Phát hiện chồng ngoại tình trong tình cảnh như thế này là điều mà tôi không thể ngờ đến. Dạo gần đây thấy chồng có nhiều biểu hiện đáng ngờ, vì vậy mà tôi thường theo dõi và để ý đến anh. Hôm nay, bỗng dưng 2 giờ sáng anh thức giấc rồi lái xe từ garage đi đâu đó. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy, mặc vội chiếc áo khoác rồi bám theo chồng.

Cảnh tượng kinh khủng này bày ra trước mắt khiến tay chân tôi bủn rủn, lồng ngực như có thứ gì đó bóp nghẹt. Nước mắt tôi rơi, tay chân không còn đủ sức để giữ tay lái nên xe ngã xuống đường. Tôi không buồn dựng xe lên mà chỉ ngồi bên đường khóc như chưa từng được khóc.

Cuối cùng, xe của anh dừng trước căn biệt thự cách nhà chúng tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh đợi ở ngoài khoảng chừng 15 phút thì bên trong có một người phụ nữ ăn mặc hở hang đi ra. Cô ta nhanh chóng ngồi vào xe. Cô ta vừa vào, anh đã nghiêng người hôn đắm đuối.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chợt nhớ lại mấy tuần trước, chồng tôi bỗng dưng lại tốt lạ thường. Anh bảo dạo này tôi ốm quá nên mua rất nhiều thuốc về cho tôi tẩm bổ. Không những vậy anh còn tự tay nấu canh để tôi uống. Tôi cứ nghĩ mình may mắn vì có người chồng tốt. Nào ngờ anh giả vờ tốt với tôi để che giấu chuyện vụng trộm với nhân tình.

Thường ngày 10 giờ tôi đã đi ngủ và sẽ thức giấc khoảng 2, 3 giờ sáng để đi vệ sinh hoặc uống nước. Nhưng từ khi uống thuốc và ăn canh chồng nấu, ngày nào tôi cũng ngủ như chết đến tận sáng, chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Bây giờ tôi mới biết chồng đã cho thuốc an thần vào canh để tiện hành sự bên ngoài. Hôm nay vì khó chịu trong người nên tôi không uống thuốc, nhờ đó tôi kịp tỉnh giấc khi chồng lén ra ngoài đến với nhân tình.

Ảnh minh họa: Internet

Chứng kiến cảnh đôi gian phu dâm phụ quấn lấy nhau trong chiếc xe mà tôi tích cóp mua cho anh năm ngoái, tôi vô cùng điên tiết. Ngồi bên lề đường vắng tanh, nước mắt tôi không ngừng rơi. Có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Trong tâm trí của tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ "đàn ông ngoại tình, ai cũng hèn hạ như ai".