Vô tình xem camera trong nhà, tôi bàng hoàng phát hiện chị giúp việc lúc tắm hay hé cửa 'hững hờ' để thu hút ánh mắt 'tò mò' của chồng

Tâm sự 12/12/2022 20:34

Chồng tôi dạo này rất thờ ơ chuyện chăn gối với vợ. Anh lại thường xuyên nhắn tin với chị Hạnh.

Tôi cưới chồng gần được 2 năm nay. Chồng tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn với thu nhập khá cao. Điều kiện sống của gia đình tôi có thể nói là không thiếu thứ gì. Sau đám cưới, tôi đã nghỉ việc và ở nhà nội trợ. Cưới nhau được 6 tháng thì tôi mang thai, do ốm nghén nhiều nên tôi chẳng ăn được gì. Chồng tôi nói chúng tôi nên thuê một vú em để đỡ đần việc nhà, chăm sóc tôi và lo cho con tôi sau này. 

Theo lời tư vấn, tôi thuê được chị Hạnh, 1 phụ nữ ngoài 40 tuổi, muộn chồng. Họ cũng nói với tôi rằng chị Hạnh mới ngoài 40 tuổi nên sức khỏe tốt hơn nhiều so với những bà trên 50-60 tuổi. Chị ấy cũng không vướng bận chồng con nên nhà tôi không lo chị xin nghỉ về quê nhiều lần trong năm. Nghe vậy, tôi mừng lắm và sẵn sàng trả cho chị mức lương khởi điểm 5 triệu.

Thời gian đầu, tôi thấy chị khá nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Chẳng mấy chốc, tôi sinh con trai đầu lòng. Con trai tôi rất quấy, cháu thường xuyên “ngủ ngày, cày đêm”. Tôi ít sữa lại đau vết mổ nên rất stress. Nếu không có chị Hạnh giúp đỡ, tôi không biết tôi có đứng vững được hay không vì chồng tôi bận việc ở công ty tối ngày.

Vô tình xem camera trong nhà, tôi bàng hoàng phát hiện chị giúp việc lúc tắm hay hé cửa 'hững hờ' để thu hút ánh mắt 'tò mò' của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi dạo này rất thờ ơ chuyện chăn gối với vợ. Anh lại thường xuyên nhắn tin với chị Hạnh. Họ trao đổi với nhau rất nhiều chuyện từ chăm sóc cu con đến bữa ăn trong ngày khiến tôi rất khó chịu. Chưa kể, chị Hạnh khi trò chuyện với tôi thì thường nhát gừng, gắt gỏng nhưng khi nói chuyện với chồng tôi thì tỏ ra rất nhẹ nhàng, thảo mai.

Tối đó, tôi có nói bóng gió về chuyện chồng tôi hay nhắn tin trò chuyện với chị Hạnh thì chồng tôi mắng. Tôi biết chắc chị Hạnh và chồng tôi đang có chuyện gì mờ ám nên quyết định check camera để điều tra. Quan sát “hành tung” của chị Hạnh, tôi phát điên khi thấy rằng mỗi khi chồng tôi ở nhà, chị ta thường lân la nói chuyện rồi… đi tắm. Trong lúc tắm, chị này thường xuyên để cửa phòng tắm hờ hững để thu hút chồng tôi. Tôi cũng thấy hơn 1 lần chồng tôi liếc nhìn qua khe cửa còn mở với cặp mắt tò mò.

Vô tình xem camera trong nhà, tôi bàng hoàng phát hiện chị giúp việc lúc tắm hay hé cửa 'hững hờ' để thu hút ánh mắt 'tò mò' của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi nói chuyện này với chồng, anh ta chối đây đẩy và nói rằng tôi chỉ khéo tưởng tượng, bịa đặt. Nhưng tôi không tin là giữa họ không có gì. Tôi chắc chắn sẽ cho chị Hạnh nghỉ việc sau vài hôm nữa. Tuy nhiên, sau việc này tôi không chắc có dám thuê người giúp việc nữa không. Một mình tôi thì không thể vừa chăm con, vừa làm việc nhà được. Nếu có thuê, tôi sẽ chọn một bác nào đó chừng 50 – 60 tuổi mới yên tâm được, dù họ có hơi chậm chạp một chút, nhưng chắc chắn sẽ không tái diễn sự việc như vừa qua.

Vợ đi công tác, nửa đêm em vợ bất ngờ gọi bảo sang nhà gấp, đến nơi tôi phải bàng hoàng khi thấy người phụ nữ trong váy ngủ đang nằm trên giường

Vợ đi công tác, nửa đêm em vợ bất ngờ gọi bảo sang nhà gấp, đến nơi tôi phải bàng hoàng khi thấy người phụ nữ trong váy ngủ đang nằm trên giường

Nghe giọng điệu của em gái vợ mà tôi hoang mang tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra, có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 41 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 41 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ