Cô vợ trong những dòng tâm sự dưới đây trong một đêm nọ đã phát hiện bí mật không ngờ trong váy chồng. Điện thoại chồng cô bỗng có tin nhắn nhưng lại vào giữa đêm và được gửi từ một cậu bạn. Linh tính mách bảo có chuyện không bình thường, cô dùng chính tay của chồng để mở khóa máy và phát hiện ra sự thật không tưởng. Không làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ, tuyệt chiêu của cô nàng được các chị em ủng hộ hết mình.

Nhiều chị em vẫn đùa nhau: "Chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, ấy vậy mà giờ cứ hở ra là mất". Thôi thì, trong thời buổi vàng thau lẫn lộn, chị em cứ phải chặn hết các cửa, không cho kẻ thứ 3 có cửa chen chân vào hạnh phúc gia đình mình phải không.

Chuyện là chồng em từ trước đến giờ mồm hay ba hoa nhưng đối xử tử tế với vợ con lắm. Thôi thì em nghĩ chuyện đàn ông bông đùa là bình thường, bản chất tốt là được. Ai dè, hắn cho em một quả "ngạc nhiên chưa".

"Khổ vậy đấy các chị ạ! Chồng mình bán không ai mua, cho không ai lấy mà chỉ hở ra cái là có đứa vồ mất. Em vừa "chơi lớn" một quả cho lão chồng cạch đến già không dám tơ tưởng gái lạ nữa.

Cách đây 1 tuần, hắn đi nhậu bên nhà ông hàng xóm, say không biết trời đất gì. Em vác hắn lên giường lau người các thứ xong thì điện thoại hắn có tin nhắn. Bình thường khoản mật khẩu vợ chồng em rất tin tưởng nhau, không đứa nào quan tâm đến riêng tư của đứa nào, nhưng lần này, ông Thạch Ct4 lại nhắn tin cho chồng em vào 12h đêm. Một câu hỏi lóe lên trong đầu em, tại sao thằng bạn đá bóng lại "ahihi" chồng em vào giờ này, hay nó có vấn đề về giới tính?

Mẹ chồng chiều chuộng, chăm sóc đến mức này, trong chuyện ngôn tình cũng khó kiếmMê tít mâm cơm đã ngon lại đẹp của mẹ đảm Hà thành, kéo cả chồng lẫn hai con trai vào bếpPhàm là phụ nữ có những nét này, ngồi yên cũng được hưởng phúc của chồng

Em lấy ngón tay lão mở khóa, mở luôn tin nhắn ra xem thì chỉ có mỗi 1 tin này ở zalo thôi. Em lục lại danh bạ và phát hiện ra thêm điều nghi vấn nữa, thằng cu kia lão lưu là "Thạch CT4", vậy chắc chắn Thạch vừa nhắn tin là Thạch giả, lưu tên khác nhau mỗi cách viết chữ T. Em không vội vàng nhắn lại vì chưa có được chứng cứ gì nên tiếp tục theo dõi.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng chồng em cũng lòi mặt chuột. Rất kì công em mới mò ra facebook ả kia. Thì ra bọn họ mới quen nhau và ả này đang "đò đưa" để chồng em sập bẫy. Đấy! Các chị xem chúng xảo quyệt chưa. 1, 2h sáng còn nhắn tin cho nhau, ả kia còn gửi ảnh "mơi" thế thì thằng nào nhịn được.

Đúng tối qua, lão bảo em đi ăn thịt dê cùng đội bóng. Có lẽ vì thế nên lão nghĩ cái tên "Thạch Ct4" kia có nhắn tin hay gọi điện em cũng sẽ không biết gì. Xin lỗi! Lão quá ngu khi coi thường em.

Đợi lão đi được 30 phút, đoạn này chắc chuẩn bị cởi quần áo thì em sai thằng con gọi điện bảo: "Bố ơi, nhà mất trộm rồi, bố về ngay đi". Nghe thằng bé giọng mếu máo, lão cắm đầu về, gọi cho em thì em tắt máy vì đơn giản là lúc đấy mẹ con em đang đi "tự thưởng" cho bản thân rồi.

Em cay quá đập luôn con lợn tiết kiệm lão cất trong két. Đếm đi đếm lại được 196 triệu, lão bảo để dành mua xe nhưng với tình hình thế này lại đi nuôi "mẹ trẻ" thôi. Sau em kiểm tra camera, nhìn mặt lão lúc cầm tờ giấy em để lại đọc mà buồn cười không tả.

Lão gọi em cháy máy, em nhắn đúng 1 tin: "Em đang bên ông bà nội. Lâu lắm mới được tâm sự với mẹ chồng". Haha, giờ lão vẫn đang lải nhải xin lỗi em nè."

Hóa ra, cô vợ này đã viết những dòng sau trong giấy nhắn: "Vợ con, gia đình anh còn không muốn giữ thì sợ gì trộm. Tôi thì có thể không cần nhưng đi ngủ với gái anh cứ ghim trong đầu 1 điều: "Con lúc nào cũng chờ và yêu bố siêu nhân" của nó nhé!".

Chẳng phải không cần đánh ghen ầm ĩ, cô vợ này vẫn cho chồng một bài học nhớ đời sao. Đánh ghen đẳng cấp là phải như vậy, không động tay động chân mà vẫn khiến đối phương phải nhớ tới già.