Vừa cởi nút áo thứ ba, mặt anh bỗng tối sầm rồi đóng khuy lại, nghe câu anh nói mà tôi chua chát, nghẹn cứng họng

Đây là giây phút tôi và anh đều sẵn sàng, dĩ nhiên tôi toàn tâm toàn ý trao cho anh những gì mình có, nhưng tôi nào ngờ...

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang là nhân viên trong một công ty Dược phẩm. Trung, người yêu tôi hơn 3 tuổi, anh đang làm kế toán.

Chúng tôi yêu nhau tính đến thời điểm này là gần 3 tháng. Người yêu tôi khá ổn, ngoại hình được, ga lăng, phong độ, cũng chiều chuộng tôi lắm.

So với anh tôi cũng không thua kém gì, tôi xinh xắn, cao ráo, người theo đuổi tôi cũng rất nhiều nhưng tôi quyết định chọn anh vì thấy anh có nhiều tương đồng.

Trước khi đến với anh, tôi cũng từ trải qua 2 cuộc tình trước đó, tất cả tôi đều đã vượt rào. Tôi không phủ nhận, mình là người tân tiến, chuyện ấy trước hôn nhân với tôi không quá nặng nề. Tôi cũng nói với Trung, anh bảo anh cũng từng có quá khứ nên sẽ không để ý chuyện đó đâu, miến sao thời điểm hiện tại hai đứa thật lòng, hòa hợp là được.

Lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau là do đi sinh nhật về muộn, tôi ở lại nhà anh. Anh đòi hỏi và tôi đồng ý, thế nhưng khi vừa cởi được áo tôi ra, tôi thấy anh sầm mặt lại, sau mấy giây bối rối bỗng dưng anh kêu đau bụng rồi vật ra giường ngủ. Tôi thấy thái độ anh lạ lắm mà không biết vì sao, cả đêm ấy Trung tuyệt đối không động vào tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày sau, tôi thấy anh tìm cớ né tránh, tôi gọi điện, nhắn tin anh cũng trả lời ậm ừ cho qua. Vì nghĩ anh có gì giấu nên tôi đến tận nơi tìm. Cuối cùng Trung thú nhận thẳng rằng, anh nhìn thấy ngực tôi thâm bầm, không săn chắc. Anh không quan trọng chuyện tôi còn hay mất, nhưng người ngợm đến mức này chắc chắn ngày xưa tôi chơi bời trác táng lắm, anh không chấp nhận được. Nghe Trung nói, tôi tát cho anh ta một cái như trời giáng, Trung nói không tiếp tục yêu tôi được nữa, tốt nhất hai đứa nên chia tay.

Tôi choáng váng nặng nề, ra khỏi nhà anh mà nước mắt cứ tuôn xối xả. Đúng là tôi không còn con gái, nhưng tuyệt đối không phải loại lang chạ gì, không ngờ anhh ta có thể phũ với tôi như thế...

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