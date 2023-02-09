Nhờ chị dâu nấu nướng một bữa đãi khách, đến giờ dọn cơm, chị tươi cười mang lên một mâm, vừa mở ra cả nhà tái mặt, mẹ chồng tức đến uất nghẹn

Cuối tuần trước mẹ tôi có mời mấy cặp vợ chồng đều là bạn thân trong nhóm chơi chung của bà tới nhà dùng cơm. Tất cả 10 người khách, bà bảo chị dâu được nghỉ không phải đi làm thì chịu trách nhiệm làm cơm đãi khách.

Khách khứa đến đông đủ, chị dâu tươi cười bưng mâm cơm đầy ắp lên. Mọi người còn đang háo hức không biết chị dâu chiêu đãi khách của mẹ chồng món gì, đến khi nhìn rõ những thứ trên mâm, tất cả đều phải tái mét mặt.

Ai mà ngờ được, sau bữa cơm thết khách đó mẹ tôi tức muốn ngất đi, phải lập tức họp gia đình. Qua đó tôi mới biết mọi chuyện.

Chị dâu và anh tôi kết hôn đến nay 7 tháng, vẫn chưa sinh con. Từ sau đám cưới, anh chị vẫn sống chung với bố mẹ tôi. Ông bà là người hiểu biết nên cuộc sống làm dâu của chị ấy khá thoải mái. Tôi là em gái của anh đã kết hôn về nhà chồng rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó mẹ bảo chị dâu ở nhà nấu nướng, sáng dậy bà đi spa thư giãn, sau đó gần trưa thì về tiếp khách. Khách khứa đến đông đủ, chị dâu tươi cười bưng mâm cơm đầy ắp lên. Mọi người còn đang háo hức không biết chị dâu chiêu đãi khách của mẹ chồng món gì, đến khi nhìn rõ những thứ trên mâm, tất cả đều phải tái mét mặt.

Trên mâm cơm chị dâu đãi khách quý của mẹ chồng chỉ toàn rau, đậu, lạc và thêm được món cá khô! Mẹ tôi tức đến nghẹn lời, chưa kịp chất vấn con dâu thì chị ấy đã cười trình bày khiến mọi người há hốc:

- Dạ mẹ cháu lúc nào cũng dạy con dâu phải chi tiêu thật tiết kiệm. Cháu luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, các cô bác xem mâm cơm cháu nấu nướng thế này đã đạt chuẩn tiết kiệm hay chưa nhé.

Nhà cháu 4 người lớn, 1 tháng cháu vẫn cố gắng chắt bóp chi tiêu trong khoảng 6 triệu. Tiền điện, nước, gas, mạng internet đã khoảng hơn 2 triệu rồi. Còn lại chưa đầy 4 triệu là tiền chợ búa hàng ngày, gồm bữa sáng, bữa trưa cho bố mẹ cháu và bữa tối cho cả nhà đông đủ. Nói với mẹ 6 triệu mà cháu luôn phải thêm tiền vào đấy, ăn uống đạm bạc quá sợ mọi người không có sức. Nhưng mẹ cháu vẫn thấy con dâu tiêu hoang, hàng ngày răn dạy nên từ giờ cháu quyết định sẽ thực hành tiết kiệm. Hôm nay mời các cô bác ăn bữa cơm tiết kiệm với nhà cháu!

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra sau đám cưới mẹ tôi bảo anh chị nộp lương để bà cơm nước cho nhưng anh chị ấy không chịu. Anh đề xuất chỉ đưa tiền chợ cho mẹ thôi. Bà không cầm, bảo mình không phải người giúp việc. Chị dâu tự cầm tiền mà mua đồ ăn thức uống cho cả nhà, rồi nấu nướng, dọn dẹp cho tròn nghĩa vụ con dâu.

Bà luôn xét nét chuyện chi tiêu của chị dâu. Chị mua gì cũng bị bà chê bai hoang phí. Tiền sinh hoạt cả nhà ngần ấy, bà vẫn mắng chị không biết vun vén tiết kiệm. Nhưng ăn uống đơn giản thì bà lại chê chị không biết đi chợ. Thực ra bà muốn anh tôi nhận ra vợ không đảm đang, khéo léo chi tiêu, anh từ chối mẹ giữ tiền là sai lầm.

Mẹ tôi làm vậy cũng có phần không đúng nhưng chị dâu phản ứng như kia mới thật quá quắt. Chị làm vậy khiến bà mất hết mặt mũi, tiếng tốt gây dựng bao lâu nay cũng chẳng còn. Người ngoài ai cũng nghĩ mẹ tôi rộng lượng và đối xử tốt với con dâu.

Ấy thế mà anh tôi chỉ trách vợ qua loa vài câu, sau đó còn bảo nếu mẹ chồng - nàng dâu không hợp nhau thì vợ chồng anh xin phép ra ngoài ở riêng. Bởi vì dù sao bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, chưa cần con cái phải sống cùng chăm sóc. Mẹ tôi nghĩ họp gia đình có thể khiến chị dâu sợ, ai ngờ bà còn nhận thêm cú sốc từ con trai. Mọi người thấy anh chị tôi cư xử như thế có được không? Thật sự quá bất hiếu!