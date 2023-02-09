Tôi nghe bạn trong xóm trọ kể cô chủ trọ đã ly thân chồng, hiện đang nuôi 2 đứa con học cấp 3. Ngoài thu nhập từ tiền thuê nhà trọ, tôi thấy cô mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Vì khoảng cách tuổi tác, tôi ít khi nói chuyện với cô. Gặp cô, tôi chỉ chào một câu cho có lệ.

Tôi năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở thành phố Hà Nội. Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập nên phải thuê nhà ở. Sau năm đầu thuê trọ trong nhà của một ông chủ khó tính, keo kiệt, sang năm thứ 2, tôi chuyển đến xóm trọ của một người phụ nữ ngoài 40 tuổi.

Ở trọ được một thời gian, tôi thấy cô chủ rất cởi mở, dễ gần. Cô quý mến tôi ra mặt. Có gì ngon, cô đều mang đến tận phòng cho tôi. Cuối tháng, mấy đứa chúng tôi đều hết tiền, cô cho chúng tôi mua hàng chịu. Tôi gọi "cô", xưng "cháu" được một thời gian thì đột nhiên cô chủ bảo tôi gọi "chị" xưng "em" làm tôi thấy ngại. Cô chủ trông có vẻ trẻ trung hơn so với tuổi nhưng thực ra, cô ấy cũng chỉ kém mẹ tôi ở quê vài tuổi thôi.

Thấy Thư- con gái cô vừa xinh đẹp, vừa dễ gần, tôi add nick Facebook của em. Thỉnh thoảng, tôi cũng vào bình luận, trò chuyện với em. Tôi mến Thư nhưng không dám ngỏ lời. Tôi nghĩ một chàng trai nhà quê như tôi không xứng để được Thư để ý. Trong khi đó, mấy chàng trai trong xóm trọ, ai cũng đều tăm tia Thư cả.

Hôm đó, tôi đang học bài thì cô chủ nhắn tin bảo tôi lên nhà cô nhờ chút chuyện. Tôi lập cập chạy lên thì thấy nhà tối om. Cô chủ bảo cô đi đánh cầu về không hiểu sao bị trúng gió nên nhờ tôi đánh gió hộ. Các con cô đều đi học thêm rồi nên cô chẳng biết nhờ ai.

Sau khi đánh gió xong, tôi vội vã chào cô rồi về phòng. Cô gọi với lại bảo tôi ở lại uống nước, ăn bánh rồi cầm bánh về cho các bạn cùng phòng ăn. Chẳng hiểu sao, sau khi uống cốc nước cô để sẵn trên bàn, tôi thấy người nóng bừng, không kiểm soát được mình.

Tôi hôm đó, tôi đã quan hệ tình dục với cô chủ- một người đàn bà gấp đôi tuổi mình. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy vẫn rùng mình và không biết mình lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện đó nữa. Sau hôm đó, cứ cách ngày, cô chủ lại gọi tôi lên nhà, nhờ vả "chuyện kia".

Ảnh minh họa: Internet

Có lần tôi và cô chủ đang gần gũi thì Thư, con gái cô chủ đột nhiên về nhà. Thấy tôi bước ra, cô bé nhìn tôi với "ánh mắt hình viên đạn". Tôi biết, tôi không thể tiếp tục cuộc tình vụng trộm này nữa. Tôi có cảm giác mình đang bị lợi dụng hơn là được yêu.

Tôi nhắn tin nói rõ mọi chuyện với cô chủ, mong sớm chấm dứt mọi chuyện. Tôi cũng sẽ chuyển đi để cô không phải nhìn thấy tôi nữa. Trái lại với đề nghị đầy thiện chí của tôi, cô chủ nổi điên lên, chửi mắng tôi đủ điều. Cô ta nói cô ta yêu tôi, muốn gắn bó với tôi.

Nếu tôi bỏ cô mà đi, cô ta sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện cho gia đình, bạn bè, nhà trường tôi biết. Chưa kể, người chồng đang ly thân của cô là dân xã hội. Nếu ông ta biết chuyện này, ông ta sẽ cho tôi một trận, có sống cũng thành tật.

Nghe cô chủ dọa dẫm, tôi thực sự sợ hãi. Tôi không nghĩ mình đã gây nên hậu quả tai hại như vậy. Mấy hôm nay, tôi sống trong sợ hãi, tâm trạng rối bời, không biết phải làm sao. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả, về quê với mẹ. Xin hãy cho tôi lời khuyên.