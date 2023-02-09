Tình cũ vay 2 tỷ nhưng đột ngột biến mất, tôi 'điên dại' khi nghe chồng nói về số tiền dành dụm và kế hoạch thực hiện mà tan nát

Tâm sự 09/02/2023 15:02

Em cũng không biết lí do nào để mình sẵn sàng dâng hiến cho anh ta món tiền lớn như vậy. Những ngày này, em vô cùng bối rối.

Chồng em là mối tình thứ 2. Trước đó, em có yêu một người tên Kha, cả 2 quen nhau từ thời đại học. Tính em thì trầm ổn nhưng Kha lại là người hoạt bát. Sang đến năm thứ 3 đại học, Kha được nhận học bổng nên sang nước ngoài du học.

Nếu ai từng yêu xa thì sẽ hiểu, việc xa cách về mặt địa lý nó bất cập thế nào. Lúc em ngủ thì người yêu lại thức. Lâu dần, hai người cũng ít kết nối hơn.

Thế rồi khi người yêu đi được một năm, bọn em quyết định chia tay trong êm đẹp. Sau đó, hai đứa vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau như những người bạn. Thậm chí khi em có người mới, người yêu cũ còn tư vấn tình cảm cho nữa.

Hôm em cưới, người yêu cũ cũng đăng lên mạng xã hội trạng thái tỏ ý buồn rầu. Nhưng biết thế nào được, chuyện tình cảm nó là do duyên số mà. Hơn nữa, người mà em lấy làm chồng cũng rất yêu thương em.

Cưới xong, anh cho em làm tay hòm chìa khóa, đi làm được bao nhiêu đều mang hết về cho vợ. Trộm vía chỉ sau 2 năm, bọn em đã để ra được 2 tỷ trong tài khoản.

Tình cũ vay 2 tỷ nhưng đột ngột biến mất, tôi 'điên dại' khi nghe chồng nói về số tiền dành dụm và kế hoạch thực hiện mà tan nát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại mặc dù đã mua được một căn chung cư 3 phòng ngủ nhưng chồng em vẫn thích ở nhà đất to đẹp. Anh đi làm cũng chỉ phấn đấu vì mục tiêu này. Chính vì thế, chồng em cứ động viên vợ, anh bảo:

“Đợi sang năm sau, được 3 tỷ thì mình bán nhà này đi rồi đổi căn khác to hơn. Tài chính khoảng 5 tỷ là vừa đẹp”.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu đợt này, người yêu cũ của em không về nước. Bình thường hai đứa chỉ nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Nghe anh kể thì em biết là anh cũng kiếm tiền được lắm. Mua nhà cho bố mẹ rồi sắm cả cái xe hơn tỷ cho em trai đi lại. Như thế là thuộc vào kiếm tiền khủng rồi còn gì?

Hôm ấy hai đứa uống cà phê với nhau, anh hỏi em dạo này có ổn không. Chuyện tiền bạc như nào, em cũng thật thà kể. Thế là người yêu cũ chép miệng:

“Bây giờ muốn có tiền thì phải đầu tư chứ em. Em phải thay đổi tư duy đi. Ngày xưa anh cũng nghĩ phải tiết kiệm. Còn giờ thì khác rồi, mình phải làm sao để tiền nó đẻ ra tiền. Ví dụ đợi năm nữa bọn em mới đổi được nhà thì đi đầu tư, có khi chỉ vài tháng sẽ chuyển sang được nhà mới, thậm chí nhà đó còn to đẹp hơn cái mà chồng em muốn nữa kìa”.

Tình cũ vay 2 tỷ nhưng đột ngột biến mất, tôi 'điên dại' khi nghe chồng nói về số tiền dành dụm và kế hoạch thực hiện mà tan nát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hiểu sao lúc đó em lại thấy xuôi tai. Hơn nữa bao lâu nay, bọn em cũng nói chuyện như bạn bè bình thường. Thế là em mới hỏi người yêu cũ dạo này làm nghề gì, sao lại có tiền nhanh vậy? Anh nói đang đầu tư tài chính.

Lúc đó, anh còn đưa ra cho em số dư ngân hàng và những tin nhắn với khách hàng. Nhìn thông tin nào cũng uy tín. Lúc ra về, anh bảo đợt này đang cần xoay vòng vốn nên nếu em có hứng thì đưa anh đầu tư cũng được.

Hôm đó về, em tính đi tính lại, cuối cùng gọi điện cho người yêu cũ bảo sẽ đầu tư nhưng là theo dạng cho vay. Em không cần lấy hết lãi, chỉ cần một nửa như anh cam kết là được.

Người yêu cũ của em nghe vậy thì nói chắc nịch là kiểu gì cũng thắng. Em chỉ cần đưa tiền, anh sẽ khiến nó từ 2 tỷ thành 4 tỷ chỉ trong vài tháng thôi.

Vậy mà hôm bữa em chuyển tiền xong, anh cắt đứt liên lạc luôn. Em hoang mang tìm đến tận nhà thì bố mẹ và em trai anh bảo không biết và cũng không muốn liên quan đến chuyện này.

Lúc em ra về, mẹ anh mới thở dài bảo: “Chuyện của các cháu, bác không biết đâu. Nhưng mấy hôm nay đã có vài người đến hỏi nó rồi. Ai cũng bảo cho nó vay tiền rồi không thấy nó. Rốt cuộc là thế nào vậy?”.

Nghe đến đó, em chắc chắn 100% là mình đã bị lừa rồi. Bây giờ tiền thì mất mà người yêu cũ lại chẳng thấy đâu. Hôm bữa chồng em về nhà lại khoe:

“Năm nay anh được thưởng Tết 400 triệu. Chắc sắp đủ tiền đổi nhà rồi đấy vợ ạ. Cái số tiền 2 tỷ kia em nhớ đừng cho ai vay mượn đấy nhé! Kẻo lúc mình cần lại không có mà xoay”.

Chồng nói vậy càng làm em thấy sợ hơn. Mặc dù anh không biết việc em đã làm mất tiền nhưng lại nói trúng tim đen của em mất rồi. Việc này mà vỡ lở ra thì em chỉ có nước ly hôn thôi.

Càng nghĩ càng không hiểu sao ngày ấy em lại ngây dại thế cơ chứ. Vấn đề là giờ em không có bằng chứng nào về việc cho vay. Chưa kể, nếu anh ta đã bay ra nước ngoài thì em chịu thôi.

 

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