Cậu ta nói đến đâu, tôi rụng rời đến đấy. Hóa ra sau 5 năm, chị dâu đã đổi khác, bây giờ còn được gả vào nhà hào môn sướng gấp trăm lần nhà tôi.

Chị dâu cũ của tôi là người phụ nữ nhu nhược, hiền lành đến mức bị coi thường cũng chẳng dám lên tiếng bảo vệ mình. Sống với anh trai tôi được 2 năm thì họ chia tay. Anh trai tôi nhanh chóng có vợ mới. Nói thẳng ra, anh tôi hơn hẳn vợ cũ mọi thứ. Từ công việc, ngoại hình đến cách ăn nói.

Bẵng đi 5 năm nay, gia đình tôi không ai nhắc đến chị dâu cũ nữa. Thỉnh thoảng anh tôi có nhờ người quen gửi tiền cho con nhưng đều bị trả lại. Chúng tôi còn nghĩ chị dâu cũ đã nghèo còn sĩ diện.

Cho đến mấy ngày trước, đi dự tiệc ở nhà cậu đồng nghiệp giàu có tiếng ở công ty, tôi mới bàng hoàng khi biết về cuộc sống mới của chị dâu cũ.

Lúc đang trò chuyện với cậu H đồng nghiệp, tôi giật mình sửng sốt khi thấy ai đó rất giống chị dâu cũ bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng. Tôi hỏi H thì cậu ấy nói đó là chị dâu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chị ấy vừa hiền vừa lương thiện. Bố mẹ tôi khó tính vậy mà cũng thương chị ấy. Hồi mẹ tôi bệnh, nằm liệt giường cả tháng trời, chị ấy một tay chăm sóc đấy. Anh tôi thương vợ lắm. Mà bé T (cháu tôi) cũng thương anh tôi lắm. Giờ chị dâu lại sinh thêm cu Tít, gia đình họ hạnh phúc cực kì. Sau này tôi chỉ ước mình cưới được cô vợ giống chị dâu thôi.

Mà nghe nói trước đây, chị ấy từng có chồng nhưng sống khổ sở lắm. Nhà chồng cũ không thương yêu nên hay chửi bới. Rồi chồng cũ ngoại tình. Nói chung là chị ấy sống thảm lắm nên rất ít khi nhắc về chuyện cũ. Gia đình chồng cũ của chị ấy đúng là có mắt như mù, người tốt, hiền lành như thế lại đối xử cay nghiệt.

Tôi nghe mà lặng người. Hóa ra đó là lý do chị dâu cũ gửi trả tiền lại. Sợ chị ấy nhận ra mình nên tôi vội lấy lý do bận việc để về trước.

Về nhà, thấy cảnh anh trai vừa nấu ăn vừa chăm con, chị dâu nằm bấm điện thoại mà tôi ngao ngán. Đúng là của mất đi mới tiếc.

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