Vô tình thấy em chồng mặc váy ngủ mỏng tanh đi trong nhà, tôi rối rắm không biết làm sao khi nhìn thấy điều này

Tâm sự 20/04/2023 13:05

Đến một hôm, vì chăm con sốt đến khuya nên tôi ngủ không ngon. Tôi nghe ngoài phòng khách có tiếng động thì liền bật dậy đi ra xem.

Tôi lấy chồng 5 năm, có một con gái. Gia đình nhỏ của tôi sống cùng bố mẹ chồng. Trong nhà chồng tôi còn một cô em gái chưa lập gia đình ở cùng. Dù làm dâu nhưng tôi không quá vất vả, cũng may tôi lấy được tấm chồng thấu hiểu, biết nghĩ cho vợ con. Với em chồng, tôi không quá thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn gì lớn.

Dạo gần đây tôi để ý thấy em chồng có phần là lạ. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi vẫn phát hiện được. Đó là em chồng ăn uống nhiều hơn hồi trước. Em chồng còn trẻ nên thường ăn cơm ít để giữ dáng. Nhưng giờ em ấy ăn nhiều hơn hẳn, thậm chí là gấp đôi khẩu phần ăn ngày trước.

 

Cũng vì thay đổi thói quen ăn uống nên em chồng tròn người hơn. Bố mẹ chồng tôi thấy con gái mũm mĩm hơn thì hài lòng lắm. Tôi lại thấy có gì đó không đúng, nhưng là gì thì tôi cũng chẳng biết được.

Vô tình thấy em chồng mặc váy ngủ mỏng tanh đi trong nhà, tôi rối rắm không biết làm sao khi nhìn thấy điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, vì chăm con sốt đến khuya nên tôi ngủ không ngon. Tôi nghe ngoài phòng khách có tiếng động thì liền bật dậy đi ra xem. Tôi nhìn thấy em chồng đang ở dưới bếp, chắc là đang tìm đồ ăn đêm. Thấy thế tôi định đi lại vào phòng ngủ nhưng cảnh tượng sau đó khiến tôi khựng lại. Tôi bất ngờ thấy đường cong cơ thể của em chồng sau lớp váy ngủ mỏng tanh. Tôi điếng người phát hiện bụng của em chồng to ra như mang bầu 5, 6 tháng.

Tôi trở về giường nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Biết được bí mật của em chồng, tôi rối rắm không biết làm sao. Nhìn qua là tôi biết em chồng mang thai, chắc vì ngày thường mặc quần áo rộng nên không ai thấy được. Em chồng cũng chẳng mấy thân thiết để kể tôi nghe chuyện yêu đương. Giờ em ấy giấu chuyện mang thai, tôi cũng không thể hỏi.

Nhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?

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