghe tròn vành rõ chữ từng lời mẹ nói mà tôi đau khổ tột cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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