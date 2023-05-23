Vừa dừng xe trước cổng, con dâu sốc đứng khi thấy bố chồng làm chuyện ấy, nhiều lần nghẹn khóc không nói thành lời

Tâm sự 23/05/2023 08:17

Chuyện con dâu hiếu đạo với bố chồng đã không còn xa lạ, tuy nhiên, cứ vướng phải cảnh này thì cô không thể chịu đựng thêm.

Chồng Khánh là con trai một trong gia đình có 3 chị em. Nhà chồng Khánh ở quê nên nghèo lắm. Bố chồng cô lại rất lôi thôi, ở thỉu khiến Khánh lần nào về quê cũng là nỗi ám ảnh và phải lên dây cót tinh thần tới vài ngày trước đó. Dù biết không nên như vậy nhưng mỗi lần về nhà chồng, người vợ trẻ chẳng khác gì cực hình.

Quê nhà chồng Khánh rất rộng rãi nên bố chồng nuôi rất nhiều gà, chó, mèo. Tuy nhiên, ông lại chẳng quây chúng trong vườn nhà hay dọn dẹp sạch sẽ mà để mặc chúng hoành hành ăn, ị khắp nơi. Sáng nào, sân nhà dù được lát đá hoa vẫn đầy rẫy những bãi phân gà, vịt. Khánh có chạy ra cật lực dọn dẹp sân, vườn cả buổi rồi quây lưới rồi nhốt chúng lại trong góc vườn thì bố chồng lại thả ra. Ông cứ bảo gà vịt phải thả ra cho chúng ăn để chúng đẻ nhiều trứng. Lần nào về nhà, Khánh cũng cầm cây chổi để quét mạng nhện nữa. Nếu lâu không quét là mạng nhện giăng kín. Ngay cả chỗ linh thiêng nhất trong nhà là bàn thờ tổ tiên mà bố chồng cũng chẳng chú ý lau dọn sạch sẽ thường xuyên và để mạng nhện giăng. Nhìn cảnh ấy, Khánh ngao ngán.

Vừa dừng xe trước cổng, con dâu sốc đứng khi thấy bố chồng làm chuyện ấy, nhiều lần nghẹn khóc không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các em chồng cũng đã lấy chồng và đi học xa nhà. Hiện tại chỉ có một mình bố chồng cô ở. Vậy nhưng nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn. Nhà vệ sinh bao lần bảo ông xây lại nhưng vẫn cứ năm này qua năm khác.

“Mấy lần chồng mình đã đưa tiền cho ông đặt cửa mới cũng như xây nhà vệ sinh tự hoại. Thế nhưng tiền thì đã tiêu, cửa và nhà vệ sinh vẫn không có. Nói ra thì ông lại bảo bao năm ông ở vậy cũng có sao đâu”, chị Khánh tủi thân nghĩ lại.

Dù mới lấy chồng nhưng mỗi lần về nhà chồng chơi, chị Nhung, 30 tuổi ở Hà Đông cũng rất thích vì khí hậu trong lành. Nhưng điều chị ám ảnh nhất là bố chồng ở bẩn quá.

Bố chồng chị là đàn ông nhưng rất thích trồng rau sạch ăn. Tuy nhiên, rau bố chồng cho, chị Nhung chẳng dám ăn. Bởi vì bố chồng cứ tối tối đi tiểu trong bô, sáng ra lại mang nước tiểu này tưới rau trong vườn. Có lúc ông còn bón phân heo cho rau, rồi hái rau đó cho cả nhà ăn.

Vừa dừng xe trước cổng, con dâu sốc đứng khi thấy bố chồng làm chuyện ấy, nhiều lần nghẹn khóc không nói thành lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Lúc đầu, chị Khánh không biết vẫn ăn uống như bình thường. Sau biết, chị nhiều lần khuyên bố chồng. Chẳng những ông không nghe còn quát tháo: "Chúng mày ăn cái gì mà lớn lên? Vẽ chuyện".

Lại thêm, bố chồng chị thường xuyên dùng thau nước đã rửa chén để rửa rau, vo gạo. Hoặc ông trữ nước ấy vào 1 cái xô lớn để hôm sau tưới rau. Chưa kể, mỗi lần về nhà thấy bếp núc và bàn ăn cơm y như bãi chiến trường làm chị Nhung muốn stress.

Xoong nồi trong nhà, ít khi ông rửa. Cứ dùng xong, ông lại để qua 1 bên, lấy nồi khác nấu tiếp. Còn khi ông rửa chén bát thì toàn dầu mỡ, thức ăn còn bám đầy vào miệng. Điều này khiến cho mỗi lần về nhà, chị Nhung phải mang cả chục cái nồi xung quanh kệ bếp đi dọn rửa.

Dù cả tuần mới về nhà chồng 1 lần nhưng chị Nhung không khỏi ám ảnh với bố chồng ở bẩn. Thú thật chị chỉ dám ăn những thứ do chính tay chị nấu ra, kể cả cơm bố chồng cắm chị cũng vừa ăn vừa hãi.

 

Rất nhiều chị em phàn nàn khi phải sống cùng bố mẹ chồng ở bẩn mà không biết phải ứng xử thế nào. Tuy nhiên lời khuyên đầu tiên dành cho những nàng dâu là hãy thông cảm, tôn trọng sự khác biệt trên. Hàng chục năm, bố chồng, mẹ chồng hay nhà chồng bạn đã sống trên bãi rác thì hà cớ gì bạn lại phải đau khổ thay họ vì họ không được sống sạch sẽ?

Thứ hai, hãy khuyên bố mẹ chồng khéo léo để họ nhận ra, sống sạch sẽ có rất nhiều lợi ích với sức khỏe. Nói chung, khi bố mẹ chồng hiểu điều này và hiểu cái tâm tốt của bạn thì chắc chắn họ sẽ cải thiện và thay đổi, miễn là tốt nhất cho cuộc sống của con cháu.

Thứ ba, nàng dâu đừng vì lối sống, thói quen khác biệt của bố mẹ chồng mà áp góc nhìn méo mó của mình vào. Bởi điều này sẽ chỉ khiến nhà chồng, nàng dâu bất hòa. Người khổ nhất vẫn là chồng bạn, người chịu ảnh hưởng là con bạn, và người thiệt thòi nhất là chính bạn.

Thứ 4, nếu cuộc sống ở chung chỉ vì bố chồng ở bẩn mà xảy ra những mâu thuẫn quá lớn và không thể giải quyết, bạn nên tìm cách ra ở riêng để tránh trường hợp phải sống quá lâu trong giận hờn, ức chế, bế tắc... Điều này tránh được cảnh giọt nước tràn ly, mâu thuẫn gia đình không đáng có.

 

Bị bồ của chồng vác bầu lên đòi danh phận, chẳng ngờ mẹ chồng 'giả điên' làm một chuyện khiến cô ả chạy mất dép

Bị bồ của chồng vác bầu lên đòi danh phận, chẳng ngờ mẹ chồng 'giả điên' làm một chuyện khiến cô ả chạy mất dép

Chuyện gia đình tôi đang yên ấm bỗng nhiên phải hứng chịu điều này khiến tôi vô cùng đau khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ