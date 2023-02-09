Vừa đi qua đêm ở nhà bạn trai, về đến nhà, vợ giật thót mình khi có người nằm cạnh chồng mình âu yếm, vuốt ve

Thôi thì “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy”, Long đành tự nhủ trong lòng “dù sao bạn gái cũng chỉ yêu mình, vậy là đủ rồi”. Vì quá yêu, nên Long cũng đành ngó lơ tình bạn đặc biệt giữa vợ và Huy.

Khi Long mới quen vợ, anh đã biết vợ mình có một người bạn thân nam rất tốt tên Huy. Nhưng khi chứng kiến vợ và Huy suốt ngày bên nhau, có khi còn ăn chung một đôi đũa khiến Long không thể vui nổi. Anh thường khuyên vợ nên giữ khoảng cách nhất định với Huy vì dù sao giữa hai người vẫn có sự khác biệt về giới tính, nhưng không được. Những lời khuyên của Long trở thành lời cằn nhằn bên tai bạn gái khiến cô ấy phải nói: "Sao anh lại nghĩ nhiều như vậy? Em và Huy chỉ là bạn bè bình thường, giữa bạn bè có thân thiết như vậy cũng đâu có sao."

Mỗi khi phàn nàn với vợ, Long nhận được câu trả lời thờ ơ: "Bạn của em quan tâm đến em là sai sao? Em với Huy quen nhau còn lâu hơn thời gian chúng ta yêu nhau nữa đấy!”

Sau một thời gian thì hai người kết hôn, đến năm thứ hai kết hôn thì vợ Long mang thai. Khỏi phải nói Long đã vui sướng dường nào khi biết tin này, nhưng điều anh không ngờ tới là, mặc dù vợ anh đang mang thai nhưng cô vẫn liên lạc với Huy thường xuyên. Hai người nói chuyện và cười đùa mỗi ngày khiến Long không nói nên lời, tại sao vợ lại có thể không quan tâm đến suy nghĩ của chồng mình như vậy?

Vì vợ đang mang thai, Long không muốn làm vợ tức giận nên đành phải cố nín nhịn. Vợ nói gì, anh cũng không dám hó hé nửa lời.

9 tháng sau, vợ đã sinh cho Long một cậu con trai đáng yêu. Ngày đón con ở viện về, bạn thân nam của vợ đã tặng con trai anh 50 triệu. Số tiền lớn là vậy nhưng vợ Long cũng thản nhiên nhận. Điều đó khiến Long hơi khó chịu, anh cảm thấy dù hai người có thân thiết đến mấy thì cũng không cho nhiều tiền đến thế. Khi đứa bé lớn hơn một chút, bố mẹ Long và một số người thân, bạn bè xung quanh anh ấy bắt đầu nói đùa rằng đứa trẻ trông không giống bố. Dù cho Long có là người “tinh thần thép” thì đôi khi anh cũng thấy mông lung vì câu nói đùa này.

Thời gian vợ Long ở cữ, Huy cứ ba ngày lại đến thăm mẹ con cô ấy một lần. Hai người họ không thèm quan tâm Long có ở nhà hay không, cứ gặp nhau là lại buôn chuyện quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả Long cũng bị ngó lơ.

Hôm ấy, sau khi Huy về, Long đã phải lên tiếng trước sự thoải mái đến mức vô tâm của vợ. Anh đã đưa ra tối hậu thư: “Nếu vẫn thân thiết với Huy như vậy, đừng trách anh làm chuyện quá đáng”. Lúc ấy, vợ mới biết Long giận tới mức nào và tạm thời không gặp Huy nữa. Nhưng quãng thời gian ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Long không ngờ có một ngày vợ và bạn thân lại có những hành động mập mờ, thậm chí vợ anh còn cả đêm không về nhà.

Ngày hôm đó, vợ nói muốn đi mua sắm với bạn bè nên Long không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, đến chiều không thấy vợ về, Long sinh nghi và điều tra ra việc vợ mình "đi mua sắm ở nhà cậu bạn thân". Anh đã rất tức giận và nhắn tin yêu cầu vợ về nhà ngay lập tức, nhưng chỉ nhận được câu nhắn từ vợ: "Đừng gay gắt như vậy, em và Huy đã lâu không gặp nên chỉ muốn nói chuyện một lúc thôi mà. Anh giúp em chăm sóc con, tối em sẽ về nhà. Em hứa với anh, sau ngày hôm nay, em sẽ không liên lạc với Huy nếu không có việc gì."

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Khi nghe vợ nói như vậy, Long đành phải đồng ý. Vốn tưởng rằng vợ mình cùng lắm là 7, 8 giờ sẽ về, nhưng đợi đến 10 giờ, vợ vẫn chưa về, gọi điện cũng không liên lạc được. Khi đó, Long đã rất tức giận. Nếu không phải lo cho đứa con nhỏ ở nhà một mình, anh đã đến nhà Huy xem hai người họ đang làm gì và đưa vợ về nhà ngay.

Thời gian cứ thế trôi qua, cả đêm vợ vẫn không về nhà khiến lòng Long sục sôi như điên dại. Nếu là trước khi kết hôn thì vợ có thể đi chơi cũng không sao, nhưng hiện tại cô ấy đã có chồng con, có người chồng nào có thể chịu được chuyện vợ mình đi qua đêm với một người đàn ông khác ở bên ngoài cơ chứ?

Đêm đó, Long đã thức trắng để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Càng nghĩ, Long càng mê muội, càng đau đớn. Vì vợ đã làm chuyện quá đáng trước nên Long quyết định sẽ trả đũa, khiến vợ cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn như mình lúc này.

Trước đây, có một người phụ nữ trong công ty luôn thích Long. Cô ấy đã ly hôn chồng và thường bóng gió chuyện tình cảm với Long, nhưng vì nghĩ đến gia đình nên anh luôn từ chối. Hôm nay, vì vợ đã làm điều có lỗi trước nên Long sẽ “ăn miếng trả miếng”. Đêm đó, Long đã gọi điện cho người phụ nữ kia đến nhà mình.

Khi vợ Long về nhà vào sáng hôm sau, cô thấy chồng đang ngủ với một người phụ nữ khác, cô ta đang nằm gối đầu trên cánh tay chồng mình. Vợ Long mất bình tĩnh xông vào chửi bới người phụ nữ kia nhưng bị Long ngăn lại. "Cô đi cả đêm với người đàn ông khác, vậy thì tại sao tôi không được ở bên một người phụ nữ không phải vợ mình. Người phụ nữ này cũng chỉ là bạn thân của tôi thôi mà”

Lúc ấy, vợ Long biết mình có lỗi nên xuống nước xin lỗi nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Long đề nghị ly hôn với vợ.

Tuy rằng cách xử lý của Long không đúng nhưng lỗi lớn vẫn là ở vợ anh. Có thể quan hệ giữa vợ và người bạn nam kia chỉ là bạn bè thật nhưng do cô ấy đã không khéo léo trong cách ứng xử với chồng và bạn thân nên khiến chồng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Cuộc hôn nhân khi đã không còn niềm tin ở đối phương, luôn có sự nghi ngờ thì sẽ nhanh chóng rạn nứt, chuyện đổ vỡ là điều khó tránh khỏi.