Vừa bước đến cửa, tôi rụng rời nghe tiếng cô hàng xóm cười khúc khích trong nhà tắm: ‘kỳ lưng cho em đi chồng’

Tâm sự 11/01/2023 03:56

Ngỡ ngày vui sau những lần chờ đợi mà không được cùng chồng ăn bữa tối, tôi đứng chôn chân trước cảnh tượng cô ấy và...

Vợ chồng tôi cưới nhau gần chục năm, có với nhau hai mặt con. Chồng là kỹ sư xây dựng còn tôi là nhân viên kinh doanh trong một công ty truyền thông.

Kinh tế chúng tôi ổn định, cuộc sống đầm ấm, đầy đủ. Vợ chồng tôi mới mua được một căn hộ chung cư, chuyển đến ở được hơn 1 năm.

Đặc thù công việc của tôi rất hay phải đi công tác, cũng may chồng là người biết thông cảm, anh không trách giận gì tôi mà còn động viên tôi cố gắng, nhiều khi tôi cảm thấy anh mới chính là hậu phương vững chắc của mình.

Vợ chồng sống với nhau cũng có lúc này lúc kia, nhưng anh rất tôn trọng tôi, không nặng lời, không cáu kỉnh, không văng tục. Anh cũng thường giúp tôi việc nhà, từ lo cho con, cơm nước, giặt giũ. Nói chung tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc khi cưới được anh làm chồng.

Cách đây mấy ngày, tôi có đợt đi công tác 3 ngày, nhưng vì công việc xong sớm ngoài dự tính nên ngày thứ 2 tôi đã xong. Định hôm sau mới về cho thoải mái nhưng nghĩ nhớ chồng nhớ con nên tôi bắt xe về luôn.

Vừa bước đến cửa, tôi rụng rời nghe tiếng cô hàng xóm cười khúc khích trong nhà tắm: ‘kỳ lưng cho em đi chồng’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, tôi vừa định cất tiếng gọi thì giật mình khi nghe tiếng cười khúc khích trong nhà tắm phát ra. Tôi điếng người, chưa kịp định thần thì tôi nghe tiếng nói: "Lỳ lưng cho em đi chồng". Tôi run rẩy đi vào, cửa phòng tắm còn không khóa. Tôi nhìn thấy chồng trần như nhộng, đang ôm ấp cô hàng xóm.

Tôi choáng váng, ngã xuống làm rơi cả lọ hoa trên bàn. Vì quá sốc nên tôi vùng chạy khỏi nhà, vừa chạy tôi vừa nghe thấy tiếng chồng gọi với theo.

Tôi lao như điên trên đường, chồng gọi liên tục, điện thoại tôi đổ chuông réo rắt... nước mắt tôi chảy ra đầm đìa. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa...

 

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin điều nào đó đã xảy ra ngay tại nhà mình, Hồng mới đến ở đây vì

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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