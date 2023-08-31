Vừa đi công tác về thì vợ rủ tắm chung để ôn lại kỷ niệm, tôi háo hức vô cùng nhưng rồi lại sốc không nói nên lời khi thấy vật này

Tâm sự 31/08/2023 08:35

Tôi đi công tác 2 tuần, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với vợ. Tôi luôn hỏi vợ ở nhà ra sao, có ai tới chơi không song chưa bao giờ cô ta nói về vị khách nào tới chơi cả. Vậy ai là người điều chỉnh chiếc vòi hoa sen lên độ cao đó?

Vợ chồng tôi mới kết hôn năm ngoái thôi, hiện tại vẫn chưa có con. Chúng tôi thuê một căn hộ chung cư sinh sống và làm việc trên thành phố, nói chung cuộc sống hôn nhân bình thường như bao cặp vợ chồng khác.

Mấy hôm trước tôi kết thúc chuyến công tác 2 tuần trở về. Vợ chồng trẻ nên xa cô ấy 2 tuần thì tôi đã nhớ lắm rồi. Lại được vợ ra tận sân bay đón khiến tôi càng mừng rỡ.

Vừa mở cửa vào nhà, cô ấy lập tức rủ tôi đi tắm chung cho lãng mạn. Vợ bảo đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. Đi đường xa bụi bặm mệt mỏi, tôi cũng muốn tắm cho thoải mái, lại có vợ tắm chung thì còn gì tuyệt vời bằng.  Vậy nhưng khi đưa tay định mở vòi hoa sen thì tôi phải khựng lại khi phát hiện ra một điều vô cùng bất thường. Nhìn chằm chằm chiếc vòi hoa sen, tôi hỏi vợ tại sao lại như thế? Cô ấy ngơ ngác không hiểu. Không nói nhiều, tôi giáng cho vợ một cái tát, chỉ rõ sự khác thường ở chiếc vòi hoa sen thì lúc đó cô ta mới sụp xuống lắp bắp sợ hãi.

Vừa đi công tác về thì vợ rủ tắm chung để ôn lại kỷ niệm, tôi háo hức vô cùng nhưng rồi lại sốc không nói nên lời khi thấy vật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ cao 1m62, có thể nói là thấp so với mặt bằng chung chiều cao của đàn ông. Nhưng tôi và vợ tương xứng với nhau vì cô ấy cũng chỉ cao 1m52. Nhà vợ không có ai sở hữu chiều cao vượt trội. Bạn bè cô ấy cũng vậy. Nhưng chiếc vòi hoa sen trong phòng tắm nhà tôi lại được điều chỉnh lên rất cao, áng chừng phải người nào sở hữu chiều cao 1m8 tới 1m85 thì mới vừa!

Tôi đi công tác 2 tuần, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với vợ. Tôi luôn hỏi vợ ở nhà ra sao, có ai tới chơi không song chưa bao giờ cô ta nói về vị khách nào tới chơi cả. Vậy ai là người điều chỉnh chiếc vòi hoa sen lên độ cao đó? Chỉ có thể kết luận vợ tôi nói dối, cô ta đã làm điều mờ ám, lừa dối chồng.

Vừa đi công tác về thì vợ rủ tắm chung để ôn lại kỷ niệm, tôi háo hức vô cùng nhưng rồi lại sốc không nói nên lời khi thấy vật này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo tôi tìm thêm được một sợi tóc xoăn ngắn màu vàng sáng, chắc chắn không phải là tóc tôi rồi. Độ dài thì rõ là tóc đàn ông. Lúc ấy tôi nghĩ rất có khả năng đã có một người đàn ông nước ngoài xuất hiện trong nhà tôi!

Trước những bằng chứng khó bề chối cãi, vợ tôi buộc lòng phải thừa nhận hôm đó cô ta lên bar uống rượu với bạn thân và đã quen được một gã trai Tây. Cô ta dẫn hắn về nhà vui vẻ qua đêm.

Vợ khóc lóc xin tôi tha thứ, bảo rằng đó chỉ là tình một đêm. Sáng ra họ lập tức chia tay không hẹn ngày gặp lại. Thậm chí vợ còn trơ trẽn tuyên bố nếu tôi để bụng thì cũng hãy tìm người khác tình một đêm cho công bằng, chứ cô ta không muốn ly hôn.

Vừa đi công tác về thì vợ rủ tắm chung để ôn lại kỷ niệm, tôi háo hức vô cùng nhưng rồi lại sốc không nói nên lời khi thấy vật này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cần gì phải công bằng với vợ trong chuyện này. Điều tôi cần là một người vợ chung thủy, chứ không phải là cô vợ thích nếm trải cảm giác lạ với đàn ông nước ngoài. Hơn nữa niềm tin đã mất thì làm sao có thể cùng nhau vun đắp hạnh phúc? Cuộc hôn nhân này chẳng còn kết cục nào khác ngoài ly hôn. 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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