Người yêu cũ hẹn ở nhà nghỉ để nói lời tạm biệt, 4 tháng sau, tôi hoảng hốt khi biết mình đã mang thai, càng sợ hãi vì điều chồng làm

Tâm sự 09/02/2023 13:59

Lúc ấy, tôi bừng tỉnh dậy, vội vàng chạy đi và không bao giờ muốn liên lạc lại với người yêu cũ nữa nhưng...

Vì tuổi còn trẻ (tôi mới 20, còn anh ấy 22 tuổi) nên chúng tôi dự định 2 năm nữa mới sinh con.

Cách đây 5 tháng, chúng tôi cãi nhau vì chuyện tiền nong nên tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay.

Đúng lúc đang buồn chán, người yêu cũ của tôi liên lạc để mời đám cưới nên tôi đã đồng ý gặp gỡ.

Anh hẹn tôi ở một cửa tiệm, mời tôi ăn món tôi thích và uống chút rượu. Sau đó, anh rủ tôi vào nhà nghỉ để nói lời tạm biệt.

Tôi đã đi theo anh mà không đắn đo gì. Đến khi bừng tỉnh, nhận ra sai lầm của mình tôi đã chặn số, không liên lạc với anh nữa.

Người yêu cũ hẹn ở nhà nghỉ để nói lời tạm biệt, 4 tháng sau, tôi hoảng hốt khi biết mình đã mang thai, càng sợ hãi vì điều chồng làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi không hay biết chuyện đó nên ra sức làm lành vì nghĩ tôi vẫn đang giận vụ cãi nhau.

Anh mua cho tôi 1 chiếc đồng hồ mà tôi ao ước bấy lâu. Sau đó, anh lại đưa tôi đi du lịch để hâm nóng tình cảm khiến tôi mềm lòng.

Gần đây, tôi thấy cơ thể mình khang khác. Tôi đi khám thì phát hiện mình đã mang thai.

Cái thai chắc chắn là của người cũ vì mỗi lần gần chồng, chúng tôi vẫn dùng biện pháp phòng tránh. Bây giờ, tôi rất hoang mang, không biết phải giải quyết thế nào?

Một người bạn khuyên tôi nên âm thầm đi bỏ thai để không ảnh hưởng đến tương lai. Tuy nhiên, cái thai đã được hơn 4 tháng. Bác sĩ nói, nếu cố tình bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng giữ lại thì chồng tôi sẽ biết là tôi đã ngoại tình. Anh ấy chắc chắn sẽ đánh tôi vì anh ấy rất nóng tính.

Khi 15 tuổi, anh ấy từng đánh nhau với một người và đã phải đi cải tạo một thời gian.

Bây giờ, tôi rất lo lắng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

 

Nhờ chị dâu nấu nướng một bữa đãi khách, đến giờ dọn cơm, chị tươi cười mang lên một mâm, vừa mở ra cả nhà tái mặt, mẹ chồng tức đến uất nghẹn

Nhờ chị dâu nấu nướng một bữa đãi khách, đến giờ dọn cơm, chị tươi cười mang lên một mâm, vừa mở ra cả nhà tái mặt, mẹ chồng tức đến uất nghẹn

Cả nhà tôi đứng sững trước cảnh tượng ấy, trong khi chị dâu luôn miệng cười tươi giới thiệu món ăn đãi khách, rồi dè bỉu mẹ trước mặt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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