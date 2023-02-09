Hăm hở mang đồ ăn đến cho bạn trai, nào ngờ vừa dừng xe trước cửa, cô kinh hãi khi trông thấy cảnh tượng mà bỏ chạy

Tâm sự 09/02/2023 07:00

Chuyện yêu đương của tôi vốn tốt đẹp, tôi thậm chí còn dự định sẽ cưới sớm, nhưng trước cảnh tượng này, tôi vô cùng hãi hùng.

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang việc ở một ngân hàng lớn nhưng hiện vẫn đi về lẻ bóng. Thấy tôi đã có công ăn việc làm tạm ổn, bố mẹ tôi từng nhiều lần giục giã tôi sớm yêu đương, lấy chồng vì "con gái có thì", đợi chờ lâu quá lại lỡ mất mối duyên lành.

Năm ngoái, qua công việc tôi quen biết với Nam- chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên kinh doanh dịch vụ sim số. Nam vừa cao ráo, vừa điển trai với nụ cười tươi rói đã khiến tôi bị hớp hồn ngay lần đầu gặp mặt. Sau thời gian tìm hiểu, tôi thấy Nam là bạn trai khá lý tưởng, khéo ăn khéo nói, biết trước, biết sau. Nam làm mọi chuyện để chinh phục tôi, từ việc mua hoa, quà tặng tôi trong dịp lễ quan trọng, đến việc đưa mẹ tôi đi chùa, mua tặng bố tôi thuốc bổ.

Hăm hở mang đồ ăn đến cho bạn trai, nào ngờ vừa dừng xe trước cửa, cô kinh hãi khi trông thấy cảnh tượng mà bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nam đẹp trai, khéo léo lại rất được lòng gia đình tôi.

Thấy Nam khéo léo, biết cách cư xử, tôi chưa yêu Nam sâu đậm...thì bố mẹ và anh tôi đã giục chúng tôi tổ chức đám cưới ầm ầm. Đỉnh điểm là 3 tháng trước, bố tôi phải nhập viện vì tắc mật do sỏi. Anh trai tôi ở xa chưa về kịp.

Nửa đêm, Nam đã đưa bố tôi vào bệnh viện, lo các thủ tục để bác sỹ sớm phẫu thuật cho bố tôi. Cảm nhận được thành ý của "con rể tương lai", bố tôi mừng rơi nước mắt. Sau khi ra viện, bố tôi đã tuyên bố rằng sẽ chỉ nhận Nam làm con rể.

Sau nhiều lần trì hoãn, Nam cũng đưa tôi về nhà ra mắt. Bố mẹ anh giờ đã về hưu. Hai bác chỉ ở nhà đánh cờ, nội trợ nên rất mong anh lấy vợ để hai bác có cháu bế, cháu bồng. Ngay lần gặp mặt, bác gái đã hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới, kế hoạch sinh con khiến tôi ngượng chín cả mặt.

Tuy nhiên, có một điều làm tôi băn khoăn là vì nhà Nam chỉ có một mình anh là con trai. Đồng nghĩa với chuyện khi về nhà anh làm dâu, tôi sẽ phải sống chung với bố mẹ chồng.

Hăm hở mang đồ ăn đến cho bạn trai, nào ngờ vừa dừng xe trước cửa, cô kinh hãi khi trông thấy cảnh tượng mà bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gợi ý rằng sau khi cưới, tôi với anh sẽ ra ở riêng thì Nam lắc đầu quầy quậy. Anh nói nhà anh rộng rãi, bố mẹ anh dễ tính lại "hiền như bụt", ở chung sẽ càng đông, càng vui. Nghe anh nói mà tôi toát mồ hôi, chưa biết làm sao để thuyết phục.

Hơn nữa, tôi cảm thấy Nam rất yêu mẹ. Anh nói chuyện gì cũng: "Mẹ anh nói thế này", "Mẹ anh bảo thế này". Có lần tôi rủ anh đi du lịch vì giá rẻ nhưng anh cũng từ chối với lý do : "Mẹ anh không cho đi."

Hôm đó, tôi đi làm về sớm, tiện thể qua siêu thị mua ít hoa quả nhập khẩu, định bụng mang sang nhà biếu bố mẹ Nam. Tôi biết 2 bác lúc nào cũng ở nhà nên không gọi điện trước. Nào ngờ, vừa dắt xe đến cửa, tôi không tin vào mắt mình khi thấy mẹ anh đang ôm eo, thơm má anh như một đứa trẻ. Vừa thơm má anh, mẹ anh vừa nựng yêu những câu nghe mà sởn gai ốc: "Anh cu hôm nay đi làm có gì vui kể cho mẹ nghe nào!"

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ biết quay xe, co giò bỏ chạy. Tôi suy nghĩ suốt 1 tháng, cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn rồi mới nói lời chia tay Nam. Tôi biết, cưới một người đàn ông như Nam, tôi sẽ không hạnh phúc, thậm chí "chết ngạt" vì những câu chuyện mẹ chồng- nàng dâu.

Thấy tôi chia tay Nam, bố mẹ trách móc, giận dỗi tôi mãi. Mấy hôm nay, Nam đều đến nhà tôi, nhờ bố mẹ nói giúp để mong tôi quay lại. Liệu tôi có nên cho anh một cơ hội?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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