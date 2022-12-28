Cô chia sẻ rằng, vì là 2 chị em sinh đôi nên lúc còn nhỏ cả 2 đều ăn mặc giống nhau và có sở thích tương tự nhau. Thế nhưng, khi lớn lên họ dần dần bộc lộ những tính cách khác biệt, trong khi cô là người trầm tính không thích đám đông thì em gái cô lại năng động, vui vẻ hơn.

Một nữ cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Dcard, một diễn đàn nổi tiếng ở Đài Loan, khi phát hiện ra người bạn trai ngủ với em gái sinh đôi của mình.

Thế rồi, trong ngày sinh nhật của cả 2, cô em gái rủ chị mình đến club để ăn mừng. Người chị cảm thấy điều đó rất kỳ lạ vì em gái vốn biết chị không phải là người thích tiếng ồn và chỗ đông người.

Người chị này có một anh chàng đã theo đuổi suốt 3 năm. Trong khi đó, cô em gái lại thay bạn trai như thay áo, nhiều đến mức người chị không có cơ hội gặp bất kỳ người bạn trai nào của em gái mình. Tuy nhiên, cô vẫn tin em gái mình là một người tốt bụng và đáng tin tưởng.

Lần đầu tiên đến club, cô cảm thấy không thoải mái vì có quá nhiều người nên chỉ đứng đó và uống nước. “Tôi đi vào nhà vệ sinh và gọi cho bạn trai, nói rằng tôi không thích chỗ này nhưng anh ấy đã thuyết phục tôi ở lại, nói rằng sẽ thật thô lỗ khi tôi rời đi sớm”, cô chị viết.

Tuy nhiên, khi quay trở lại bàn, cô ngạc nhiên vì em gái mình không còn ở đó. Một vài người bạn nói, em gái cô đã đi đến một quán bar khác cùng với bạn. Cô đã cố gọi cho em gái mình nhưng không được nên đã quyết định về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà, cô nhận ra có gì đó bất thường khi thấy gạch sàn tắm ướt. Nghĩ rằng em gái mình có thể về nhà trước nên cô đã đến phòng em gái kiểm tra.

“Khi mở cửa, tôi thấy lưng bạn trai, anh ấy đang ôm em gái sinh đôi của tôi và họ đang "làm tình". Tôi không nói gì và lặng lẽ đóng cửa lại. Mãi một lúc sau anh ta mới sang phòng tôi và nói xin lỗi. Anh ta nói rằng, muốn về nhà sớm để làm tôi ngạc nhiên nhưng em tôi về sớm hơn tôi”, cô nói thêm.

Cô còn kể rằng, chính em gái cô đã giữ và ôm anh ta, anh ta cũng không cưỡng lại được vì nhớ cô nhiều. Lúc đó vì nhà không bật điện nên anh ta lờ mờ tưởng rằng em gái cô là cô vì cả 2 rất giống nhau. Lúc này cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Trong khi đó, em gái cô nói rằng mình không nhớ gì cả vì quá say.

Một tuần sau, một trong những người bạn của em gái cô nói rằng, cô ấy muốn tặng cho chị mình một món quà bất ngờ nên đã mở cửa nhà. Không ai ngờ, tình huống khác lại xảy ra.

Người chị đã cắt đứt mọi liên lạc với gã bạn trai kia và cô em gái sinh đôi của mình. Cô không cho bất kỳ ai biết lý do. Cô hy vọng có thể quên đi chuyện cũ và tìm thấy "một nửa" xứng đáng.